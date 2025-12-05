El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de «asfixiar» a la universidad pública cuando apoyarla es «defender la Constitución»

Suscribete a
Francisco Martín contraprograma el acto en Sol para lanzar una retahíla de acusaciones al gobierno popular por su gestión en educación, sanidad y memoria democrática

El acto arranca al grito de «Franco murió hace 50 años y hay que seguir saliendo a las calles» y culmina al ritmo de 'Libertad sin ira'

La Delegación del Gobierno en Madrid celebra el 47ª aniversario de la Constitución española
Belén Sarriá

El delegado del Gobierno ha vuelto a convertir el acto de conmemoración de la Carta Magna en arma arrojadiza contra la presidenta madrileña popular. Por segundo año consecutivo, Francisco Martín ha hecho de la necesidad virtud, y ante el rechazo de Isabel Díaz Ayuso de ... que tome la palabra en el acto oficial de Sol, el socialista ha convocado su propia cita paralela, esta vez dos horas antes, en la sede de de la universidad pública a distancia (UNED). Así, ha contraprogramado el acto de la presidenta regional para lanzar una retahíla de acusaciones a su gobierno en todas sus competencias y sobre todo en educación.

