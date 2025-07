Miguel Tellado: «Estoy seguro de que Vox no será un impedimento para que Feijóo sea presidente»

Apenas ha tenido tiempo de tomar posesión como secretario general del PP, un cargo desde el que Alberto Núñez Feijóo le ha pedido que ponga al partido en modo electoral, y Miguel Tellado (Ferrol, 1974) recibe a ABC en la sede del Partido ... Popular. Su nueva casa tras dejar atrás el Congreso, donde ha ejercido de portavoz de la formación desde que comenzó la legislatura.

–¿Tiene algún objeto fetiche que siempre le acompañe en sus mudanzas?

–Es curioso, porque sí que es verdad que desde que me vine a Madrid de Galicia hay una fotografía que me acompaña en cada uno de los despachos donde he estado y es la foto de la primera victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo conmigo como secretario general del PP de Galicia. Esa foto ha estado conmigo en el despacho de la sede del PP de Galicia, se vino al de la vicesecretaría de Organización cuando en 2022 me trasladé a Madrid, me acompañó luego al despacho del Congreso de los Diputados y hoy está en la pared del despacho de la Secretaría General del Partido Popular de España.

–¿Y tiene algún marco preparado para la foto de Feijóo como presidente del Gobierno?

–Seguro, hay una pared blanca, en la séptima planta y está esperando una gran foto de la noche electoral donde Feijóo sea elegido presidente del Gobierno de España.

–Usted aseguraba que estaba muy contento en el Congreso, ¿cómo ha conseguido Feijóo arrancarle del puesto?

–Cuando Feijóo da el paso de presidir el PP en el año 2022 había una serie de retos en el partido que han cambiado en el congreso del pasado fin de semana. En Sevilla el reto era salvar al PP de una gran crisis interna y hoy se trata de salvar a España del sanchismo y de una crisis institucional y de corrupción sin precedentes. Y yo siempre he estado donde Feijóo ha querido. Primero me nombró portavoz del PP de Galicia, luego secretario general; en el año 2022 me pidió que lo acompañase a Madrid y lo hice. Primero como vicesecretario de Organización y después como portavoz en el Congreso. Un portavocía que he dejado con pena, porque hemos conseguido crear un grupo humano de trabajo fantástico en el Grupo Popular. Me ha costado desprenderme de ese equipo y trasladarme a Génova para ser el secretario general del partido. Pero uno no puede decir que no cuando el reto es darle a España un Gobierno honesto, honrado y que saque a nuestro país de la situación en la que está. Siempre me he identificado con su proyecto y yo nunca podría decirle que no a Feijóo.

–¿Tiene una estrategia para echar a Sánchez?

–El congreso del pasado fin de semana marca la hoja de ruta para convertir al PP en el partido del próximo gobierno de España. Hemos aprobado una ponencia política que marca, no solo posiciones del partido, que hacía años que no la aprobábamos, sino las prioridades del próximo gobierno de España. Y esa es la hoja de ruta y la estrategia. Lo que tenemos es explicarle a todos los españoles que hay una alternativa para darle a España un Gobierno honesto, honrado y centrado en los problemas de las personas y no en los problemas de su presidente que es lo que tenemos a día de hoy. Ese es el camino que debemos seguir.

«Al independentismo le interesa un presidente del Gobierno tan débil como Sánchez»

–Y para eso, dice Feijóo que hacen falta diez millones de votos…

–Eso es. Aspiramos a que diez millones de españoles nos den su confianza, y estamos en ese camino. Cuando Feijóo llegó a la presidencia del partido, el PP tenía 89 diputados en el Congreso y en las elecciones de julio de 2023 obtuvimos 137. Nos quedamos fuera del Gobierno por cuatro escaños y hoy el objetivo es ganar, gobernar y hacerlo en solitario para darle a España un gobierno estable y sólido, que resuelva los problemas y que deje de crearlos.

–¿El camino pasa por ver a un PP más duro con Sánchez?

–El Gobierno de Sánchez está acabado. Lo sabe todo el mundo y Sánchez también. Este Gobierno está agotado, está aniquilado y lo único que hay en estos momentos son las ansias de supervivencia del propio Pedro Sánchez, que pretende arrastrar a todo el país en una agonía propia que le pertenece a él. No tiene derecho a someter a todo un país a la situación en la que él, su Gobierno y su partido se encuentran. Nosotros tenemos que construir un proyecto político que resuelva los problemas de nuestro país. En la ponencia política se marcan las prioridades, como la regeneración democrática. Es evidente que Pedro Sánchez ha arrastrado a España a una situación de deterioro institucional sin precedentes y nosotros tenemos que reponer la credibilidad de las instituciones democráticas de nuestro país, la independencia de las mismas y blindar a los poderes del Estado frente a la voracidad de un Gobierno que ha querido colonizarlo absolutamente todo. Las instituciones del Estado son del Estado, no del Gobierno. Y mucho menos del partido del gobierno.

–¿Pero, insisto, cómo piensan echar a Sánchez?

–Sánchez cada vez está más solo, y eso es evidente. No solo en la calle, sino en el propio hemiciclo. Yo creo que todos los partidos que apoyaron su investidura saben que no estamos ante tres o cuatro casos de corrupción, sino ante un caso de corrupción generalizado que afecta al partido del gobierno, al Gobierno de España y al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez. Todos los que llegaron con Sánchez para hacerle secretario general del PSOE están siendo investigados. Estamos hablando de una corrupción que le cerca, que le rodea y que le convierte en el número uno. Sánchez era el número uno de una organización criminal que se llama PSOE y que ha permitido que durante los gobiernos de Sánchez, desde 2018 hasta hace pocos días, en España hubiera mordidas en comisiones y adjudicaciones de contratos públicos a dedo y que se pusiese a las instituciones al servicio de los intereses de determinadas personas. Nunca en España un presidente del Gobierno había tenido imputado a su fiscal general del Estado, a su mujer, a su hermano, a su número dos en el partido, al ministro de Transportes… y ese es el legado que va a dejar Pedro Sánchez a la democracia española. Una situación de corrupción generalizada que desde luego no tiene precedentes.

«¿Referéndum? El independentismo chantajeará y Sánchez claudicará y entregará todo lo que pidan. No tiene límites»

–¿Ve posible una rebelión interna para acabar con Sánchez?

–Yo creo que las voces que desde dentro del PSOE están criticando la situación del Gobierno y la situación de Sánchez son dignas de respeto. En todo caso, a mí no me vale criticar, pero no hacer nada para evitar la situación actual. Si los diputados de Castilla-La Mancha, elegidos por Emiliano García Page para formar parte de las listas del PSOE, se alzan contra este Gobierno, la continuidad de Sánchez estaría completamente condicionada. Pero Page dice una cosa, pero al final con sus actos mantiene el apoyo y la continuidad de este Gobierno.

–Y los socios, a pesar de todo, le siguen sosteniendo…

–Los socios están en una situación de impostura. Manifiestan su incomodidad ante estos casos de corrupción, pero no hacen nada, ni para evitarla ni para apartar a este Gobierno de las instituciones donde presuntamente se ha robado. Los socios están actuando de una manera cómplice, como los que han delinquido presuntamente desde el Gobierno de Pedro Sánchez. La historia les juzgará como corresponsables de todo lo que está sucediendo. Es tremendamente grave. Lamentable que en estos momentos estén aprovechando la debilidad del Gobierno para sacar contrapartidas en favor de sus intereses partidistas. Tremendamente lamentable.

–¿Contrapartidas como la financiación singular de Cataluña que puede aprobarse este lunes?

–La financiación singular es una contraprestación de apoyo a un gobierno corrupto. Es una transacción corrupta entre el independentismo y el PSOE utilizando los recursos públicos. No es más que una pieza más dentro de una legislatura que nació con la corrupción, se armó desde la corrupción y que caerá y finalizará por la misma corrupción. Me resulta espeluznante ver imágenes del número dos de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, en prisión, porque hace quince días estaba en el hemiciclo, a escasos metros de Pedro Sánchez. Es que hace un mes, Pedro Sánchez ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, y criticaba a los medios de comunicación que ponían en duda su honorabilidad y que empezaban a destapar todo lo que finalmente han confirmado los informes de la UCO de la Guardia Civil. Es espeluznante comprobar cómo desde el PSOE se quiere convertir esto en una anécdota, según palabras textuales del presidente. Que el número dos del partido de Sánchez, que el entorno más cercano a él, esté investigado por el Tribunal Supremo, por la Audiencia y distintos juzgados de España no puede ser una anécdota, es de gran gravedad y es tremendamente lamentable que Pedro Sánchez no asuma responsabilidades en primera persona.

–Aznar dijo en el congreso del PP que el siguiente paso de Sánchez será dar pasos hacia la autodeterminación de Cataluña. ¿Comparten ese temor?

–Es evidente que los apoyos a Pedro Sánchez se compran y se venden. Y que en estos momentos se están utilizando los recursos públicos como moneda de cambio, como transacción, para mantener los apoyos parlamentarios que le hicieron presidente. Al independentismo le interesa un presidente del Gobierno tan débil como Pedro Sánchez, que ha demostrado a lo largo de esta legislatura no tener escrúpulos, no tener principios y haber renunciado a los valores mínimos del PSOE. Por lo tanto, es evidente que el independentismo chantajeará, exigirá y Sánchez claudicará y entregará todo lo que le pidan con tal de mantenerse en el poder. Porque Pedro Sánchez necesita las instituciones del Estado para tratar de defenderse de las causas judiciales que le persiguen.

«En Vox hay más sentido de Estado que en cualquiera de los socios de Sánchez y más que en el PSOE»

–¿Le ve capaz de llegar a aceptar un referéndum de independencia?

–Yo creo que Pedro Sánchez no tiene límites.

–En cualquier caso, al único aliado de Sánchez al que Feijóo no se refirió específicamente el pasado miércoles en el Congreso fue a Junts, ¿no es reprochable su actitud?

–Igual que la de los demás. A todos los socios le hacemos el mismo reproche. Empezaron siendo socios de Sánchez y hoy son cómplices de la corrupción de Sánchez. Y eso es algo que les acompañará el resto de su vida política a esos partidos. Creo que es tan reprochable la actitud de unos como de otros. Es tan criticable el comportamiento de ERC, Sumar, de Podemos, del PNV, de Bildu y de Junts, por supuesto que sí.

–¿Qué fue lo que le molestó a Feijóo del discurso de Sánchez para poner sobre la mesa todo el asunto de los prostíbulos?

–El cinismo de Pedro Sánchez no tiene límites. Se ha dedicado durante mucho tiempo a criticar a todo el mundo como si él fuese un ejemplo de algo. Y la realidad es que después de dirigir críticas hacia dirigentes de todos los partidos, plantear una ley de abolición de la prostitución como cortina de humo para tapar las miserias de la corrupción de su Gobierno es un ejercicio de cinismo absoluto, cuando él, como dijo Feijóo, puede considerarse un beneficiario de los negocios de la familia política de su mujer.

–Vista esa escalada de crispación, ¿barajan incluir a Begoña Gómez en la lista de la comisión de investigación del Senado?

–Esa es una decisión que le corresponde al Grupo Popular en el Senado. Begoña Gómez es la primera catedrática de España sin título universitario que lo respalde, directora de una cátedra que no podría cursar porque carece de la titulación universitaria que la habilitaría no solo para dirigirla, sino para cursar ese master. Es la evidencia más clara de un abuso de poder que se ha perpetrado de forma continuada. A eso hay que añadirle todo lo que tiene que ver con la malversación de fondos públicos que supone que personal de la Moncloa haya trabajado en beneficio de los intereses particulares y económicos de Begoña Gómez, porque ese personal de la Moncloa no está para eso. Estamos en una situación francamente compleja. El PP hará uso de esa comisión de investigación del Senado para que se depuren las responsabilidades políticas de todas las personas involucradas en las distintas tramas de corrupción que salpican a Sánchez y al sanchismo.

«He dejado la portavocía del Congreso con pena, pero nunca podría decirle que no a Feijóo»

–¿Qué le pareció la declaración de Francina Armengol en esa comisión?

–Es inadmisible que la presidenta del Congreso haya mentido en sede parlamentaria, en una comisión de investigación donde tiene la obligación de decir la verdad. Y eso no solo ha sucedido, sino que ella misma lo ha reconocido en una segunda comparecencia. Eso hay que decirle a la señora Armengol que es constitutivo de un delito y que por lo tanto no debería seguir ni un día más al frente del Congreso de los Diputados.

–¿La van a llevar ante la Fiscalía?

–Estudiaremos todas las acciones que se puedan desarrollar y derivar de estos hechos. Creo que ya hay alguna actuación judicial en ese sentido y quizá no tenga sentido hacer lo que otros ya han hecho. Pero sí hay que hacer la crítica política. La tercera autoridad del Estado no puede mentir en sede parlamentaria en una comisión de investigación donde tiene obligación de decir la verdad y eso ha pasado en nuestro país. Quizá comparado con otros presuntos delitos que acompañan a este Gobierno puede parecer algo menor, pero es que nosotros tenemos que reponer la credibilidad de las instituciones y desde luego Francina Armengol está causando y ha causado un daño tremendo a la democracia española a lo largo de esta legislatura.

–¿Por qué les da miedo o reparo verbalizar lo de que no gobernarán en coalición con Vox?

–No tenemos ningún miedo. Lo explicó Alberto Núñez Feijóo en su discurso de clausura del congreso del pasado fin de semana y lo hemos dicho con claridad después. Feijóo se compromete a que el próximo Gobierno de España sea un Gobierno en solitario. ¿Cómo hacerlo? Teniendo una mayoría suficiente para gobernar. Teniendo más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos. Y estoy seguro que en ese contexto Vox no será un impedimento para que Feijóo pueda ser presidente. Esto no quiere decir que establezcamos un cordón sanitario sobre Vox, que es un partido con el que queremos hablar, llegar a acuerdos, pero es un partido distinto al PP. La aspiración de Feijóo es legítima y creemos que puede ser lo mejor para España. Los dos gobiernos en coalición de Sánchez han sido malos. Si un presidente no puede nombrar y cesar libremente a sus ministros no es un presidente libre para adoptar las decisiones que requiere un país. Y Feijóo quiere ser un presidente libre que solo responda al interés general de un país.

–Pero ese panorama de sumar más que la izquierda ya se dio en algunas comunidades autónomas y Vox pidió estar en los gobiernos, ¿qué cambiaría ahora para que no lo exigieran?

–En esas comunidades, el PP empezó con gobiernos de coalición, que luego Vox decidió abandonar y hoy seguimos con gobiernos en minoría con acuerdos puntuales sobre cuestiones concretas. Creo que las dos fórmulas están ahí y cada uno puede elegir libremente cuál es la mejor. Feijóo cree que lo mejor para España es tener un gobierno único, un gobierno unido y sólido. ¿Para qué? Para huir de los espectáculos que nos han dado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en los que hemos llegado a ver a ministras peleándose en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros porque una decía una cosa y la otra decía otra. Hemos visto Consejos de Ministros donde en materias tan sensibles y delicadas como la seguridad nacional no había acuerdo entre los socios y a mí no me parece razonable que el Consejo de Ministros acuerde una cosa por la mañana y por la tarde veamos en las televisiones a miembros de ese Consejo de Ministros criticar las medidas aprobadas esa mañana. Eso no va a pasar con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España.

–¿Cómo es la relación con Vox?

–La relación que tiene el PP con Vox es una relación correcta. Lo que corresponde de un partido que comparte un espacio ideológico. Nosotros somos de centro y centro derecha y Vox está más a la derecha que nosotros. Tenemos discrepancias y concordancias con Vox. Y desde luego, yo no voy a hablar nunca mal de Vox. En Vox hay más sentido de Estado que en cualquiera de los socios de investidura de Sánchez. Vox tiene más sentido de Estado que Sumar, que Podemos, que el conjunto de partidos que acompañan a Pedro Sánchez y que el propio Partido Socialista. Nosotros no vamos a establecer ningún cordón sanitario como nos demandan desde la izquierda. Solo se lo vamos a hacer a una formación política que es Bildu. Y quiero destacarlo en una fechas como esta en las que conmemoramos tristemente el asesinato de Miguel Ángel Blanco de hace 28 años. Es una vergüenza que Pedro Sánchez haya depositado la llave de la gobernabilidad de España en un partido que es el heredero político de una banda terrorista. Que ha llevado asesinos condenados por sentencia firme por terrorismo, colaboración con banda armada y es algo que pesará sobre las espaldas del PSOE durante mucho tiempo.

«Camps es un expolítico y nadie entendería que nos distraigamos con asuntos que no tocan»

–Dice que nunca va a hablar mal de Vox, pero Vox sí que lo hace, como Abascal en el Congreso la semana pasada…

–Creo que Vox a veces se equivoca de enemigo. Nosotros estamos convencidos de que nuestro enemigo, nuestro rival político son el PSOE y Pedro Sánchez y no vamos a perder ni un minuto en discutir nada con Vox, porque lo prioritario para nosotros, por higiene democrática, es echar a Pedro Sánchez. Esa es la prioridad democrática de nuestro país, la prioridad de cualquier partido decente, de cualquier partido que quiera defender el interés general de España. Por lo tanto nosotros no nos vamos a distraer, no vamos a entrar en puyitas con ningún partido porque eso sería distraer la atención de lo verdaderamente importante.

–¿Qué le parece la irrupción de Camps de nuevo en el panorama político de Valencia?

–Desde el respeto absoluto al expresidente Paco Camps, lo que tengo que decir es que en el PP de Valencia no hay ningún congreso convocado ni se ha iniciado ningún proceso orgánico de renovación de la dirección del partido y a mí no me parece razonable lanzar una candidatura a un congreso no convocado por ahora. El PP de Valencia está centrado en la reconstrucción y en superar las consecuencias terroríficas de la dana. Lo están haciendo desde todas las instituciones donde gobernamos y lo están haciendo solos porque el Gobierno de España ha abandonado a la Generalitat Valenciana en esta tarea de reconstrucción. Ningún valenciano entendería que nos distrajésemos en asuntos internos de nuestro propio partido. Lo que le pido al PP de Valencia es que se concentre en la tarea de la reconstrucción, en devolver a Valencia a la normalidad, que eso es lo que nos debe ocupar en este momento y nada más que eso.

–¿Ha podido usted hablar con el expresidente, le va a pedir que dé un paso atrás?

–Creo que el señor Camps es un político que ya no está en activo, un expolítico que sabe cómo funciona la política, y lo que le pido a toda la familia del PP en Valencia es que nos centremos en la reconstrucción. Nadie entendería que nos distraigamos con asuntos que no tocan.

–El congreso tiene que hacerse, ¿será el año que viene? ¿será ese el momento de decidir la continuidad de Mazón? ¿hasta ese momento la tiene asegurada?

–Mire, el señor Mazón se comprometió tras la dana a condicionar su futuro político al éxito de la reconstrucción. Está centrado en esa prioridad y nadie entendería que nuestra prioridad, la de todos, no fuese esa.

–¿Continuará mínimo hasta ese 2026?

–Yo he llegado a la Secretaría General del partido el lunes y no hemos analizado aún cómo se van a abordar los procesos de renovación orgánica que tengan que venir una vez celebrado el congreso nacional. Estamos centrados en electoralizar el partido porque en España tenemos un Gobierno fallido, un presidente noqueado y un cúmulo de casos de corrupción que acechan a un Gobierno cuya continuidad está en entredicho. Y tenemos que tener a nuestro partido activado, tanto en la sede nacional como en el conjunto de los territorios ante una eventual convocatoria electoral. Y eso es lo que nos ocupa y preocupa en estos momentos. Estar preparados para constituirnos en alternativa real a este Gobierno, para darle a España un gobierno mejor y una alternativa centrada en los problemas de las personas y eso es lo que nos tiene que ocupar. No solo a la organización nacional, sino también a las organizaciones autonómicas y provinciales.

–¿Los primeros congresos serán los de Castilla y León y Andalucía?

–Tenemos que preparar el partido para enfrentarnos a unas eventuales elecciones y tenemos que enfrentar dos procesos electorales. Uno en Castilla y León, cuando lo determine el presidente Mañueco, y otro en Andalucía, cuando decida Juanma Moreno. Por lo tanto, lo primero es el calendario electoral y después el calendario orgánico de renovaciones territoriales.

–El PSOE tiene a Page y ustedes a Alejandro Fernández… ¿Es necesaria la figura de un díscolo?

–Yo no lo considero así. Alejandro Fernández es el presidente del PP de Cataluña y viene de cosechar un éxito electoral sin precedentes al multiplicar por cinco el resultado electoral. Teníamos tres diputados y tenemos 15, aunque no nos satisface. Tenemos que aspirar a ser el partido constitucionalista de referencia en Cataluña y por lo tanto para mí Alejandro Fernández es un compañero, un amigo, que lo está haciendo bien y ahora mismo la tarea que estamos desarrollando en el Parlament de Cataluña, haciéndole frente a un Illa que está haciendo las políticas del independentismo desde la presidencia de la Generalitat, es una tarea importante, porque lo lamentable es que los socialistas han sustituido a los independentistas, pero gobiernan como si fueran independentistas. Y eso es malo para Cataluña y malo para España. En esa tarea de plantarle cara a ese socialismo camuflado, que permite que el independentismo mantenga su hoja de ruta en Cataluña, el papel de Alejandro Fernández es tremendamente importante.