García Ortiz y el periodista al que supuestamente filtró declaran esta semana

Testificarán también los agentes que registraron su despacho 10 horas

Alberto González Amador, pareja de Ayuso: «El fiscal general del Estado me ha matado públicamente»

Los magistrados Andrés Martínez Arrieta (d) y Juan Ramón Berdugo (i)
Los magistrados Andrés Martínez Arrieta (d) y Juan Ramón Berdugo (i)
Carmen Lucas-Torres

El juicio en el que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a hasta seis años de inhabilitación por revelación de secretos se reanuda este martes en el Alto Tribunal y está previsto que concluya el jueves con los informes de conclusiones finales, salvo ... que las declaraciones se extiendan y el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tenga que agendar más sesiones.

