Steven Tyler, ecos del hard-rock más glorioso en el Teatro Real El mítico cantante de Aerosmith actúa esta noche en Madrid

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 29/07/2018 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Steven Tyler y su amor 40 años más joven: Aimée Ann Preston

Muchos se preguntan qué versión de Steven Tyler se encontrarán los que vayan a verle esta noche al Teatro Real. ¿El rockero tóxico de los setenta? ¿El baladista ñoño de los noventa? Las dos respuestas son válidas y a la vez ninguna es correcta, porque lo que el mítico vocalista va a presentar esta noche es su faceta country. Sin olvidarse, claro está, de algunos hits ya sea en forma de rock o de balada.

El artista neoyorquino ha aterrizado en Madrid para ofrecer una concierto exclusivo en el Universal Music Festival, entendiendo «exclusivo» en su más estricto sentido, ya que las entradas cuestan la friolera de 150 euros las más baratas (llegan hasta los 290). Estos precios han espantado a sus fans de base, que no han mostrado ningún entusiasmo por la cita (es una de los pocas del festival que no ha hecho «sold out»), y han seducido a otro tipo de público en el que se podrá ver a famosos como Hugo Silva, Alberto Ammann, Christian Gálvez, Dani Martínez, Inma del Moral, Julián López, Miriam Díaz Aroca, Silvia Superstar o Vicky Larraz. Todos, atraídos por el aura de leyenda que siempre sigue al incorregible StevenTyler.

Steven Victor Tallarico nació en Yonkers, muy cerca de la isla de Manhattan, en 1948. Hijo de un pianista clásico, siempre se interesó por la música de pequeño, y en los años sesenta tocó la batería en varias formaciones de blues y rock’n’roll. Pero en 1970 conoció al guitarrista Joe Perry y nada volvería a ser igual en su vida, ni para bien ni para mal. Juntos no sólo formaron una de las bandas más importantes de la historia del rock, sino también uno de los tándem más más peligrosos de su lado más salvaje. Pronto, sus disparatadas correrías en hoteles, aviones privados y camerinos que ellos mismos inundaban de cocaína y heroína les harían ser conocidos como los Toxic Twins (los hermanos tóxicos), pero a la vez, juntos eran capaces de crear algunas de las mejores tonadas que hubiera visto la música de guitarras.

En cuatro años escribieron y grabaron cinco de los discos más importantes del género hard-rock, pero las drogas pronto mostraron su cara más amarga y delirante y los dos empezaron a tener fortísimas peleas, algunas incluso sobre el mismo escenario. Su música, en consecuencia, se resintió hasta lo infumable.

Descenso a los infiernos

Joe Perry arrancó un proyecto en solitario, y Tyler intentó continuar con la trayectoria de Aerosmith sin demasiada suerte. A finales de 1981 sufrió un gravísimo accidente de moto que detuvo la fase creativa del siguiente disco del grupo, y en 1982 vio cómo su segundo guitarrista, Brad Whitford, también abandonaba el barco. Durante aquellos meses Tyler descendió a los infiernos: no era difícil encontrarle por las calles de Manhattan buscando heroína desesperadamente. Sin embargo, tres años más tarde tuvo la valentía de completar un tratamiento de rehabilitación que devolvió a la vida al grupo, con sus miembros originales. Fue entonces cuando llegó el éxito desde el lugar menos esperado, el rap. Un ejecutivo de su discográfica los convenció para que se unieran al dueto de hip-hop Run-DMC y de aquella extraña colaboración salió «Walk this way», uno de los singles más exitosos de todos los tiempos, y semilla del rap-rock.

Desde entonces Aerosmith no paró de subir, también gracias a su presencia en la banda sonora de varios taquillazos de Hollywood. Pero sus discos nunca volvieron a ser los de antes. A la banda ya no le queda más gasolina, y de hecho su gira de despedida ya pasó por nuestro país el año pasado. Pero a Tyler le queda un cartucho: el country. Así, convertido en un vaquero del rock, llega esta noche a Madrid para presentar su nuevo proyecto, la Loving Mary Band, con la que hace un par de años lanzó su debut solista «We’re All Somebody From Somewhere». Además lo hace bien acompañado, con la hija de Rod Stewart como telonera, al frente del dúo The Sisterhood.