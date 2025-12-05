Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Agricultura no descarta que el brote de peste porcina de Barcelona saliese de un laboratorio
Última hora
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

A qué hora es el encendido de luces de Navidad de La Coruña hoy y dónde está el árbol y el mercado

Conoce a qué hora se encienden las luces de Navidad en La Coruña y dónde están las calles iluminadas y el árbol

A qué hora es el encendido de luces de Navidad de La Coruña hoy y dónde está el árbol y el mercado
A qué hora es el encendido de luces de Navidad de La Coruña hoy y dónde está el árbol y el mercado ABC
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Coruña no espera más para lucir sus galas navideñas. Este viernes, el encendido del iluminado en las calles y el arranque del tradicional mercado en María Pita marcarán el inicio de la temporada festiva para grandes y pequeños. A las 19.00, en la ... misma plaza, el exfutbolista del Deportivo Bebeto oficializará el arranque de las fiestas desde el balcón del Concello.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app