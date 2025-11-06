Madrid y San Sebastián de los Reyes encabezan las peticiones para construir 3.679 viviendas en suelo de oficinas

El Gobierno de Ayuso ha puesto en marcha un plan de choque con 15 medidas para hacer frente a uno de los principales problemas que sufren los madrileños, sobre todo los jóvenes: el acceso a la vivienda. Entre las medidas del plan, la presidenta regional ... anunció ayer una ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida que permitirá construir 15.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años.

La fórmula de la Comunidad de Madrid es la opuesta a la del Gobierno de Sánchez, según destacó la presidenta regional, y se basa en abaratar los costes de construcción y aumentar la ocupación residencial del suelo, «sin dogmas ni sectarismo». En el lado opuesto, Ayuso sitúa la «intromisión» en el mercado de la vivienda impulsada desde el Gobierno, a lo que se suma un «exceso de burocracia» y una «falta de seguridad jurídica».

La futura ley de Medidas Urgentes permitirá un incremento del 20 por ciento en la densidad, el número de casas que podrán construirse por cada parcela, y de un 10 por ciento en la edificabilidad, para optimizar el uso del suelo y aumentar la oferta sin ocupar más terreno, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a agilizar los trámites y acortar los plazos de ejecución. Podría hacerse de varias maneras, con una mayor altura de los edificios o con menos metros cuadrados por piso, aunque aún está por definir en la norma. Además, se abaratarán los costes de construcción al permitir establecer una sola plaza de garaje por inmueble, frente a la obligación actual de disponer de una y media.

Otra medida incluida en el plan de choque y que permitirá construir más vivienda protegida es la extensión del cambio de uso de suelo para la construcción de vivienda protegida en suelo que estaba destinado a edificar alojamientos hoteleros.

En junio de 2024, la Asamblea de Madrid dio luz verde al proyecto de ley que permitiría transformar oficinas en pisos a precios asequibles. Esa ley de Medidas Urbanísticas para la promoción de vivienda protegida tuvo el voto a favor de PP y Vox, mientras que la izquierda votó en contra al considerar que solo era un «parche» que acabaría creando «guetos» en zonas que no están habilitadas para uso residencial.

Vivienda por oficinas

Desde la aprobación de la ley se han recibido peticiones para levantar 3.679 viviendas protegidas en suelo que iba a ser destinado a oficinas. A la cabeza está Madrid, con 2.968 de esas casas, seguido de San Sebastián de los Reyes, con 571. En Navalcarnero también se tramitan ya 80 y en Arroyomolinos, 60. De los 179 municipios madrileños, 170 han decidido aplicar la normativa, es decir, un 95 por ciento. Además, se ha generado una ventana de oportunidad para la entrada al mercado de 54.000 inmuebles en toda la región, según una estimación bastante optimista.

Ahora, el Gobierno regional quiere dar otro impulso a esa iniciativa, al permitir que se pueda construir también vivienda protegida en suelo destinado a edificar alojamientos hoteleros y en suelos dotacionales de titularidad privada.

Entre las medidas de choque que presentó Ayuso se incluye el aumento de la oferta total del Plan Vive, que alcanzará las 14.000 casas, distribuidas en más de una veintena de municipios. También se amplía el Plan Vive Solución Joven, destinado a facilitar la emancipación de menores de 35 años, que incorporará 1.000 hogares adicionales en Madrid (Aravaca), Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada, hasta sumar un total de 5.500.

Hasta ahora, se han entregado 4.875 viviendas de ese Plan Vive en nueve municipios de la región, como son Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid (Valdebebas), Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. Hay otras 3.495 en construcción en 14 municipios.

Según subrayó la presidenta regional, esta iniciativa de colaboración público-privada permite a la Comunidad de Madrid consolidar su liderazgo nacional, al concentrar el 53 por ciento de toda la construcción con algún tipo de protección que se hace en España.

En el plan de choque está incluida la creación de la nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda, una medida que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno. Este órgano tiene como objetivo acercar la administración autonómica a las personas, agilizar trámites, ofrecer un acompañamiento más directo y eficaz a las personas que participan en los programas públicos de vivienda y asesorar en la tramitación de las ayudas, según explican en la Comunidad.

Otra novedad en este nuevo plan de choque afecta al programa 'Mi primera vivienda', al ampliar hasta los 50 años el límite de edad para poder acceder a los avales públicos y al incluir las construcciones de obra nueva entre las opciones financiables. Se trata de una línea de avales de 25 millones de euros destinada a facilitar el acceso a una hipoteca a personas que, siendo solventes, no han podido reunir el ahorro necesario para adquirir una residencia en propiedad.

La hipoteca y el límite de edad

Hasta ahora, esta iniciativa se dirigía únicamente a la compra de vivienda usada, aunque en los próximos meses se ampliará a promociones de obra nueva. La presidenta madrileña destacó que esta medida ya ha permitido a más de 5.000 familias optar a una hipoteca sin tener que aportar el 20 por ciento inicial que suelen exigir los bancos. En 2022, este programa tenía como límite los 35 años de edad y en 2024 se amplió hasta los 40. Ahora se llega a los 50. La medida se aplicará mediante una orden de la consejería.

Otra acción del plan de choque: se refuerzan los incentivos del Plan Alquila para animar a los propietarios a poner en alquiler pisos que se encuentran actualmente fuera de mercado, con el objetivo de incrementar el parque residencial. Se pretende otorgar un sello de calidad a todas las viviendas que se adhieran a este plan, que acreditará el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad.

También se creará el Plan Comparte Intergeneracional, un programa de convivencia entre mayores y jóvenes que, según explicó Ayuso, pretende no solo unir generaciones «para que puedan pasar más tiempo juntos», sino también afrontar otras de las «grandes pandemias más silenciosas de la sociedad, la soledad». Este plan pretende, así, que personas mayores residan con jóvenes, para facilitar así el alojamiento a los que más dificultades encuentran ahora mismo en el mercado.

Y habrá más vivienda social, según los planes del Ejecutivo regional que preside Ayuso. La Agencia de Vivienda Social dispondrá de 500 nuevos hogares destinados a familias vulnerables, lo que subirá hasta los 2.100 el número de pisos disponibles.

En el ámbito urbanístico, el Gobierno autonómico ha iniciado la tramitación del anteproyecto de la nueva ley del Suelo y Ordenación del Territorio, que tiene como finalidad desbloquear proyectos y ofrecer mayor seguridad jurídica a inversores, promotores y ayuntamientos. Al mismo tiempo, se avanza en la creación de la Aceleradora Urbanística, un instrumento destinado a ayudar a los municipios a movilizar suelo, agilizar licencias y poner en marcha actuaciones para reducir los plazos administrativos.