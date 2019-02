Almeida «baja» a Sánchez y a Carmena al Metro en su «ácida» campaña para las elecciones El candidato del PP para la Alcaldía carga contra el presidente y la alcaldesa y asegura que ellos no le «quieren»

S. L.

@abc_madrid MADRID Actualizado: 06/02/2019 17:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La precampaña para las elecciones municipales del 26-M ya ha empezado. Y lo hace por todo lo alto, sin medias tintas. El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha emprendido una ácida e impactante campaña publicitaria en los carteles de Metro en los que se utiliza la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y donde se asegura que ninguno de ellos le «quiere».

Así, en el cartel con la imagen de Sánchez con gafas en el avión presidencial se asegura que «él no quiere Almeida» y que «la alcaldesa de Madrid, que ha dado la vuelta al mundo en este mandato a costa de los madrileños, tampoco». Junto a este escrito, la silueta de la cara de Almeida, y la dirección web www.conAlmeida.es.

En otro de los carteles aparecen Carmena y Puigdemont, cuando éste último fue invitado al Palacio de Cibeles. «22 de mayo de 2017, Carmena permite a Puigdemont presentar el referéndum ilegal en el Ayuntamiento de Madrid», reza un mensaje al lado de la foto. «Ellos no quieren a Almeida», se asegura siguiendo la tónica de la foto del presidente del Gobierno.

Carmena y Puigdemont en la campaña de Metro de Almeida

El candidato del PP ha aprovechado también para grabar un vídeo en la estación de Diego de León, en el que aprovecha para lanzar su proyecto. «Vamos a construir un Madrid para todos», dice Almeida. El portavoz del PP en el Ayuntamiento explica también la campaña en el suburbano: «Estas semanas en Metro de Madrid vais a poder ver todos estos carteles porque lo que queremos es un Madrid abierto, construido entre todos a partir de vuestras ideas, de vuestras alternativas, de vuestras soluciones. Por eso queremos hacer ese programa entre todos los madrileños que queráis participar. Tenemos claro cuál es el Madrid que queremos, uno en el que quepáis todos, pero también tenemos claro cuál es el Madrid que no queremos. Estros que aparecen en la foto a mí no me quieren, por eso Madrid va por ti».

También hay carteles en los que aparece Almeida vistiendo americana oscura y camisa blanca junto a un número de WhatsApp y se asegura que el candidato del PP quiere «un Madrid limpio y cuidado» y que «las familias de Madrid sean lo primero».

Esta iniciativa viene a completar la campaña que presentó Almeida a finales de enero en la que reivindicaba un mayor contacto con los madrileños. Se apoyaba en tres ejes, por un lado, unas citas con vecinos a través de un café, un buzón de sugerencias y un teléfono de WhatsApp para que le hagan llegar sus inquietudes.