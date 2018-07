Bronca en la comisión de Bicimad: documentos «no auténticos» y amenazas de plante El PSOE amenaza con no volver a la comisión de investigación por los obstáculos de Ahora Madrid

Tatiana G. Rivas

La quinta sesión de la comisión de investigación de Bicimad arrancó ayer con duras críticas hacia el partido del gobierno, Ahora Madrid. Censuraron la falta de información otorgada a la oposición, la dudosa «autenticidad» de algunos documentos entregados y la ausencia de comparecientes clave para arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en la compra del servicio de la bicicleta pública a Bonopark. De las diez personas que se llamaron a declarar sobre el contrato de cesión por el que se pagaron 10,5 millones de euros, sólo acudieron tres: Ezequiel Domínguez, quien fuera coordinador general de Movilidad; Marta Serrano, directora de Consultoría de la EMT, y José Luis Carrasco, secretario general y del Consejo de la EMT.

La acusación más preocupante de la cita la lanzó el portavoz en la comisión del grupo municipal popular, Álvaro González. Centró sus reproches en la falta de transparencia con la documentación, solicitada por su partido hasta en cuatro ocasiones. Cuando la reciben, dijo, se repite y está «sesgada». «Al principio se alegaba que no podía entregarse porque estaba sujeta al proceso judicial, lo cual el juzgado desdice y manifiesta que no hay impedimento para entregarse. Luego justifican que está sujeta a un acuerdo de confidencialidad entre EMT y Bonopark», recordó para resumir que no se entrega «ni un tercio de la información» requerida. En este sentido, refirió que muchos de los documentos remitidos «carecen de los requisitos básicos de autenticidad como son la fecha, el membrete del papel o la firma y la identidad de quién los elabora».

PP, PSOE y Ciudadanos lanzaron sus sospechas respecto a la ausencia de los comparecientes solicitados por la oposición, dejando entrever que es Ahora Madrid el que impide que asistan a la cita. Esta situación comienza a ser insostenible e incómoda para las formaciones, hasta tal punto que el aliado del Gobierno municipal, el PSOE, estalló y amenazó con no volver a las sesiones. Ha sido la edil Mercedes González la que ha puesto los puntos sobre las íes: «Sin EMT y sin Bonopark, sinceramente no sabemos qué hacemos aquí, además de hacer grupo, de cogernos cariño o no, pero es que no somos un grupo de boy scouts, somos concejales».

La concejal socialista recordó que cuando se han tenido que investigar en esta legislatura las causas impulsadas por Ahora Madrid para la EMVS y Calle 30 compareció todo el mundo. «Decir que esto no obedece a una estrategia para obstaculizar la comisión, ya excesivamente dilatada en el tiempo por los retrasos de la fase de información que tuvimos al principio es cándido, pero tengo que decirles que prefiero creerlo. Hay una evidencia y es que hay masivas ausencias que están suponiendo mínimos avances en los trabajos de esta comisión». Por ello, zanjó González, «el PSOE se replanteará la continuidad en la comisión, porque sinceramente se me ha pasado la edad de jugar al escondite».

El edil de Ciudadanos Sergio Brabezo dijo que el equipo de Carmena sugería a empleados de la EMT que no asistieran a la comisión de investigación. Tales acusaciones fueron calificadas por la portavoz municipal, Rita Maestre, como «graves», y exigió a los grupos que no volvieran a decirlas salvo que no tuvieran pruebas. «Si alguien pretende que este equipo fuerce a empleados públicos a hacer algo contra su voluntad, se está equivocando de Gobierno. Los comparecientes tienen derecho a comparecer o no, y es un derecho individual», manifestó Maestre.

Los tres partidos de la oposición trataron de esclarecer por qué el Consejo de Administración, que preside Inés Sabanés, no informó a los consejeros adecuadamente sobre la compra de Bicimad por 10,5 millones de euros. Esta cuestión se incluyó en una sesión del consejo en septiembre de 2015 minutos antes de comenzar la reunión, sin estar prevista, sin tiempo para que PP, PSOE y Ciudadanos pudieran profundizar en el tema ni interrogar a los responsables de la operación.