Guía para sortear el macroatasco de Madrid desde este lunes

Primeros atascos en la M-30 en torno al Puente de Ventas, por los desvíos de la obra para cubrir parte de la vía

Los responsables municipales son conscientes de la que se les viene encima con la coincidencia de varias grandes obras –tres de ellas, enormes– al mismo tiempo en la ciudad. Por eso, activan desde este lunes un paquete de medidas que comienza con los autobuses y bicis de alquiler gratis –hoy y los próximos lunes y martes 8 y 9 de septiembre– y continúan con más agentes de Policía Municipal y Movilidad, una restricción de las ocupaciones de la vía pública en las zonas más complicadas –que se restringirá a la noche siempre que se pueda– o la promesa de una información muy pegada a la realidad sobre la situación en cada punto.

También van a lanzar una campaña especial de comunicación para que los madrileños busquen rutas alternativas, que presenta como ilustración un garabato lioso que se parece mucho al que los conductores van a tener en la cabeza cuando tracen sus alternativas de movilidad: por donde no pasar y por dónde poder esquivar los desvíos, cuellos de botella y atascos que sin duda se van a producir en los próximos meses.

Otra cosa que van a hacer desde el Ayuntamiento es «repensar» los eventos que vayan a tener lugar cerca de zonas afectadas por las obras, de manera que puedan plantearse reubicarlos si fuera necesario. Además, varias obras que estaban aún en marcha han acelerado en las últimas semanas para llegar concluidas al temido 1 de septiembre. Es lo que ha ocurrido con los trabajos del túnel bajo la plaza Mayor, que reabrió el viernes, con una semana de antelación sobre el planigrama previsto. Y también se abrieron el viernes, dos días antes de lo previsto, el acceso a los túneles de la avenida de Portugal y la M-30 en sentido Madrid.

Las tres grandes: A-5, Castellana y Ventas

Estas son las tres macroobras que van a generar las mayores molestias a los madrileños, no sólo por la envergadura de cada una, sino por coincidir en el tiempo. El soterramiento de más de 3,2 kilómetros de la A-5 desde la avenida de Portugal hasta la avenida de Padre Piquer creará el Paseo Verde del Suroeste, un bulevar peatonal de más de 80.000 metros cuadrados. Pero los problemas de tráfico se suceden desde que iniciaron las obras, que no está previsto que acaben hasta noviembre de 2026.

En cuanto al cubrimiento de la M-30 para hacer Parque Ventas, los trabajos comenzaron el 23 de junio y acabarán, si no hay retrasos, en la primavera de 2027. Los desvíos llevan generando ralentización y atascos todo el verano; a partir de ahora se espera lo peor.

Además, en julio empezaron las obras para soterrar 675 metros del paseo de la Castellana a su paso por las Cinco Torres, para construir Parque Castellana. Unos trabajos que van a durar hasta la primavera de 2027.

Metros y ferrocarriles

En el entorno de la plaza de Conde de Casal, donde se amplía la línea 11 de Metro y se construye un nuevo intercambiador, estará cortada, hasta abril de 2026, la circulación en superficie en la avenida del Mediterráneo entre la plaza del Conde de Casal y la A3, tanto de entrada como de salida.

También por esta línea de Metro, y hasta 2027, desde la plaza de Mariano de Cavia se restringe el acceso de vehículos al Paseo Reina Cristina; habrá un único carril con sentido plaza del Emperador Carlos V para residentes, transporte publico, carga y descarga y emergencias.El túnel bajo la plaza de Mariano de Cavia queda configurado en un único sentido (hacia la Plaza del Conde de Casal).

Se ha adelantado al 6 de septiembre el inicio de la segunda fase de las obras en la línea 6 de Metro, para automatizar el servicio de trenes. Eso significa que se suspenderá el servicio entre las estaciones de Moncloa y Legazpi, ambas incluidas, entre ese día y el 31 de diciembre, aunque ambas estaciones permanecerán operativas como cabeceras del tramo abierto. Habrá un servicio especial de autobuses y también una lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa.

También seguirá, al menos hasta el 31 de diciembre de este año, la afectación al tráfico en torno a la Estación de trenes de Chamartín-Clara Campoamor: el cierre del paso por el viaducto frente a la estación de Chamartín sigue clausurado: desde la calle Hiedra se ha cortado la rampa del viaducto. Desde las rampas de las calles Padre Francisco Palau y Quer y Agustín de Foxá se puede acceder a la plaza urbana de la estación, que quedará en fondo de saco.

El entorno del Bernabéu

Hasta el 19 de diciembre de 2025, se mantendrá el corte del lateral este del Paseo de la Castellana entre la avenida de Concha Espina y la calle Rafael Salgado, y el del lateral de Paseo de la Castellana en sentido Sur (entre Plaza de Lima y el transfer a la altura de Plaza Ruiz Picasso). Se encuentra habilitado uno de los dos carriles del Paseo de la Castellana entre la calle Santiago Bernabéu y Plaza de Lima. Una razón más, junto con las obras en Castellana norte, para que esta zona de la ciudad vea complicada la circulación.

Avenida de América y María de Molina

En las obras del puente de Avenida de América, en la A-2, el alivio llegará pronto: hasta el 9 de septiembre estará cerrado el carril izquierdo del tronco de la autovía en sentido entrada a Madrid. Y también los carriles del tronco (el tráfico en superficie desde la avenida de América) y la vía izquierda de salida del túnel de María de Molina.

Y hasta el 10 de enero de 2026, la configuración de María de Molina es de 3 carriles de entrada y 2 carriles de salida de Madrid.

Tirso y plaza del Rastrillo

Las obras en la plaza del Rastrillo y su entorno (Espíritu Santo, Tesoro, San Andrés y Marqués de Santa Ana) durarán hasta la segunda mitad de 2026. En Tirso de Molina, la remodelación de la plaza está en marcha, y durará hasta la primavera de 2026, con afecciones también en las aledañas Doctor Cortezo, Conde de Romanones, Colegiata y Concepción Jerónima.