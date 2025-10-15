Suscribete a
Ayuso viaja a Texas en busca de inversores entre las principales tecnológicas como Cisco o Amazon y la F1

Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Inversores en tecnológicas y Fórmula 1: estas son las dos razones por las que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a iniciar este jueves un viaje institucional a Texas (EEUU). En su agenda, están las visitas a grandes tecnológicas, como Cisco o Amazon, ... y también el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, la capital texana.

