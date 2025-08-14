Herido un hombre en Puente de Vallecas tras una agresión con arma blanca

Un hombre de 28 años resultó herido la madrugada de este jueves en una agresión con arma blanca registrada en la calle Payaso Fofó, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El suceso ocurrió alrededor de las 4.30 horas, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron el aviso de que una persona se encontraba tendida en la vía pública con dos heridas de arma blanca: una en el muslo y otra en el hemitórax. En el lugar se hallaron dos cuchillos con restos de sangre, lo que motivó la intervención de la Policía Científica para la recogida de pruebas.

Efectivos de Samur-Protección Civil atendieron al herido, que presentaba un pronóstico moderado, lo estabilizaron y lo trasladaron con preaviso al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal de Madrid escoltó el convoy para garantizar la rapidez y seguridad del desplazamiento.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que, aunque por el momento no se ha establecido una relación directa entre la víctima y los agresores, no se descarta que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas. La investigación sigue abierta.