Al menos uno de cada diez alcaldes del PP en Madrid no repetirán como cabeza de lista en mayo

La renovación va a tocar a fondo a los cabezas de lista del PP a los ayuntamientos madrileños en que gobierna. Son más de 84 los municipios dirigidos por alcaldes y alcaldesas populares, y de ellos, según ha podido saber ABC, entre 8 y ... 15 no repetirán.

En las últimas 48 horas ya se ha conocido la marcha de varios, que de forma más o menos voluntaria, han informado personalmente que no encabezarán las listas de nuevo. Se trata de dirigentes de ayuntamientos de tanto peso en Madrid como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Odón.

Pero fuentes populares explican que no van a ser los únicos. Es más, la previsión apunta a que serán entre 8 y 15 los alcaldes y alcaldesas que no van a repetir como cabeza de cartel para las elecciones del 28-M. Algo que se va a concretar en apenas unos días, cuando los órganos de dirección del PP de Madrid se reúnan y lo hagan público.

Noticia Relacionada El PP aspira el 28-M a triplicar las 11 capitales que gobierna Mariano Calleja La Rioja y Baleares, las comunidades que Génova ve más cerca de gobernar tras las elecciones de mayo

Los populares han ido desgranando los nombres de sus candidatos a los municipios donde no gobiernan. Cerrado este capítulo, ahora tienen pendiente esta otra lista, la de los alcaldes que repiten y los que no. Un listado que supone tomar decisiones en algunos casos complicadas, y en el que el PP ha intentado evitar el ruido y la polémica.

En algunos de los casos conocidos hasta la fecha, se dan factores políticos en la sustitución: las personas afectadas fueron en otro momento cercanas al anterior presidente del PP, Pablo Casado, o su equipo más directo. Y aunque, como es lógico en cualquier organización jerárquica, hubo un tiempo en que todos en el PP fueron casadistas, a la hora de su enfrentamiento directo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso unos lo hicieron más evidente que otros. Y los primeros están cayendo.

Razones

En el partido desvinculan los relevos de lo sucedido hace ahora un año, cuando el choque Casado-Ayuso se saldó con la dimisión del primero. Exponen otras razones: algunos llevaban ya muchos años ejerciendo de regidores y deseaban dar un paso atrás y que les suceda su segundo; en otros casos reconocen que algunos alcaldes veteranos quieren seguir pero sus equipos son partidarios del relevo; e incluso relatan algún caso en el que desean dejar el cargo por motivos personales.

La relación de candidatos para el 28-M en los ayuntamientos en que gobierna el PP –83 que salieron de las urnas tras las elecciones municipales de 2019 y dos que se añadieron posteriormente a resulta de mociones de censura u otros acuerdos– se hará público probablemente la próxima semana. Ahí se desvelará la incógnita y se acabarán los nervios que ahora imperan entre algunos cargos populares. Porque cada relevo implica, a su vez, un nombramiento, y se especula con la posibilidad de que en algunos casos, alcaldías que son un bastión popular seguro sean el refugio de consejeros que no van a continuar la siguiente legislatura, en caso de que Díaz Ayuso revalide su cargo.

El día 1 de marzo parece haberse dado el pistoletazo de salida a los anuncios de los alcaldes que no repetirán en Madrid. Desde esa fecha, se ha conocido el caso de los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant; de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz; de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz; y de Villaviciosa de Odón, Raúl Martín Galán.

Pérez Quislant llevaba 12 años dedicada a Pozuelo, y 8 de ellos como alcaldesa. Obtuvo en los últimos comicios un 40,2 por ciento de los votos, y 11 concejales –con la mayoría absoluta en 13–. La alcaldesa anunció en sus redes sociales que daba «por terminado este ciclo», además de reconocer que «los cargos públicos no son vitalicios«: »Hay que cerrar etapas y buscar nuevos retos«. En su caso, se la sitúa en las próximas listas a la Asamblea de Madrid. Pérez Quislant era una persona muy cercana al anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea.

No se ha anunciado su sustituto, aunque quien más aparece en las quinielas es el actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, eterno aspirante a este puesto, que además es presidente del PP en Pozuelo.

No voluntario

En el caso de José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda, su despedida ha sido muy explícita y no deja ninguna duda: no ha sido voluntaria. «El PP de Madrid me ha comunicado que no seré el próximo candidato a la alcaldía de Majadahonda», señaló. Álvarez Ustarroz obtuvo un 33 por ciento de votos y 10 concejales de un total de 25. Su papel en la anterior dirección nacional se apunta también como posible motivo del relevo.

Un tercer alcalde que ha anunciado que no repetirá es Jorge García Díaz, de Colmenar Viejo. En su despedida, defendía que «la grandeza del proyecto popular se basa en la renovación constante de equipos«. García Díaz no dudó, como alcalde, en plantear sus reivindicaciones aunque fueran incómodas: manifestó en dos ocasiones –en noviembre de 2022, y en enero de 2018– al Gobierno regional madrileño la necesidad de contar con médico en las urgencias extrahospitalarias de la localidad.

El cuarto alcalde que ha hecho público que no repetirá es Raúl Martín Galán, regidor de Villaviciosa de Odón: «Después de 27 años de militancia en el PP de la Comunidad de Madrid, quedo a disposición de Isabel Díaz Ayuso y de mi partido», resumió.