La reapertura del Wizink Center tendrá que esperar: Amaral aplaza su concierto a noviembre La música no volverá a sonar al menos hasta mayo en el recinto, que sí acoge partidos de baloncesto a puerta cerrada

El 30 de marzo del año pasado, Amaral debía haber actuado en el Wizink Center dentro de su gira 'Salto al color', pero la pandemia les obligó a retrasar la fecha a septiembre. Cuando acababa el verano, la segunda ola provocó un nuevo aplazamiento, al próximo 31 de marzo. Pero la tercer ola también se ha cargado esta cita, y finalmente tendrá que celebrarse, si todo va bien, el próximo 19 de noviembre.

El concierto de marzo iba a ser la reapertura del Wizink Center a los conciertos desde la actuación de Raphael, a mediados del pasado diciembre. Pero ahora el recinto tendrá que esperar al menos hasta los días 7 y 8 de mayo, fechas en las que está programado un doblete de Vanesa Martín. Aunque esto también podría sufrir cambios, evidentemente.

«Una vez más, la pandemia global nos obliga a tomar decisiones sobre el concierto previsto en el WiZink Center», dice el comunicado que el grupo ha lanzado para explicar este tercer aplazamiento. «Y por más que nos duela, hemos decidido que, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, y las cambiantes medidas y restricciones de movilidad, lo más sensato es posponerlo. El concierto se aplaza al 19 de noviembre, una fecha en la que esperamos reencontrarnos con todos vosotros y celebrar juntos una noche inolvidable. Lo haremos tal y como se había concebido: con la banda al completo, escenografía y garantizando la seguridad para asistentes y trabajadores».

El duo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre no esconde su frustración ante la situación: «Como supondréis, este aplazamiento es una decisión difícil que hemos madurado muchísimo, valorando distintas opciones para no tener que llegar a ella. Pero no ha sido posible. Es muy doloroso por lo que conlleva, tanto para los asistentes como para los cientos de trabajadores que hacen posible un concierto de estas características y que necesitan trabajar», aseguran los de Zaragoza, que esperan seguir contando con la fidelidad de sus fans. «Las entradas que ya tenéis compradas en puntos oficiales (Wegow y WiZink/Ticketmaster), son válidas para la nueva fecha sin necesidad de hacer ninguna gestión. Ojalá queráis guardarlas para entonces, pero por supuesto, quienes prefiráis solicitar la devolución de las mismas, podréis hacerlo a través del punto oficial donde las comprasteis en el plazo de tres meses a partir del 16 de febrero. Desde estas empresas de venta de entradas se pondrán en contacto con los compradores para dar toda la información. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra paciencia, lealtad y compromiso, y por seguir siempre ahí, ayudándonos a demostrar que la cultura es segura y necesaria».

Así pues, si la evolución de la pandemia lo permite, el WiZink Center acogerá el paso de la gira 'Salto al Color' dentro de ocho meses, en un concierto con banda al completo, imponente escenografía y todas las medidas de seguridad, donde sonarán las canciones de este octavo disco junto a las que ya forman parte de la historia de la música en español.