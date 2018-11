La Comunidad no se reunirá más con el Ayuntamiento para tratar Madrid Central El vicepresidente regional critica que el Consistorio no haya aportado ningún estudio y afirma que hasta que lo haga la comisión técnica «no tiene ninguna razón de ser»

S. L./Agencias

El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha dicho hoy que la comisión técnica conjunta formada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid sobre Madrid Central «no tiene ninguna razón de ser» porque «no hay nada que estudiar».

Rollán lo ha expresado así en una rueda de prensa, tras mantener una reunión con representantes de la plataforma de afectados por Madrid Central, formada por más de sesenta asociaciones.

El portavoz del Ejecutivo regional ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid justifique la adopción de las medidas de restricción del tráfico en un informe del Consorcio Regional de Transportes del año 2004, con los cambios que ha habido en la movilidad en la ciudad de Madrid desde entonces hasta la actualidad.

«Ahora entendemos por qué cuando tuvieron la oportunidad hace dos viernes, en el seno de la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes, el Ayuntamiento de Madrid no aportó nada más que un manual de entrada y salida a Madrid Central», ha señalado el vicepresidente.

Ha agregado que, en esa reunión, el Consistorio madrileño tendría que haber aportado estudios no solamente del impacto de Madrid Central, sino la adopción de una serie de medidas marcadas en un horizonte de tiempo para mejorar la calidad del aire.

En aquel momento, el Ayuntamiento de Madrid debería haber aportado cuantos informes obraran en su poder para justificar que Madrid Central no era «una ocurrencia», ha insistido Rollán, quien ha estimado que, una vez analizada la documentación que han presentado, «diez folios en letra grande», «no tiene mucho sentido» nombrar a cinco representantes del Consorcio Regional de Transportes porque «no hay nada que estudiar».

En este sentido, el presidente regional, Ángel Garrido, ha apoyado el posicionamiento de Rollán. Hasta que no reciban los estudios del proyecto, la Comunidad no se reunirá más con el Ayuntamiento. «No nos vamos a dejar tomar el pelo. Nosotros no vamos a hacer ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios lo que tienen hacer es decirlo, explicárselo a los ciudadanos y paralizar el proyecto», ha sostenido Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos.

Por su parte, Rollán también ha reclamado al equipo de Gobierno municipal de Manuela Carmena la paralización de Madrid Central por considerar que generará «un atasco monumental», que no contribuirá a mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Ha relatado su experiencia personal al indicar que al comienzo de la legislatura tardaba entre 35 y 40 minutos en llegar a su puesto de trabajo en Madrid, mientras que hoy ha batido el récord, puesto que ha permanecido dos horas en un atasco.

Rollán ha calificado de «excluyente» el proyecto de Madrid Central, que, a su juicio, solo beneficiará a los madrileños con más alto poder adquisitivo, los únicos que podrán adquirir un vehículo Eco o Cero para cruzar velozmente Madrid Central y encontrarse con «un atasco infinito».

Madrid Central puede ser «el mayor proyecto de gentrificación de la historia de Europa» y puede suponer la exclusión de los vecinos, de los comerciantes y de la vida en 472 hectáreas del centro de la ciudad, ha opinado Rollán.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere «ser ni cómplice ni espectador», por lo que está estudiando las posibilidades de emprender acciones legales contra este proyecto que se ha adoptado por parte del equipo de Gobierno en el Consistorio madrileño, ha asegurado.

La Administración regional está accediendo al expediente de Madrid Central para comprobar que la tramitación administrativa se ha hecho correctamente y la próxima semana determinará cuáles serán sus acciones legales, que previsiblemente irán acompañadas de una petición de suspensión cautelar del proyecto.

Por su parte, el portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central, José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor y Madrid de los Austrias, ha pedido, igualmente, la paralización de Madrid Central, que, ha denunciado, se ha hecho de manera «improvisada» y sin contar con el consenso de todas las partes afectadas.

Aparicio ha mostrado su preocupación por la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en el centro de la ciudad y por el cambio del perfil del cliente, que hasta ahora se podía acceder hasta la puerta de los comercios en su vehículo privado.