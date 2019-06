Vox anuncia un preacuerdo con Cs y PP para controlar la Mesa de la Asamblea García Egea ratifica el acuerdo avanzado por Monasterio, que está condicionado a que Rivera pida formalmente los votos de la formación de Abascal

La de ayer fue una jornada de teléfonos calientes entre los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. PP, Ciudadanos y Vox cerraban contra reloj las posibilidades de un acuerdo para elegir hoy a los miembros de la Mesa del Parlamento madrileño: siete puestos para seis partidos, en un complicadísimo reparto. Cs quiere como presidente de la Asamblea a su diputado Juan Trinidad.

Y al parecer lo han conseguido y la jornada telefónica ha dado sus frutos. Según ha avanzado Rocío Monasterio en una entrevista en Cope, existe ya un preacuerdo entre los tres partidos para controlar la Mesa de la Asamblea regional, que se constituye el próximo 15 de junio. El pacto estaría condicionado a que en las próximas horas, a nivel nacional, el líder de Cs Albert Rivera pida formalmente los votos de Santiago Abascal, y garantizar, de esa forma, que Vox tendrá un puesto en la Mesa. Teodoro García Egea, secretario general del PP, ya ha ratificado las palabras de Monasterio y confirma el preacuerdo. Asimismo, el acuerdo podría ser ampliable en lo que respecta a la investidura del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha advertido también a Cs que tendrá que olvidarse del «asquito» que, al parecer, le produce la formación de Santiago Abascal porque hoy mismo se van a sentar a «firmar acuerdos».

Para conseguirlo, Ignacio Aguado rompió el domingo el cordón sanitario que mantenía sobre Vox, y ayer por la tarde, sin nueva reunión de por medio, su el líder regional de Cs hacía pública su disposición a que Vox ocupara uno de los siete puestos de la Mesa si la formación naranja tenía la presidencia. Un paso más en pro del objetivo: sumar los votos de Vox a los de Cs y PP, la única opción para conseguir mayoría absoluta.

Los populares intentaban ayudar a la entente, aunque la indefinición de Cs les tenía algo inquietos. Si finalmente se lograba el acuerdo, el PP no presentaría candidatos propios y apoyaría los de Ciudadanos, señalaban fuentes populares a última hora de la noche. El pleno de constitución de la Asamblea hoy será el primer ensayo del pacto a tres que puede dar el gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento madrileño al bloque conservador.

Pero, en todo caso, con Vox en las mesas donde se negocie, o no contarán con ellos. Su negociador, Iván Espinosa de los Monteros, advertía que quien quisiera «poner a prueba» a su partido podía llevarse una sorpresa.

Por su parte, el ganador de las elecciones, Ángel Gabilondo, no sólo no tira la toalla sino que llega hoy a la votación de la Mesa con una candidata de lujo para presidirla: Pilar Llop, juez y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

Gabilondo y Pepu, portavoces

Además, los socialistas propondrán como vicepresidente de la Asamblea al diputado Diego Cruz y como secretaria a la diputada Encarnación Moya. En su mismo bloque se alinean Madrid y Unidas Podemos, que también quieren representación en la Mesa.

La Ejecutiva Regional aprobó estas propuestas y además decidió que en el grupo parlamentario del PSOE, el presidente será Modesto Nolla, la vicepresidenta será Llanos Castellanos; el portavoz Ángel Gabilondo, los portavoces adjuntos José Manuel Rodríguez Uribes y Pilar Sánchez Acera, y la secretaria general Carmen Mena Romero.

En cuanto al grupo municipal sociaolista, el portavoz será Pepu Hernández, los portavoes adjuntos son Mercedes González y Mar Espinar; el secretario general Ramón Silva, y el tesorero Pedro Barrero.