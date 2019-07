Perimetrado el incendio de Cadalso y Cenicientos tras arrasar 2.500 hectáreas El principal enemigo del fuego, dividido en dos frentes, fue el viento cambiante. Tras una jornada crucial se logró contener uno de los focos

Tras una complicada jornada en la que se luchó denonadamente contra las llamas que devoraban los municipios de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos y que se extendieron ayer a Rozas de Puerto Real, se abrió paso a la esperanza. Fue a primera hora de la noche cuando al hacer el balance de la evolución de las tareas realizadas, se difundió la buena noticia. El incendio estaba perimetrado y se había contenido su avance en uno de los dos principales frentes o sectores en los que se divide: el este y el oeste.

El siniestro, que comenzó a última hora de la noche del viernes en el municipio de Almorox (Toledo) para rebasar los límites de esta provincia, ha devorado hasta el momento 3.300 hectáreas. De ellas, 2.500 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Así lo indicó el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Carlos Novillo.

La estrategia empleada, preventiva y defensiva, con cortafuegos de maquinaria pesada y efectivos atacando los puntos candentes funcionaron en el flanco este «La noche será decisiva y se seguirá trabajando. No se puede bajar la guardia en ningún momento», aseveró el director de Seguridad

El foco situado en el este, entre Cadalso y Villa del Prado, fue acotado y las perspectivas para poder controlarlo hoy, salvo imprevistos, son favorables, explicó. No ocurrió lo mismo con el frente del oeste, el de Cenicientos, que presenta puntos bastante activos. Una vez retirados los medios aéreos al oscurecer, los trabajos prosiguieron sin descanso en ambas zonas con refuerzos en la última por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Mientras, en la primera, las tareas se centraban en asegurar los avances.

La estrategia empleada, preventiva y defensiva, dio sus frutos en el primer sector. Consistió en crear un cordón de defensa, es decir, u n cortafuegos con maquinaria pesada con base en varias carreteras para confinar el siniestro y evitar su progresión hacia zonas forestales protegidas. A ello se añadió la labor de las Brigadas Forestales y la de los Bomberos de la Comunidad, que se adentraron en la masa forestal, «no sin peligro», para atacar los nuevos puntos que iban surgiendo durante a tarde debido al rebrote del viento que cambiaba de dirección sin cesar, aseveró Novillo.

A esos dos frentes principales hay que añadir otros cuatro subsectores en los que también hay fuego que combatir: Peña de Cadalso, M-403 y las laderas norte y sur de la sierra del mismo nombre. «El número de focos no se puede determinar con exactitud, cada zona tiene varios», precisó, por su parte, un portavoz de Emergencias 112.

Alejado de núcleos urbanos

El hecho de que el siniestro esté perimetrado significa que la superficie está delimitada y que en función de su evolución -que ya conocen-, se irán distribuyendo los recursos necesarios en cada zona para evitar su propagación.

El principal enemigo del fuego, que estuvo avanzando descontrolado hasta última hora de la tarde, fue el viento que iba aumentando de velocidad y variando de dirección. Las fuertes rachas llegaron a alcanzar los 40 kilómetros por hora -frente a los 20 kilómetros por hora constantes del sábado- y lo cambiante del mismo dificultaron las labores de extinción. Así, zonas apagadas se reavivaban mientras ardían otras nuevas. A ello había que añadir las altísimas temperaturas que alcanzaron los 40 grados -e l aviso naranja se mantuvo hasta las nueve de la noche-, la escasa humedad de la superficie vegetal y lo escarpado del terreno.

A pesar de que las llamas seguían su camino, voraces, no alcanzaron núcleos urbanos, uno de los objetivos fundamentales. A las siete de la mañana el Gobierno regional activó el nivel 2 del plan de emergencias contra incendios (Informa) debido a la evolución del fuego la noche anterior. Todo ello se tradujo en un aumento del número de recursos humanos y materiales desplegados: casi el doble que el sábado (250). En total, sumaban 490 efectivos entre bomberos, miembros de la UME, guardias civiles, Summa y agentes forestales, además de 14 medios aéreos, entre ellos tres hidroaviones del Ministerio de Agricultura y un helicóptero de coordinación.

Villa del Prado: 91 evacuados

Las llamas obligaron a cortar a primera hora de la tarde cuatro tramos de varias carreteras: la M-541, M-542, M-507 y M-546. Además, se evacuaron a 91 personas de la urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado), de manera preventiva. Sus viviendas se sitúan en una zona limítrofe con el terreno forestal. Primero fueron 40 los desalojados y luego, 51. Todos ellos pernoctaron, con la lógica preocupación, en el polideportivo municipal.

Mejor suerte corrieron las 40 familias de la urbanización La Castellana (Cadalso) que a las cuatro de la madrugada del domingo tuvieron que salir, literalmente, de la cama. El fuego se acercaba, amenazante, si bien se mantenía a cierta distancia. Todos durmieron en sus casas ayer.

«Establecer un perímetro de seguridad con dos vías de trabajo, consolidar las poblaciones y evitar que se extiendan las llamas es la hoja de ruta de hoy», indicó el presidente del Gobierno regional en funciones, Pedro Rollán, en el puesto de mando situado en Cenicientos tras la primera reunión matinal. Parte de los objetivos se pudieron alcanzar.

Al pie de cañón

«Es materialmente imposible que el siniestro esté controlado hoy al quedar partido en dos flancos», recalcó. «Se trabaja en consolidar, porque las personas son lo más importante y no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana. Están los mejores al frente», dijo a modo tranquilizador Rollán. No obstante, subrayó que no se había destruido ninguna vivienda, si bien se vieron afectadas algunas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Junto a él, por segundo día consecutivo, estuvo la delegada del Gobierno, Paz García Vera. «En gran parte de la zona quemada los árboles no están afectados», recalcó, por lo que se mostró confiada en que la «recuperación forestal sea posible si se frenar el avance de las llamas pronto», informa Efe. Tras incidir en la virulencia del fuego, destacó la colaboración entre las distintas administraciones.

«La noche será decisiva y no se puede bajar la guardia en ningún momento», concluyó Novillo.