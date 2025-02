Íñigo Errejón manifestó en 2020: «No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres»

Íñigo Errejón movió ficha este jueves y sacudió el tablero. El exportavoz de Sumar presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid donde asegura que la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá en la que le acusa de agresión sexual es «falsa». El expolítico considera que en la demanda de la intérprete existe una «evidente falta de sustancia» y ha actuado de forma «fraudulenta».

Sin embargo, en 2020, Errejón escribió en su cuenta de X (entonces Twitter): «No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres». Una opinión similar a las que ha expresado en numerosas ocasiones.

En este mensaje, el exportavoz parlamentario hacía referencia a la «violencia machista» y aseguraba: «Que algo se 'politice' quiere decir que sobre ello ponemos pasiones, expectativas y discusión entre valores». «Hace décadas, la violencia machista no era un problema en los medios y los parlamentos, sucedía en silencio. Lo que no se politiza no se discute y, por tanto, no se puede cambiar», compartió entonces.

No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres. https://t.co/VibsjPuMOW — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 9, 2020

Errejón sostiene que la acusación de Mouliaá es «falsa»

Hace tan solo unas semanas era la dirección de Sumar la que aseguraba que Errejón había confirmado los hechos de los que se le acusaban. El exdiputado compartió también en su carta de renuncia que había llegado «al límite de la contradicción entre el personaje y la persona» y que la primera línea política había desgastado su «salud mental» y su «estructura afectiva y emocional». Pese ello, ahora sostiene que la denuncia de Mouliaá es «falsa» y quiere poder declarar cuanto antes.

Este jueves, su abogada hizo hincapié en «poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia».

Tras estas palabras, la actriz ha manifestado que, a pesar de encontrarse «bastante impactada», está «muy segura de lo que pasó». «Podía haber contado otra cosa, pero es lo que ocurrió. Estuve en su casa y me agredió tres veces; tengo testigos», ha insistido.

Mouliaá ha señalado además que hay otras mujeres a las que Errejón hizo «cosas peores». «Las denigraba, las humillaba y hacía cosas terribles y con cero empatía», ha recalcado. Según ha asegurado la actriz: «Seguía el mismo patrón con todas».