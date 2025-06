Koldo, a Ábalos sobre Cerdán: «El hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí»

En uno de los audios grabados en secreto por Koldo García, y que fueron intervenidos en el registro de su domicilio en febrero de 2024, se incluye una conversación del exasesor ministerial con el exministro José Luis Ábalos, de 23 de noviembre de 2023, ... en el que Koldo le indica que Santos Cerdán, ya ex número 3 del PSOE se habría quedado con dinero de comisiones fruto de adjudicaciones amañadas delante de él. «El hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí», resalta.

Esta conversación, a la que ha tenido acceso ABC y que tiene lugar en un bar, demuestra, según apunta la UCO, que tras la salida de Ábalos del Ministerio, ambos habrían intentado seguir intermediando en adjudicaciones para lograr mordidas. De hecho, en este audio, tanto Ábalos como Koldo recuerdan que Cerdán les debe 450.000 euros. «Se me están hinchando los cojones (…) el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada, y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más», explica Koldo García.

En esa misma grabación que se extiende por más de media hora, se puede escuchar cómo Ábalos antes de empezar a hablar de asuntos comprometedores le recuerda a Koldo García que debe poner el móvil «en modo avión». Tras esto, ambos coinciden en que Cerdán se lleva bien con el nuevo ministro de Transportes Óscar Puente y que puede intermediar para lograr un par de obras con las que embolsarse «medio kilo».

«Le voy a intentar pedir a Santos que me de dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás», indica Koldo García.

«Consigno 450.000€»

En otro momento de esa conversación, en la que Ábalos incluso le reconoce que no tiene «un puto duro» porque gasta mucho, Koldo García le vuelve a insistir en que lo importante ahora es que le consiga una reunión de cinco minutos con Cerdán.

«Mira, hasta en casa nos están jodiendo. Y es, es… mira, por Dios, consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 €). Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo. No, que se va… hombre, se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba. Y el que le dijo al...al jefe, al boss… que yo estaba por la fiscalía fue Santos», explicaba Koldo García a Ábalos.

Al hilo, le confesaba que tenía un teléfono móvil en casa con contenido comprometido de Santos Cerdán dado que había guardado mensajes de 'Whats App'.