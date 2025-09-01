Cierre de la línea 6 de Metro en Madrid: fechas, tramos afectados y alternativas al transporte público

Suena la alarma. Te levantas. Son las siete de la mañana. Tienes legañas. Es lunes. O martes. Te acicalas. Sales de casa. Penetras en la boca del metro, que diría Estopa. Te subes al vagón. No cabe un alfiler. La próxima parada, a saber, es República Argentina. O Legazpi. U Opañel. Casi todos los andenes se ven iguales. Algunos beige. Algunos blancos. El color de la línea 6 es gris. Tienes sueño. El gris es un color horrible. La Línea 6, gris, va en círculos. Nunca para. Monotonía. Te llevan al redil.

A pesar del tedio connatural a la Línea 6 del Metro de Madrid, uno en el fondo no querría nunca tenerla lejos. No le conviene, mejor dicho: servicial, pasea dicharacheramente por casi cada rincón de la ciudad y conjuga toda clase de correspondencias. No te fíes de un madrileño que diga no necesitar la Línea 6. En cualquier caso, y tras las obras de los últimos meses —que vienen suspendiendo su funcionamiento entre Moncloa y Méndez Álvaro—, a partir del próximo 6 de septiembre comenzará la segunda parte de este plan para su automatización y modernización, esta vez con el cierre del arco este del recorrido, de Moncloa a Legazpi, hasta el 31 de diciembre.

Tramos afectados por el corte de la Línea 6 de Metro de Madrid

La suspensión del tramo este va a perjudicar directamente a algunas de las estaciones motriz de la red de metro. A Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, Avenida de América o Diego de León se suman Cuidad Universitaria, sin duda un duro golpe para todo estudiante que arriba en Moncloa después de apurar el tiempo en la cama, Pacífico o Sainz de Baranda. Vuelven a quedar enteramente abiertas, eso sí, Príncipe Pío, Argüelles y Plaza Elíptica, entre otras.

Plano del recorrido de la línea 6 y del cierre de sus tramos METRO DE MADRID

¿En qué consisten estos planes de mejora?

El susodicho proyecto de automatización y modernización integral de la Línea 6 de Metro de Madrid, con una inversión cercana a los 450 millones de euros a sus espaldas, pretende incorporar 48 nuevos trenes sin conductor con una velocidad aumentada en un 33% —quedando reducida su frecuencia de paso a dos minutos— que, no obstante y según se prevé, no circularán hasta 2027. El cierre parcial de la línea, por tanto, se debe a trabajos más bien relacionados con la renovación de andenes, carriles y sistemas eléctricos varios para su adecuación a las exigencias que el nuevo modelo de circulación automática precisará.

Servicio gratuito de autobuses

Para compensar las molestias —¡disculpen las mejoras!—, los usuarios dispondrán de dos servicios sustitutivos de autobuses gratuitos, operados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT): el SE6, que cubrirá en superficie todo el tramo afectado, y el SE5, que reforzará el servicio entre Cuatro Caminos y Moncloa.

Se mantiene, por otra parte, la prolongación del recorrido y la ampliación de horario de la línea 180 de EMT, desde Legazpi a Arganzuela-Planetario, de manera gratuita durante el cierre.

🚧🚇 Ya estamos terminando las obras en el tramo oeste de L6 y a partir del 6 de septiembre comenzamos las obras en el tramo este.



🚌 Habrá servicios sustitutivos de autobuses gratuitos.



✅ La vía será nueva, tendrá menos incidencias y estará preparada para los nuevos trenes… pic.twitter.com/ji0tSr8RIH — Metro de Madrid (@metro_madrid) August 25, 2025

¿Tendrán estos autobuses el mismo horario y frecuencia que el metro? ¿Necesitaré algún título de transporte para poder usarlos?

El intervalo de paso de estos autobuses será de entre dos y tres minutos para la SE6 y de cinco para la SE5. Al tratarse de un servicio sustitutivo gratuito, no se exigirá mostrar ningún título, aunque sí es recomendable tenerlo.

Entonces, ¿la línea será ya automática después del 31 de diciembre?

No, después de este período de obras se tendrá que continuar realizando otros trabajos en la línea como la instalación de puertas de andén o las actuaciones de señalización.

Toda esta información está disponible en la página web de Metro Madrid, en una serie de artículos específicamente orientados a las obras de la Línea 6. Puedes acceder a ella a través de este enlace.

Madrid: me mata y la amo, la cruzo sentado en un vagón.