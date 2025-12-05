La inspección de Sanidad concluye que no hay evidencia de reutilización de productos desechables en Torrejón

Las inspecciones llevadas a cabo este viernes por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, concluyen que no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso en ... el Hospital Universitario de Torrejón, según informa la Consejería en un comunicado.

Ante la información publicada sobre la posible reutilización de catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica, técnicos de la Dirección se han desplazado desde primera hora al centro para realizar labores de inspección en el centro con el fin de verificar de manera objetiva y se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización. Estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material.

En el comunicado de la Consejería se especifica que los inspectores han realizado una revisión de los registros de la central de esterilización, sin que exista constancia de procesos aplicados a material desechable de un solo uso, como recoge el informe ejecutivo de la Dirección.

Igualmente han efectuado la verificación del material almacenado en la unidad de cardiologíahemodinámica, confirmando que los catéteres disponibles cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes. Por último, han realizado una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, confirmando que no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.

El informe concluye que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no han puesto de manifiesto «ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso».

La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas.