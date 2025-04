El bazar de propuestas sin coste definido o que jamás llegan

Los programas electorales suelen ser como un bazar en el que se vende de todo, el precio no está del todo claro (o no existe) y se pueden encontrar cosas que ni se sabía que existían. Una barra libre de propuestas con un prontuario, según ... el partido, más o menos extenso en el que cada partido vende su mercancía. En este caso, por lo pronto, llama la atención la cantidad de género exhibido en el escaparate si se tiene en cuenta que la legislatura durará apenas dos años, la mitad de lo normal. Analizamos algunos de los puntos más controvertidos o que nadie ha aclarado cómo pueden convertirse en una realidad.

UNIDAS PODEMOS | Dentistas gratis y medios comunitarios

Desde el inicio de la campaña, Pablo Iglesias viene repitiendo la implantación de dentistas, fisioterapia y atención de salud mental gratis . Concretamente, además de lo que Iglesias dijo en el debate de Telemadrid de proporcionar gafas gratuitas, el programa de Unidas Podemos propone «impulsar y extender la salud bucodental, la fisioterapia, la matrona, la geriatría, la educación sexual, la conducta alimentaria, adecuándolas a la necesidad de cada territorio en los centros de Atención Primaria». ¿Con qué presupuesto? «Dotándolas de los recursos necesarios». Sin concretar más. ABC intentó ponerse ayer en contacto con los encargados de la campaña para que especificaran el monto aproximado que calculan que costaría esta iniciativa, sin éxito. Bien es verdad, que el candidato morado, en el debate de Telemadrid del miércoles, propuso una subida en los impuestos de patrimonio y sucesiones, entre otros, a las rentas y herencias más altas, poniendo en algunos casos el listón en el millón de euros.

Otro capítulo se refiere a los medios de comunicación. Podemos propone impulsar los «comunitarios». «Tuvimos un sentimiento de liberación al pensar que ya no habría intermediarios entre la noticia y el receptor. Las grandes cabeceras y conglomerados mediáticos perdían el control sobre la información, libres de intereses bastardos». Reconocen, a su juicio, que «aquel sueño nunca se materializó en una realidad palpable». Y proponen, entre otras cosas, «regular el reparto de la publicidad institucional»; «poner fin a la concesión de licencias por plazo ilimitado»; «proteger el pluralismo, evitando conceder licencias a titulares (o sus parientes) de otros medios licitados por la Administración Pública». Aboga, por otra parte, por el cierre del Zendal y una tarifa plana en el transporte público de 5 euros para los menores de 30 años. Actualmente, cuesta 20 euros a los menores de 26.

VOX | Fuera los menas, sin papeles y okupas

A preguntas de este periódico, se reivindica como «el partido más comprometido con la eliminación de la okupación». «Si logramos reducir el tiempo de entrega de viviendas sociales, reduciremos el riesgo de que entren los okupas mientras están vacías», consideran. «Una propuesta central –dicen desde el equipo de Rocío Monasterio– es reforzar la presencia policial en los barrios más afectados. También en el Congreso hemos exigido la modificación de la ley para reducir los plazos judiciales y proceder más ágilmente a la expulsión de okupas». Sobre la expulsión de inmigrantes sin papeles, la proponen abiertamente: «Incluso desde ya se pueden tomar medidas a nivel autonómico al respecto. En primer lugar, excluyendo a aquellos que han entrado ilegalmente en España del acceso a ayudas o al complemento autonómico del ingreso mínimo vital, así como eliminar cualquier subvención a las organizaciones que promueven el tráfico ilegal de personas».

Sobre los menas, uno de sus caballos de batalla, quieren modificar la ley para que «sean devueltos con sus familias en sus países de origen» : «En cualquier caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha destinado millones de euros en subvenciones y ayudas para menas, yendo mucho más allá de la atención humanitaria momentánea que la legislación establece y que nunca hemos negado». Acerca del cierre de los centros de atención a estos menores extranjeros no acompañados, también son tajantes: «Por supuesto que vamos a cerrarlos y lo haremos cuanto antes presionando tanto desde los parlamentos autonómicos como desde las Cortes Generales».

MÁS MADRID | Cheques-cuidadores y otro tipo de Zendal

El programa de Mónica García, además de por la situación pandémica, quizá porque ella es médica, pivota en su mayor parte en la temática sanitaria, directa o tangencialmente. Sobre el Hospital Enfermera Isabel Zendal , con el que Más Madrid ha sido muy crítico –«dinero despilfarrado», dicen–, no opta por el cierre, como Unidas Podemos, sino por una reconversión: «Conversión en un centro sanitario que dé respuesta a las diferentes necesidades existentes, especialmente las que puedan estar relacionadas con los ingresos de larga estancia y rehabilitación; la realización de pruebas complementarias que puedan ser internalizadas para no derivarse a centros privados o la generación de espacios de innovación e investigación. Todo ello con personal propio no obligado ni sustraído a otros centros sanitarios».

En el debate televisivo, la candidata de Más Madrid anunció una especie de cheque para cuidadores que tengan que cortar su jornada laboral y, por lo tanto, su salario, para cuidar a menores o a personas dependientes de sus familias. Serían, dijo, 500 euros por cónyuge o miembro de la pareja y, en el caso de los modelos monoparentales, de 1.000 euros. En su programa electoral, especifica sobre la «renta de cuidados»: «Para padres y madres que tengan siempre que se produzcan situaciones extraordinarias como la crisis climática, que fuerza el cierre de los colegios, o la continuación de la crisis sanitaria. Es necesario que el Gobierno ponga medidas paralelas al cierre de los colegios para garantizar que los cuidados no son un sálvese quien pueda. La renta cubrirá hasta el 50% del salario, permitiendo una reducción de la jornada laboral del 50%, en caso de familias con dos progenitores; y un 100% en caso de familias monoparentales. La reducción de jornada para acceder a la renta será siempre dividida entre los dos progenitores, si los hubiera». ABC se puso en contacto con el equipo de García para conocer el coste de esta medida, sin obtener respuesta.

PSOE | Billete de transporte ‘anticontaminación’

Ángel Gabilondo propone en materia de transportes, entre otras cosas, un billete gratis para los días de alta contaminación en Madrid, cuando se activa el protocolo. Una medida a la que, sin embargo, no le pone coste para las arcas regionales. La factura que dejó el temporal Filomena en la red de transportes fue de 34 millones de euros, de ellos 5,4 en mantener el Metro abierto las 24 horas.

PP | Una bajada del IRPF prometida desde 2019

La bajada de un 0,5% del tramo autonómico del IRPF es una vieja promesa de Díaz Ayuso, pero que parece que nunca llega . Más teniendo en cuenta que aún seguimos con los presupuestos prorrogados de 2019. Su equipo explica que «la presidenta siempre ha afirmado que se materializaría a lo largo de la legislatura». Defienden que la bajada de impuestos, incluso en estos tiempos de crisis, «es sinónimo de recaudar más»: «La última bajada del tramo autonómico de 2018 supuso que la recaudación por IRPF aumentase un 9,5% (casi 1.000 millones de euros). Insiste el PP en que bajar los impuestos (o no subirlos) es la mejor receta para reactivar la actividad económica.

CIUDADANOS | Préstamo a jóvenes para una vivienda

Edmundo Bal plantea un préstamo blando del máximo del 20% de la entrada de una vivienda a menores de 35 años, «para mitigar el impacto de su precariedad laboral» . En Rivas, incluso habló de interés cero. Una medida para la que los ‘naranjas’ tampoco ponen cifra. Pero sí critica: «La falta de voluntad del Gobierno para solucionar ese problema no puede hacer pagar a los más jóvenes en forma de retraso de la edad para independizarse».