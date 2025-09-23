Entradas F1 Madrid hoy: precios, cómo y dónde comprarlas

Madrid ya ha activado la cuenta atrás para la llegada de la Fórmula 1 a la capital a partir de 2026 y hasta, al menos, 2035. El circuito de Madring, urbano, situado en la zona de IFEMA-Valdebebas, será el epicentro de la F1 entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, las fechas reservadas para el año que viene.

Un total de 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas con secciones muy técnicas y una curva Monumental que será un icono del campeonato, como define la web del propio circuito. Falta poco menos de un año, pero todas las miradas ya están puestas ahí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pulsó el botón que reflejará cómo los minutos y los días van cayendo hasta la celebración del evento. Eso sí, desde ya, las entradas apuntan a agotarse mucho antes de las fechas de la carrera.

Entre las 10:00 horas del 15 de septiembre y las 8:00 horas del día 22 tuvo lugar una venta anticipada de entradas exclusiva para titulares de cualquier tarjeta American Express (AMEX) —emitida en España o internacionalmente—, con la posibilidad de que cada titular pudiese adquirir hasta diez entradas para el fin de semana completo. El público general tiene que esperar al martes 23 de septiembre a las 22:00 horas.

Precio de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid en 2026

Ya se conocen los precios oficiales para el Gran Premio de España de 2026 en el circuito de Madring. Las localidades más baratas corresponden a Pelouse, áreas verdes y abiertas con vistas a la pista. Están situadas en las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento.

Las más caras, como en todos los circuitos, son las correspondientes a la recta de meta y las dos primeras curvas, que costarán 799 euros, al igual que en esa curva Monumental mencionada anteriormente, de 550 metros, con un 24% de peralte.

Pelouse Curva 17 Pelouse Early Bird: 195€

Recta principal Curva 1 Oro Early Bird: 799€

Curva 2 Oro Early Bird: 799€

Chicane Curva 7 Plata Early Bird: 464€

Monumental Curva 9 Oro Early Bird: 799€

Curva 12 Plata Early Bird: 464€

Enlazadas (parte final del trazado) Curva 13 Plata Plus Early Bird: 603€

Curva 15 Bronce Early Bird: 324€

Dónde comprar las entradas para la F1 en Madrid

En el momento en el que comience la venta de entradas al público general, a partir de las 22:00 horas de hoy, martes 23 de septiembre, estas se podrán adquirir en la siguiente página web.

El pasado jueves 18 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso confirmó que las entradas de preventa se agotaron en apenas dos minutos superando todas las expectativas. Además confirmó una lista de espera de 235.000 personas.