García Ortiz y el periodista al que supuestamente filtró declaran esta semana

El juicio en el que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a hasta seis años de inhabilitación por revelación de secretos se reanuda este martes en el Alto Tribunal y está previsto que concluya el jueves con los informes de conclusiones finales, salvo ... que las declaraciones se extiendan y el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tenga que agendar más sesiones.

La última declaración, el jueves, será la del acusado, Álvaro García Ortiz, quien siempre ha negado la filtración y se ha mantenido en su puesto, descartando dimitir, a pesar de que se lo ha pedido toda la carrera. Previamente, el martes, declarará el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, a quien la acusación ejercida por Alberto González Amador considera que el fiscal general filtró el famoso mail del 2 de febrero reservado a la defensa del novio de Ayuso con los datos sobre la conformidad con la Fiscalía. Es previsible que se acoja a su derecho a no revelar su fuente, como todos los informadores que están pasando por la Sala.

Ese mismo día, por la mañana, declarará como testigo Eugenio Ribón, decano de la Abogacía de Madrid, que también ejerce la acusación de la causa y que pidió una reunión al fiscal general tras conocer que se habían publicado datos reservados a abogados defensores; María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado; Agustín Hidalgo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado y José Manuel Romero, subdirector de El País en el momento de los hechos. Por la tarde llegará el turno de los periodistas de El País Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mato, así como de la periodista de El Plural Cynthia Coiduras.

El turno de la UCO

El jueves llegará el turno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practicaron el inaudito registro, durante 10 horas, del despacho de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, así como de los guardias civiles de la misma unidad que acudieron a la Fiscalía Provincial de Madrid para llevarse documentación de la fiscal jefe Pilar Rodríguez, quien estuvo investigada pero finalmente se le levantó dicha condición.

También testificarán los profesionales que elaboraron los informes periciales sobre el estado de los dispositivos de García Ortiz (móviles y correo electrónico) que fueron borrados y formateados. Pilar Rodríguez, en el juicio, afirmó que desde que García Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado ha cambiado de móvil cinco veces.