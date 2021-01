Rita Maestre da positivo en Covid-19 tras participar en el pleno municipal El Salón de Plenos de Cibeles instaló cuatro detectores de CO2 para medir la saturación del hemiciclo. Cada hora u hora y media abrió las puertas para regenerar el aire y combatir el coronavirus

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dado positivo en Covid-19. «Ayer por la tarde me enteré de que había sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus y rápidamente contacté con mi centro de salud. Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo», ha comunicado la edil a través de las redes sociales.

«Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho», ha expresado la concejal. Se da la circunstancia de que ayer se celebró un pleno municipal al que acudió como portavoz de Más Madrid.

Desde ayer el Salón de Plenos de Cibeles instaló cuatro detectores de CO2 para medir la saturación del hemiciclo. Cada hora u hora y media abrió las puertas para regenerar el aire y combatir el coronavirus. Los detectores emiten un pitido si se registra la necesidad de mejorar la ventilación del salón. La sesión se celebró con un número aún más reducido de concejales que siguen presencialmente el Palacio de Cibeles.