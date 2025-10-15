Ayuso viaja a Texas en busca de inversores entre las principales tecnológicas como Cisco o Amazon y la F1

Inversores en tecnológicas y Fórmula 1: estas son las dos razones por las que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a iniciar este jueves un viaje institucional a Texas (EEUU). En su agenda, están las visitas a grandes tecnológicas, como Cisco o Amazon, ... y también el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, la capital texana.

El viaje durará cinco días, en los que la actividad de la presidenta se va a centrar en la economía madrileña. Tiene programadas visitas a las grandes empresas tecnológicas mundiales como Cisco Systems, Amazon y Cloudera.

Este va a ser el quinto viaje de Díaz Ayuso a Estados Unidos. En él, mantendrá un encuentro con directivos de empresas con el objetivo de atraer inversiones a la región. También va a celebrar una reunión institucional con representantes de The Texas University, uno de los principales centros públicos de educación superior del país y entre las mejores universidades mundiales.

La presidenta madrileña tendrá también en su agenda de trabajo una reunión institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson, y aprovechará su estancia en la ciudad para asistir al Gran Premio de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 que se disputará este próximo fin de semana en el Circuito de las Américas.

De acuerdo a los datos oficiales, Estados Unidos es el segundo país inversor en la Comunidad de Madrid, con 3.375 millones de euros en 2024, lo que representa más de la mitad del conjunto de España. Desde 2019, coincidiendo con el primer Gobierno presidido por Díaz Ayuso, esta inversión norteamericana destinada a la región madrileña ha crecido en cerca de 850 millones de euros.