Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 30 de julio

ABC

1. Más de la mitad de los españoles quieren elecciones anticipadas. La inmensa mayoría de los españoles considera que lo más conveniente sería la convocatoria de elecciones generales. El 62,7% de los encuestados por GAD3 responden afirmativamente a la pregunta de si creen que deben convocarse nuevas elecciones para evitar que el Gobierno tenga que depender del voto de los independentistas. Un 28,7% no es partidario en cambio del adelanto electoral y un 8,7% no contesta. Y es que la actuación del presidente del Gobierno con el nuevo Govern de Quim Torra en Cataluña preocupa a la mayoría de españoles. Un 54,9% cree que su posición está siendo «más bien débil», mientras que sólo un 16% la consideran «adecuada». Un 8,7% la define como «más bien dura», pero un 20,3 no tiene una posición definida al respecto. En el desagregado por partidos que realiza la encuesta se puede comprobar que esa valoración negativa es mayoritaria en todos los partidos, salvo en Unidos Podemos.

2. El PP se recupera y Sánchez pierde 5 escaños tras casi dos meses en Moncloa. La renovación interna del Partido Popular ha insuflado ánimos a sus votantes. Con la elección de Pablo Casado como presidente nacional, el PP ha roto una peligrosa tendencia a la baja que parecía imparable desde hacía meses, y que le había situado por detrás del PSOE. Ahora, los populares cambian de ritmo y registran su mejor resultado del año, si bien el PSOE continúa en primer lugar, eso sí, con un paso atrás, según la última encuesta de GAD3, realizada para ABC. Ciudadanos se deja otro punto y medio en el último mes, mientras que Podemos toma aire y frena algo su caída libre. La encuesta se realizó entre los días 24 y 26 de julio, con 804 entrevistas, una vez celebrado el XIX Congreso Nacional extraordinario del PP, en el que Casado resultó vencedor.

3. Mali acudió a las urnas pese a la amenaza yihadista. Millones de malienses votaron ayer para elegir el nuevo gobierno de uno de los países más pobres del planeta, tristemente famoso también por ser uno de los focos de yihadismo en todo el área del Sahel. Pese a la «calma general» pregonada por las autoridades, los observadores pudieron constatar numerosas turbulencias. En el norte de Mali, grupos extremistas amenazado a los votantes y quemaron urnas. Muchos colegios electorales no pudieron abrir las puertas. La rama de Al Qaida en Mali ya llevaba meses intentado disuadir a los ciudadanos de participar en las elecciones. Los enfrentamientos armados entre grupos étnicos aumentaron recientemente así como las acusaciones de que el gobierno está haciendo un uso exagerado de la fuerza militar con la excusa de poner fin al terrorismo.

4. El Gobierno ya admite que los precios crecerán más que las pensiones este año. Las pensiones subirán este año a su mayor nivel en ocho años: el pasado viernes, los más de 8,7 millones de pensionistas recibieron una paga única con los atrasos del incremento recogido en los Presupuestos con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Un 1,6% y un 3% para las mínimas, del que el 0,25% ya fue adelantado en enero. Pese a ello, los jubilados perderán poder adquisitivo este año ya que la inflación acelerará por encima de este nivel debido al encarecimiento del petróleo en los últimos meses. El consenso de analistas y organismos recabado por Funcas coincide en que la inflación crecerá este año un 1,7%, una décima más de lo que se incrementarán las pensiones, mientras que el año que viene señala que aumentarán al mismo ritmo, un 1,6%. Incluso el Gobierno, en su último cuadro macroeconómico, contempla que los precios crecerán más de lo que se revalorizarán las prestaciones.

5. El Gobierno griego se desdice y cree que los incendios no fueron provocados. La tragedia de los incendios sigue centrando la atención de la opinión pública en Grecia y más aún cuando, según los medios, no hay confirmación alguna de que los incendios fueran provocados, como mantenía el Gobierno. Los pequeños explosivos encontrados en la montaña parece que habían sido utilizados con anterioridad y la policía helena ya ha descubierto a una persona que, imprudentemente, había empezado a quemar hierbas secas durante la tarde del lunes, algo totalmente prohibido y que inició al menos uno de los focos. Dimitris Stergiu, alcalde de Pendeli, zona en la que está el monte donde comenzó el fuego, ha afirmado que ha encontrado el foco inicial: un cable cortado de la fase más antigua del tendido de la zona, que explotó y provocó mucha llama.

6. La obra del Edificio España dejará 4 millones en Cibeles. El Ayuntamiento de la capital recibirá 4,2 millones de euros por la ampliación destinada a uso comercial del Edificio España, que pasa de 11.313 metros cuadrados a un máximo de 15.000. Según informó el Gobierno municipal, este incremento de 3.687 metros cuadrados se contempla en la Modificación Puntual del Plan General realizada para el inmueble y no implica aumentar la edificabilidad existente. La Junta de Gobierno autorizó el pasado jueves un convenio urbanístico cuyo objetivo es instrumentar el cumplimiento por la propietaria única del terreno, Plaza de España 19 Development SL, de las cesiones obligatorias derivadas de la actuación, tanto las referidas a la cesión de redes locales, como al 10 por ciento del incremento de edificabilidad destinada a uso comercial.