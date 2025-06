No ya desde que guardo memoria sino de mucho tiempo atrás, quizá desde tiempos de Bugallal y Montero Ríos, los gallegos han votado siempre al PP. Con ese bautismo o con otro, pero siempre al PP. Llevo tiempo dándole vueltas a esa contumacia por ver ... si encuentro razón que la explique y he llegado a la conclusión de que, una vez eliminados tópicos y simplezas (el caciquismo, la propiedad minifundista, el centralismo, la inercia, el franquismo, los curas, etcétera), el busilis de la cuestión está fuera de la cuestión misma, como diría cualquier Anaxágoras madrileño con un despacho en la calle Génova o en la calle Ferraz, que lo mismo me da que me da lo mismo.

Lo que intento significar es que el PP gana siempre porque son sus adversarios quienes se ocupan de hacerle las campañas electorales, esas campañas que les conducen a una mayoría tras otra. Acaba de verse en esta ciudad que habito, donde PSOE y BNG ya han entregado la cuchara al candidato o candidata del PP que aspire al timón municipal cuando llamen a los vecinos a las urnas. El PSOE articuló una Federación de Vecinos y puso su derrotero en manos de un sujeto, cuyas únicas iniciativas fueron: a) condecorar al ministro Puente en agradecimiento al aislamiento ferroviario al que está sometida la ciudad; b) echar groseramente de un acto público a dos concejalas del PP, con un argumento que sonrojaría al más procaz de los macarras de discoteca: ellas son el PP y yo soy del PSOE. Así, con un par. Tal grosería de palurdo necesitado de una pasada de garlopa tuvo acogida y aplauso entre la averiada cuota municipal del Bloque, precisada también de esquilador y cepillo de púas. Mientras tales zafiedades se suceden, las gentes del PP se limitan a frotarse las manos, a la espera de los efectos de la ley de la gravitación universal. Por eso digo que en Galicia las campañas electorales del PP las hacen, primero, sus adversarios, y después, don Isaac Newton.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión