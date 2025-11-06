Vox reta a Ayuso a un debate sobre inmigración en un espacio neutral y la presidenta les remite al Parlamento

Vox Madrid ha vuelto a llevar a la sesión de control en la Asamblea de Madrid la situación de los menores extranjeros no acompañados, y más en concreto de los delincuentes. En esta ocasión ha ido un poco más allá y ha retado a ... la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a un debate sobre política migratoria en un espacio «neutral», sin tiempos ni aplausos de los partidos. Ayuso ha recordado al partido de Abascal que en una democracia representativa se debate en los parlamentos.

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea ha vuelto a verse con nitidez el desencuentro total que existe ahora mismo entre el Partido Popular de Ayuso y Vox. Es un choque que no solo se produce en el terreno de la inmigración, sino que abarca casi todos los ámbitos. Sin ir más lejos, Vox se ha unido este jueves a la izquierda y ha presentado su propia enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Hacienda que ha llevado el Consejo de Gobierno a la Asamblea de Madrid.

En su turno de palabra, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la «crisis de inseguridad de muchos vecinos de Madrid en sus barrios, en muchos casos protagonizados por menores». «Llámeme cateta de nuevo pero deje de ocultar a los madrileños quiénes están destrozando la seguridad en nuestros barrios y dígales cuánto dinero de sus impuestos está dedicando usted a proteger y mantener a criminales que no deberían estar en Madrid».

Ayuso ha recordado que la pregunta de Vox era sobre el funcionamiento de los centros de menores infractores en la Comunidad de Madrid y ha preguntado a la portavoz de Vox si se ha preocupado en ir alguno y conocerlo desde dentro para ver cómo funciona.

La portavoz de Vox ha pedido a la presidenta que no siga «engañando a los madrileños». Ha sido en ese momento cuando ha emplazado a Ayuso a debatir con ella: «Usted no tendrá miedo a debatir conmigo, ¿verdad? La emplazo públicamente, cuando usted quiera, a un debate en directo sobre política migratoria en un espacio neutral, sin tiempos ni aplausos de partidos políticos, abierto a todos los madrileños, y que sean ellos los que juzguen si tenemos razón nosotros en Vox o la tienen ustedes».

La presidenta regional ha precisado primero que no ha llamado cateto a nadie, sino que ha dicho que el discurso de Vox es cateto por hablar de «los de dentro, los de fuera...» Y a continuación ha subrayado que es en el Parlamento donde en las democracias representativas se debate«.

Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid es la región con menor tasa de delincuencia entre menores. «Nada tiene que ver con lo que usted dice, no tiene ni idea, no se ha molestado jamás en ir a uno solo de esos centros. No tiene ni idea», ha lanzado a la portavoz de Vox.

La presidenta ha insistido en que la inmigración irregular «claro que preocupa a todos, salvo al Gobierno de Sánchez, que le viene de periquete para darles a ustedes el discurso y para repartir las culpas y así le exime a Sánchez de lo que tiene que hacer».