Salvaje atraco con paliza a patadas contra una mujer a plena luz del día en Parla

Un delincuente se ha convertido en protagonista estos días en Parla después de ser grabado mientras daba una brutal paliza a una mujer a plena luz del día, en la calle, para robarle. El sujeto, marroquí de 21 años y residente en la localidad, fue detenido esa misma jornada, el 16 de julio, después de asaltar a una segunda mujer, en este caso una anciana

Los vecinos de la avenida de la Ronda oyeron al despertarse, a las siete dela mañana, los gritos desesperados de una mujer de 48 años, que se resistía a que le quitaran la mochila en la que portaba sus pertenencias. En las imágenes se escucha a la víctima chillar y se la ve tirada en el suelo, asida a su bolso, mientras el joven la golpea, hasta llegar a pisotearla en la cabeza.

La mujer estaba dando un paseo, aprovechando el fresco de esa mañana de julio, explican fuentes del caso. La escena es dramática, dura unos segundos, en los que oye a los testigos gritar al delincuente desde sus balcones para que la deje en paz. Incluso se escucha ruido de cacerolazos para hacerle desistir, mientras avisan a la Policía.

El atracador huye a la carrera, dejando a la mujer llorando, en el suelo y afectada por la paliza. El sujeto, al que se le puede identificar plenamente por las imágenes, va vestido de oscuro, con pantalón corto y zapatillas blancas. El tipo ni se inmuta ante su víctima.

Fuentes del caso explican a ABC que el sujeto fue detenido esa mañana y, ya en comisaría y a cargo de la Policía Judicial del municipio, se le imputó otro atraco a una mujer de 78 años cometido poco después del que se ve en el vídeo. Al día siguiente, fue puesto a disposición judicial.

El Plan Parla

El pasado mes de enero, este diario publicó que la Delegación del Gobierno había puesto en marcha meses atrás el Plan Parla. La ciudad, con 135.000 habitantes, no es ni de lejos la que más población tiene; sin embargo, sí es donde más crece la criminalidad, atendiendo al último balanceentonces del Ministerio del Interior. Esta localidad del sur de la región despunta con un 18% má de delitoss: no hay tipo penal que no haya crecido. El ejemplo más palpable en la calle, para el ciudadano medio, es el de los robos con violencia e intimidación, que han despuntado un 59,5%, pasando de 275 hechos conocidos en todo 2023 a 415 en el último año.

Fuentes policiales vinculan, en parte, esta realidad con la lacra de okupaciones que sufre el municipio. Hay tres promociones de unas 800 viviendas en total en las que buena parte está usurpada o allanada. Están en las calles de Toledo, 15; Fuenlabrada, 74, y Fuente Arenosa, 1. Mientras que las dos primeras están en vías de solución (aunque sea legalizando a los okupas), en la última el quiste es enorme. La propiedad está en manos de Sareb, quien por ahora no ha movido un dedo.

«El edificio de Fuente Arenosa está prácticamente tomado al completo –explica un policía que conoce el municipio de cabo a rabo–. Hay muchísimos problemas de convivencia, de diversos tipos, además de trapicheo de droga. Pero ocurre también que muchas personas que se dedican a delinquir en la ciudad acuden allí a refugiarse; lo que hacemos es ir nosotros a la urbanización en cuanto conocemos que acaba de cometerse un ilícito porque podemos encontrarlos al llegar».