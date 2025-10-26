Suscribete a
La acuicultura echa las redes en la confluencia de negocio y sostenibilidad

La modalidad restaurativa de esta actividad, que une rentabilidad y mejora de los ecosistemas, comienza a dar el salto del laboratorio al escenario productivo

La acuicultura lanza las redes a piensos más sostenibles

Centollitas tras suelta en la Reserva Marina de Interés Pesquero Os Miñarzos, en Lira, por parte de Octolarvae
Laura Montero Carretero

Madrid

Por todos es sabido que los productos pesqueros aportan proteínas y ácidos grasos saludables, pero la pesca de captura por sí sola resulta insuficiente para satisfacer una demanda al alza, de ahí que la acuicultura, el cultivo controlado de organismos acuáticos, haya crecido hasta ... ser responsable de más del 57% de los alimentos de este tipo destinados al consumo humano a nivel global. Además de garantizar el suministro a la población, estas prácticas pueden proporcionar beneficios ecológicos directos al medioambiente, generando así un doble impacto positivo. La denominada acuicultura restaurativa tiene un enorme potencial para mejorar los ecosistemas y solo necesita dar el salto de la investigación a la adopción masiva.

