El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de «asfixiar» a la universidad pública cuando apoyarla es «defender la Constitución»

El delegado del Gobierno ha vuelto a convertir el acto de conmemoración de la Carta Magna en arma arrojadiza contra la presidenta madrileña popular. Por segundo año consecutivo, Francisco Martín ha hecho de la necesidad virtud, y ante el rechazo de Isabel Díaz Ayuso de ... que tome la palabra en el acto oficial de Sol, el socialista ha convocado su propia cita paralela, esta vez dos horas antes, en la sede de de la universidad pública a distancia (UNED). Así, ha contraprogramado el acto de la presidenta regional para lanzar una retahíla de acusaciones a su gobierno en todas sus competencias y sobre todo en educación.

«La universidad pública, y muy en particular la madrileña, se enfrenta hoy a amenazas reales, como una infrafinanciación asfixiante o la creación acelerada de pseudo universidades privadas de calidad dudosa. Estas amenazas son ataques directos al modelo constitucional que protege la libertad académica, la igualdad de oportunidades y la independencia del pensamiento universitario», ha señalado en alusión velada a la gestión de Ayuso en la Comunidad, ya que la educación es competencia de los gobiernos autonómicos. Para el socialista, «defender la universidad pública es defender la Constitución».

A las críticas por la gestión de la madrileña en la educación pública, se ha sumado la sanidad y la memoria democrática. En la línea discursiva de que defender los servicios públicos es equitativo a reivindicar la Carta Magna, el delegado asegura que lo contrario es «es debilitar la sanidad pública para engordar la cuenta de resultados de una empresa», también en referencia a Ayuso.

Sobre lo segundo, Martín asegura que «sin memoria no hay democracia» y ha comparado su acto con el de Ayuso, a quien se ha referido, de nuevo, sin mencionarla explícitamente: «Alguien señalaba con desprecio que íbamos a celebrar este acto en un lugar que fue incendiado durante la guerra. Otro acto se va a celebrar a continuación sobre el que fue el km cero de las torturas y la represión en Madrid. ¿Y? ¿cuál es el problema? ¿Por qué ese pavor a reconocer nuestra historia?», ha señalado en un acto que no solo ha consistido en reivindicar el 47 aniversario de la Carta Magna sino los 50 años de la muerte de Franco.

Así lo han manifestado sobre el escenario con diferentes 'performance'. Antes de que el delgado del Gobierno tomara la palabra, un grupo de mediana edad ha irrumpido al inicio del evento. Y lo han hecho al grito de «hace 50 años que murió Franco y hay que seguir saliendo a las calles a reivindicar nuestros derechos, a amar libremente, respeto y visibilidad». Unas exigencias que han ido acompañadas de otras como «tu cuerpo no es tu cárcel», «no más censura, no más miedo, expresión libertad» o «el aborto no es un capricho, es una necesidad, es una lucha de clases» y «colegios mixtos» y «libertad para las mujeres». Además, durante el acto, un joven ha completado in situ una pancarta bajo el lema «50 años de libertad» y otro grupo de mujeres ha cerrado la jornada interpretando 'Libertad sin ira', la canción que se convirtió para muchos españoles en himno durante la Transición.