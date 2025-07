Rafael Núñez, el fichaje de Génova en el PP de Ayuso para Migración: «Madrid es la capital del español y de la Hispanidad»

Sale Noelia Núñez del organigrama del nuevo Partido Popular de Feijóo y entra otro peso pesado del partido en Madrid y colaborador estrecho de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea: Rafael Núñez Huesca. El actual portavoz adjunto del Grupo Parlamentario ... Popular ha sido nombrado coordinador de Migración, dentro de la Vicesecretaría de Coordinación Sectorial, que encabeza Alma Ezcurra, exdiputada autonómica de Madrid. Fuentes de la dirección del PP de Madrid han confirmado que se mantendrá como portavoz adjunto en el Parlamento regional.

Rafael Núñez coincidió con Alma Ezcurra en la bancada popular del Parlamento regional madrileño en la primera parte de esta legislatura, hasta que Ezcurra 'emigró' al Parlamento europeo, y ambos trabajaron «y debatieron» estrechamente. «Es una persona con muy buena cabeza y visión global de muchos temas», explican desde el PP regional.

El PP de Ayuso 'coloca' así en Génova a uno de sus diputados regionales con más relevancia, para un puesto clave y estratégico ante las próximas elecciones generales. Núñez, sin embargo, no ha tenido ninguna intervención relacionada directamente con la inmigración durante esta legislatura en la Asamblea de Madrid.

Si bien no tiene iniciativas concretas sobre inmigración en el Parlamento madrileño, su discurso, en general, se ajusta como un guante al del PP de Ayuso en toda clase de temas: «La Comunidad de Madrid es el principal destino cultural del mundo; somos la cuna del Siglo de Oro, la de la Edad de Plata o de la movida. nuestra región cuenta con argumentos sobrados para convertirnos en la capital del español y de la Hispanidad, porque el español, la lengua española, es el tesoro más importante que tenemos los españoles y los hispanoamericanos», defendió en una de sus intervenciones.

Y así se oponía al uso de pinganillos en el Congreso de los Diputados: «Señorías de la izquierda, se lo repito, lo que han hecho ustedes con sus votos en el Congreso de los Diputados -me refiero a los pinganillos- no tiene precedentes en ningún lugar del mundo; repito, lo que han hecho es inédito. No existe un solo parlamento en todo el mundo que, teniendo una lengua común, obligue a sus diputados a entenderse a través de traductores simultáneos. Señorías, lo que buscan los separatistas no es poder entenderse con el resto de los españoles, es precisamente no entenderse. Lo que buscan los protocolos propios del nuevo Congreso de los Diputados es hacer del Congreso una Torre de Babel, utilizar protocolos propios de la diplomacia internacional para que un señor de Santander y un señor de Valencia se entiendan».

En las 38 iniciativas que ha presentado hasta el ecuador de legislatura, siete de ellas se han centrado en el problema de las drogas, pero también se ha interesado por la educación en la región, el uso de las pantallas, las tecnologías entre los más pequeños, los empleos fijos discontinuos en Madrid, la salud mental y las ayudas a la natalidad, además de las cuestiones relacionadas con la cultura y la Hispanidad.

Orígenes políticos y Vox

Rafael Núñez tiene uno de los perfiles más duros y contundentes contra el sanchismo en la Asamblea de Madrid. Sus orígenes políticos están vinculados a Vox, donde le consideran uno de los 'padres fundadores' del partido, incluso se le atribuye el nombre de esta formación política: «No estuvo de manera orgánica en Vox, pero asesoró en los primeros tiempos y es creador de la marca», explican fuentes del partido de Abascal.

En realidad, Núñez Huesca estuvo poco tiempo en Vox. Después de un periodo de actividad periodística en medios como 'Intereconomía', y ya con Ayuso en la Puerta del Sol, entró como asesor de Presidencia de la Comunidad de Madrid y cuando llegó Miguel Ángel Rodríguez, como jefe de gabinete, lo mantuvo en su equipo. En la anterior legislatura salió elegido en la lista del PP, pero renunció y continuó como miembro del gabinete. En estas últimas elecciones de 2023 decidió saltar a la política activa y sí recogió su acta de diputado. Fue nombrado portavoz adjunto.

Sobre su fichaje ahora como coordinador de Migración en Génova, fuentes del Partido Popular destacan su perfil «sólido, razonado, que eso no abunda ni en estos tiempos ni en estos debates». «No tiene prisa, no le tiembla el pulso y se toma la vida y la política en serio», señalan las fuentes consultadas, quienes subrayan que esos son «atributos imprescindibles para hacer propuestas a largo plazo en temas tan trascendentales a nivel nacional y global». «Es un extraordinario perfil», destacan en Génova.

En Vox Madrid dudan del papel que pueda tener Rafael Núñez como coordinador de Migración, que es uno de los asuntos clave para el partido de Abascal en la Asamblea regional. «El PP no sabe muy bien qué discurso tiene en inmigración», insisten en Vox Madrid.

«Nos da igual quién ejecute las políticas, ya sea Rafael Núñez u otra persona, lo que queremos es que ejecuten las políticas adecuadas», subrayan en Vox Madrid. Y lanzan esta advertencia: «Si se deciden a empezar a solicitar la deportación de los inmigrantes ilegales, si se deciden hacer las pruebas de edad en los centros de Menas, se deciden exigir el cierre del centro de inmigrantes de Alcalá de Henares, si se deciden a exigir que no vengan 400 menas a Pozuelo, pues entonces fenomenal. Pero si lo que quieren es poner a Núñez Huesca para no cambiar nada, nos tendrán enfrente».