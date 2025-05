Las claves de la guerra que rompió Más Madrid: una deuda electoral, purgas internas y cuotas ilegales

Transfuguismo, purga, falsificación documental, financiación irregular. Desde la fractura de Más Madrid en abril de 2021 , cuando cuatro concejales afines a la exalcaldesa Manuela Carmena rompieron con el grupo que encabeza Rita Maestre, el cruce de acusaciones ha ido 'in crescendo'. Más Madrid ... ha intentado descomponer el Grupo Mixto que constituyeron los díscolos y, tras un fallo judicial que obliga a su disolución, los carmenistas han puesto sus cartas sobre la mesa. Este jueves formalizaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la presunta financiación irregular de la formación que lidera Íñigo Errejón , una infracción muy grave que puede acarrear sanciones de hasta 300.000 euros. Estas son las claves de la guerra entre los herederos de Carmena.

La deuda electoral de Más País

Septiembre de 2019. Íñigo Errejón apura su candidatura para las elecciones generales del 10-N y transmuta Más Madrid en Más País . La plataforma original fue el partido instrumental con el que Errejón concurrió de la mano de Carmena a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, una formación alejada de las estructuras al uso de los partidos convencionales y sin afiliados.

Errejón autoriza un gasto de 550.000 euros para sufragar la campaña electoral y, al obtener apenas tres escaños (dos de ellos en la Comunidad) y una escasa subvención estatal, necesita dinero para devolver la deuda. Ahí entra en juego la llamada «carta financiera» que activa Más Madrid para cobrar cuotas mensuales a sus simpatizantes no afiliados en forma de «donaciones» obligatorias. Desde diciembre de 2020, la cuenta de Más Madrid, a nombre de Más País, recaudó una parte del sueldo público de vocales vecinos y asesores, los representantes del grupo municipal en los distritos.

En total, la formación ha cobrado 60.000 euros; hasta el 13% del salario público de entre 400 y 900 euros de los vocales vecinos y asesores. Esa es la presunta financiación irregular denunciada por el Grupo Mixto: una infracción muy grave del artículo 4 de la ley de partidos , que establece que son los afiliados los únicos que pueden pagar cuotas y aportaciones. El Tribunal de Cuentas «puede sancionar con el doble o hasta cinco veces la cantidad recaudada ilegalmente», en este caso, entre 120.000 y 300.000 euros.

Fractura en Más Madrid

El pulso entre Marta Higueras, exmano derecha de Carmena durante el anterior mandato, y Rita Maestre, que contaba con el apoyo de dos tercios de las bases, abrió una brecha en Más Madrid. La facción de Higueras se opuso a reclamar la deuda electoral a los vocales vecinos y asesores y pidió que el pago fuera voluntario. Tampoco participó en la constitución 'in extremis' de Más País. Las desavenencias internas saltan por los aires en abril de 2021. Entre críticas de «extorsión» y «caciquismo», cuatro concejales rompen con su formación . Higueras, Luis Cueto (excoordinador de Alcaldía), José Manuel Calvo (exdelegado de Desarrollo Urbano) y Felipe Llamas (exjefe de gabinete de Carmena).

Los ediles díscolos conformaron el Grupo Mixto y adoptaron el nombre de Recupera Madrid. En los últimos meses se han convertido en el apoyo de José Luis Martínez-Almeida después de que Vox, su socio de investidura, cerrara la puerta a negociar acuerdos. Salvaron la ordenanza de Movilidad y el nuevo Madrid Central de Almeida. También los presupuestos. Justo antes, Felipe Llamas renunció a su acta por no estar de acuerdo con las cuentas de PP y Ciudadanos.

La batalla en los tribunales

Entre abril y septiembre de 2021, Rita Maestre emprendió una purga interna de los vocales vecinos que se negaron a abonar el 13% de su remuneración en cuotas periódicas. La Justicia restituyó en sus cargos a nueve de ellos porque el motivo del cese fue el «incumplimiento del pago» de esa suerte de donaciones. El 85% de los fondos de Más Madrid procede de las cuotas y aportaciones de cargos públicos, trabajadores y militancia, según informó este jueves la portavoz del grupo, «muy orgullosamente y honestamente», que negó los hechos. Es «falso» que Errejón forzase a los simpatizantes a aportar dinero; el PP «está detrás de la estrategia de acoso y derribo» orquestada con «tres tránsfugas» y la denuncia será «archivada», dijo Maestre.

Al margen de los ceses ilegales, los herederos de Carmena iniciaron otra batalla judicial por la constitución del Grupo Mixto. Maestre los acusó de «transfuguismo» y exigió que los díscolos continuasen como concejales no adscritos , una figura sin los mismos derechos que el resto de grupos municipales en materia de recursos económicos, personales, técnicos y materiales. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid dieron el visto bueno al Grupo Mixto, pero Maestre recurrió la resolución y, el pasado 9 de mayo, un juez tumbó la nueva formación. Y los carmenistas han contraatacado.

Financiación ilegal y falsedad documental

Los concejales escindidos, que vivieron desde dentro la aplicación de lo que han tildado de «impuesto revolucionario» —esas «donaciones» obligatorias—, han presentado la denuncia por «financiación ilegal» y estudian interponer una segunda por «falsedad documental». El PP ya ha anunciado que llevará el segundo caso a la Fiscalía. Es la otra parte de la historia destapada en esta virulenta ruptura de la izquierda: el trasvase de Más Madrid a Más País se gestó a través de «firmas falsificadas» y una «asamblea ficticia» . Al día siguiente de esta asamblea fantasma se elevaron las actas ante notario para crear el partido nacional.

No obstante, desde Más País aseguran que se convocó una asamblea pública con militantes y cargos públicos para ratificar a Errejón como candidato a las elecciones del 10-N. Este jueves por la mañana, el diputado tuiteó: «El PP a la caza. No tenemos nada que esconder: en Más País y Más Madrid los cargos públicos donamos parte del sueldo de forma legal». «La única financiación ilegal es la del PP», señaló Rita Maestre. La tercera cabeza de la marca, Mónica García , portavoz en la Asamblea madrileña, quiso ser «clara»: «Estamos muy orgullosos de que somos los cargos públicos los que donamos a nuestro partido. No es una causa interna, son tres tránsfugas que se han alineado con el señor Almeida para expandir bulos y difundir mentiras».