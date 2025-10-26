Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue el Clásico entre Real Madrid y Barcelona
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

La 'furgo' que lleva conciencia ambiental por los festivales renueva por otro año

La Van polo Clima de la Xunta sensibilizó sobre el cambio climático a 8.400 jóvenes en verano

La acuicultura echa las redes en la confluencia de negocio y sostenibilidad

Parada de la Van polo Clima en el Morriña Fest, en La Coruña
Parada de la Van polo Clima en el Morriña Fest, en La Coruña CEDIDA (XUNTA)
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del Son do Camiño al Festival da Luz, una furgoneta azul y verde se abrió paso este verano entre escenarios y hordas de melómanos. No vendía bebidas ni camisetas; lo que hacía era repartir, pero algo más intangible: conciencia ambiental. Esta fue la Van polo ... Clima, una iniciativa itinerante impulsada por la consellería de Medio Ambiente dentro del programa Mocidade polo Clima, que entre junio y agosto divulgó mensajes sobre el cambio climático a casi 8.400 jóvenes gallegos de entre 9 y 35 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app