Vox reta a Ayuso a un debate sobre inmigración en un espacio neutral y la presidenta les remite al Parlamento

La líder del PP de Madrid acusa al partido de Abascal de tener un discurso «cateto» sobre los inmigrantes al hablar de «los de dentro y los de fuera»

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Vox Madrid ha vuelto a llevar a la sesión de control en la Asamblea de Madrid la situación de los menores extranjeros no acompañados, y más en concreto de los delincuentes. En esta ocasión ha ido un poco más allá y ha retado a ... la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a un debate sobre política migratoria en un espacio «neutral», sin tiempos ni aplausos de los partidos. Ayuso ha recordado al partido de Abascal que en una democracia representativa se debate en los parlamentos.

