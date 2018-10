Metro tiene 400 coches «en stock» para el refuerzo de la red en Navidad Ayuntamiento y Comunidad se reunen esta mañana en el Consorcio de Transportes para estudiar el proyecto Madrid Central

Ayuntamiento y Comunidad están citados este viernes en la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Tranportes, donde se espera que la Administración municipal aporte datos técnicos sobre el proyecto, incluidos estudios de tráfico, impacto económico y medidas a poner en marcha para cubrir el incremento de la demanda.En este sentido, desde la consejería de Transportes rechazan las críticas sobre su posible falta de capacidad para atender las nuevas necesidades: aseguran que cuentan en Metro con 400 coches -es decir, vagones, unos 67 trenes- en «stock» para poner en marcha esta Navidad.

Aunque es difícil de calibrar, por la poca documentación que conocen sobre Madrid Central, el Gobierno regional calcula que los recortes al tráfico privado previstos en la almendra central de la ciudad -la zona dentro del perímetro formado por las rondas y los bulevares- podrían traducirse en un incremento de 300.000 viajes diarios en transporte público.

El presidente regional, Ángel Garrido, apuntaba que para cubrirlo se necesitarían 100 nuevos autobuses de la EMT. Pero no fue capaz de precisar qué incremento debería producirse en el Metro.

El presidente Ángel Garrido asegura que, de cara a la reunión de hoy en el Consorcio de Transportes sobre Madrid Central, «se pone el contador a cero»

No obstante, y ante las dudas que han manifestado desde el Gobierno municipal sobre la capacidad del suburbano para absorber esa demanda extra -en un momento en que las protestas por aglomeraciones son continuas-, fuentes de la consejería de Transportes precisaban a ABC que este miércoles, en hora punta de la mañana, circulaban 324 trenes, con 1.944 coches, por la red. Y aseguraban contar con contar con «un stock de 400 coches» que suponen alrededor de 67 trenes, que podrían poner en marcha esta Navidad para atender la demanda.

De cara a la reunión de hoy en el Consorcio, el presidente regional asegura que «se pone el contador a cero». No obstante, no hace ni 48 horas apuntaba la posibilidad de llegar hasta los tribunales si no tenían suficientes garantías sobre la puesta en marcha del programa Madrid Central.

Desde el Ayuntamiento, se informaba ayer que en noviembre iniciarán una campaña informativa sobre el proyecto, y en enero comenzarán a enviar multas a quienes hayan infringido las normas, pero sólo a título informativo durante unos dos meses, para que los ciudadanos puedan adaptarse.

El PSOE se enreda

Casi a la misma hora que el grupo municipal votaba en contra de paralizar Madrid Central -con pegatinas a favor del proyecto sobre la ropa-, en la Asamblea su jefe político, el secretario general del PSOE-Madrid José Manuel Franco, planteaba la necesidad de «perfeccionar» el proyecto y sugería apoyar un nuevo retraso «si con el se soluciona el problema» porque «no se puede improvisar».

Franco marcaba así la línea a seguir por el PSOE, que en el Ayuntamiento ha apoyado hasta ahora a Carmena en esta iniciativa que, recordó, «surge de una propuesta que hace el PSOE». Pero como reconocía ayer el secretario general socialista, tal y como se pinta ahora, el plan para restringir el tráfico privado en el centro «perjudica a determinados sectores» con los que «hay que hablar»: hosteleros, comerciantes, padres de alumnos...

Lo básico ahora, insistió, es que Comunidad y Ayuntamiento se sienten a negociar y planteen «alternativas de transporte público», piensen en la movilidad en los barrios contiguos, y se planteen incrementos de servicios en la EMT y en las líneas 1, 2, 3 5 y 10 de Metro.

Desde el Palacio de Cibeles, la portavoz socialista Puri Causapié reaccionaba rápido, afirmando: «Lo único que hemos pedido al Gobierno (municipal) es información, una campaña seria para que entre en vigor cuando tiene que entrar, y además en condiciones».

«Que se aclaren»

La Plataforma de Afectados de Madrid Central -entidad que agrupa a asociaciones y colectivos que operan en la almendra central- estaban ayer satisfechos de las palabras de Franco, aunque algo escamados por su voto en el pleno municipal en contra de suspender el plan. Por eso, se mostraban dispuestos a mantener los ojos bien abiertos: seguirán «con gran interés la decisión final del PSOE, y que aclare su postura sobre Madrid Central».

A esa misma falta de coherencia se refirió también el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida: «¿Cómo pretenden gobernar a los madrileños si son incapaces de entenderse entre ustedes mismos?», espetó en el pleno a los socialistas.

La decisión de restringir el acceso al corazón de la ciudad -salvo para servicios públicos o autorizados, residentes, vehículos con distintivo «cero» o «eco» y automóviles que se dirijan a un aparcamiento público- llega a la ciudad a apenas seis meses de las próximas elecciones generales. Y no afecta sólo a los vecinos de Madrid: según los datos del Gobierno regional, un 40 por ciento de los vehículos que transitan cada día por esta zona de la ciudad provienen de otros municipios, cuyos habitantes se verían tan afectados como los vecinos de la capital.