Madrid no aplicará las restricciones impuestas por el Gobierno de España: «No tienen validez» Alega el Ejecutivo regional que la decisión no se ha tomado por consenso. La Abogacía General de la Comunidad estudiará acciones si las limitaciones se publican en el BOE

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 30/09/2020 21:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madrid no tira la toalla y, de momento al menos, no tiene intención de aplicar las restricciones que ha planteado el ministro de Sanidad. El Gobierno regional madrileño entiende que el planteamiento de las nuevas limitaciones no se ha adoptado por consenso y por tanto «no tiene validez». En caso de que se publique en el BOE, ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, «se valorará desde la Abogacía del Estado» las medidas a tomar. En su opinión, el Gobierno de España «tiene prisa por intervenir en Madrid, y no por luchar contra el virus».

Entiende el máximo responsable de la Sanidad madrileña que se está entrando en una «fase estable» de la pandemia, donde se están viendo ya las «primeras señales» de que la situación mejora. Con todas las cautelas, Ruiz Escudero ha asegurado que «la situación empieza a estar controlada».

«Madrid siempre ha tomado las medidas necesarias: lo hizo, lo hace y lo hará», ha explicado. Cree que los madrileños «no entederían» esta «imposición» demedidas y ha acusado al Gobierno Central de «no actuar con lealtad» con Madrid.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que es «falso» que se haya producido un consenso sobre las restricciones a aplicar, tal y como había comentado el ministro Illa. Tan es así, ha explicado, que el propio titular del Ministerio ha trasladado que el documento se mandaba, al término de la reunión del comité interterritorial, a la ponencia Técnica de Alertas, de donde debería pasar a Salud Pública y volver al plenario del comité para volver a votarse.

Las medidas planteadas por el Ministerio de Sanidad afectarán a diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, y a un total de 4.775.879 personas.