La acuicultura echa las redes en la confluencia de negocio y sostenibilidad

Por todos es sabido que los productos pesqueros aportan proteínas y ácidos grasos saludables, pero la pesca de captura por sí sola resulta insuficiente para satisfacer una demanda al alza, de ahí que la acuicultura, el cultivo controlado de organismos acuáticos, haya crecido hasta ... ser responsable de más del 57% de los alimentos de este tipo destinados al consumo humano a nivel global. Además de garantizar el suministro a la población, estas prácticas pueden proporcionar beneficios ecológicos directos al medioambiente, generando así un doble impacto positivo. La denominada acuicultura restaurativa tiene un enorme potencial para mejorar los ecosistemas y solo necesita dar el salto de la investigación a la adopción masiva.

Este término no alude a una única realidad, sino que comprende desde la producción de algas hasta la cría de bivalvos o la acuicultura multitrófica integrada, actividades para las que España cuenta con elementos a favor. Uno de los hitos recientes es el reconocimiento del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) la Ràpita como Centro de Demostración en Acuicultura Restaurativa del Mediterráneo por parte de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO.

Nuestro país es el primer productor acuícola de la Unión Europea en volumen (243.098 toneladas, el 23% del total comunitario), por lo que atesora un gran 'know-how' con el que afrontar el escalado de las técnicas restaurativas. Asimismo, los más de 8.000 kilómetros de costa con diversidad de condiciones oceanográficas y climáticas son una ventaja geográfica, pues las distintas zonas pueden actuar como 'laboratorios naturales'.

Por el momento existen en territorio nacional numerosos proyectos de investigación en marcha, aunque quedan retos por resolver para que la acuicultura restaurativa se generalice comercialmente. «Si consideramos el cultivo industrial a gran escala de peces carnívoros (salmón, lubina o dorada) como acuicultura tradicional, en este momento es más costoso transformarlo en acuicultura restaurativa, por ejemplo, integrando otras especies como macroalgas y mariscos en estos sistemas», señala Erik Malta, investigador del Centro Tecnológico de Acuicultura, CTAQUA, como una de las razones que frenan el despliegue masivo.

Cree que esta situación se debe principalmente «al retraso que tenemos en Europa en el ámbito del cultivo a gran escala de macroalgas, sobre todo en lo que respecta a la automatización y el uso de métodos que reducen los costes, pero también a que estos sistemas y empresas se centran exclusivamente en la producción de una sola especie de pez marino carnívoro». Aclara que la problemática se aplica a este tipo de acuicultura y no, o al menos en mucha menor medida, al cultivo de bivalvos, por ejemplo.

Viabilidad económica

Preguntado acerca de cómo lograr que las prácticas restaurativas sean rentables, arroja una reflexión: «Las metodologías para la acuicultura restaurativa aún se encuentran en pleno desarrollo y, por el momento, resulta difícil determinar cuáles resultan en cada modelo de negocio. Si nos fijamos en la piscicultura intensiva, para diseñar un modelo de negocio exitoso dentro del concepto de acuicultura restaurativa es esencial partir desde el principio de un sistema integrado de múltiples especies ecológicamente compatibles (por ejemplo, peces, macroalgas y ostras), y no, como suele ser el caso actualmente, partir de un sistema existente de piscicultura intensiva en el que posteriormente se intenta integrar el cultivo de otras especies».

El experto considera, por lo tanto, que el modelo debe diseñarse desde el principio de manera que permita una producción óptima de todas las especies dentro de ese sistema. «Puede hacerse dentro de una empresa, pero también con la colaboración de varias empresas donde, cada una desde su propio conocimiento y especialidad, diseñen un modelo de cultivo conjunto», expone. Una fórmula que, a su juicio, crea las mejores perspectivas para el éxito comercial de los modelos de acuicultura restaurativa.

Y es que la cooperación es una de las llaves para que las iniciativas sean fructíferas. «Si se lleva a cabo correctamente, puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de modelos de negocio basados en acuicultura restaurativa, ya que aún nos falta conocimiento importante en algunos ámbitos, o bien ciertos métodos solo se han probado a nivel de laboratorio y nunca en condiciones de producción 'reales'», justifica.

Sinergias

La colaboración entre institutos de investigación, centros tecnológicos y empresas «permite probar nuevas técnicas a una escala comercialmente relevante, al tiempo que, en el caso de los proyectos financiados con fondos públicos, se limita el riesgo para el empresario». Además, la colaboración directa «garantiza una transferencia óptima de conocimientos del sector académico al empresarial y, a su vez, los investigadores pueden aprender mucho de los requisitos que deben cumplir los modelos de negocio económicamente viables».

Desde el IRTA llevan a cabo diversas acciones de acuicultura restaurativa. Uno de sus proyectos consiste en la producción de semillas de ostra rizada en su criadero experimental para el posterior traslado a las bateas de las bahías del Fangar y Els Alfacs (Delta del Ebro) donde se les hará un seguimiento hasta que alcancen la talla comercial. «Normalmente los productores compran las semillas en Francia, pero al provenir del Atlántico no están tan bien adaptadas al Mediterráneo, por lo que hay mortalidades, riesgo de introducir patógenos… Queremos demostrar a los productores locales que somos capaces de producir una ostra con igual o mejor calidad que la francesa, así como dotarles de herramientas para que construyan su propia granja y reduzcan la dependencia de las importaciones», dice Enric Gibert, jefe del programa de Acuicultura del IRTA.

Enric Gisbert mostrando una instalación de cultivo de bivalvos en el IRTA

Es un caso de acuicultura restaurativa porque promueve el cultivo de una especie local esencial para responder al problema de la vulnerabilidad del mejillón a causa de los estragos del cambio climático, perfilándose como una alternativa al mismo. Al resistir mejor las altas temperaturas, esta ostra permitirá una actividad más continua durante todo el año, con los consiguientes beneficios medioambientales, pues se alimenta filtrando el agua. El proyecto, financiado en su totalidad por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, arrancó en primavera y tiene una duración de cuatro años.

Otra iniciativa relevante es Blueboost, donde el IRTA es el representante español en un consorcio formado por socios de ocho países. El objetivo es demostrar que el cultivo de una amplia gama de especies de bajo nivel trófico puede reducir la huella ambiental e impulsar una acuicultura neutra en carbono. «Cultivamos conjuntamente lisa (un pez al que podemos dar harinas de tipo vegetal, que son más sostenibles), macroalgas (lechuga de mar) y ostras», apunta Gibert. El fin es maximizar la eficiencia de los recursos disponibles.

«Las macroalgas se alimentan de los compuestos nitrogenados y del fósforo que eliminan los peces. Las ostras son filtradoras y, por tanto, utilizan la materia orgánica procedente de la alimentación de los peces para crecer. Enterradas en el sedimento de los estanques tenemos almejas, que también son filtradoras y aprovechan los restos de la excreción de los peces», detalla. Estos moluscos bivalvos, destaca Gibert, son muy importantes porque «casi toda la almeja salvaje del Delta del Ebro ha desaparecido por el cangrejo azul, una especie invasora, de modo que producir almejas en estos sistemas controlados en tierra puede ayudar a recuperarla».

Beneficios

De asentarse estas prácticas en el tejido empresarial, los beneficios para el medio natural serían notables. Cristina Tomás Almenar, presidenta de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), ahonda en la acuicultura multitrófica integrada, basada en el cultivo de especies de bajo nivel trófico o no alimentadas, como moluscos bivalvos y algas, que pueden aprovechar los nutrientes derivados del cultivo de especies acuícolas de niveles tróficos superiores o alimentadas, como la lubina o la dorada.

«Los moluscos bivalvos son organismos filtradores, que extraen partículas en suspensión en el agua para alimentarse, mejorando así la calidad del agua e incluso mitigando problemas como la eutrofización. Por otro lado, las algas son organismos fijadores de nutrientes, pero también tiene capacidad para capturar el CO2 disuelto en el agua y almacenarlo en forma de carbono contribuyendo también a la restauración de ecosistemas marinos y a mitigar la acidificación de nuestros mares y océanos». La producción tanto de moluscos como de algas se puede optimizar con estos sistemas para conseguir proteína de bajo impacto ambiental para la alimentación humana. «Incluso la propia biomasa de algas o de otras especies que se generen de forma paralela se podría utilizar como ingrediente para la producción de dietas o piensos para especies acuáticas alimentadas, cerrando así el ciclo de nutrientes», agrega.

Por otro lado, las propias estructuras derivadas del cultivo de estos organismos crean a crear un hábitat propicio para determinadas especies, aumentando así la biodiversidad local, mejorando los ecosistemas acuáticos y garantizando su viabilidad a largo plazo.

Cultivo larvario

Repoblar especies marinas de interés pesquero en Galicia es el leitmotiv de Octolarvae, filial de I+D de Profand, interproveedor especialista de Mercadona, que puso en marcha esta iniciativa como parte de su estrategia de sostenibilidad Profand 4 Future, con el propósito de aplicar la ciencia y la innovación al servicio de la regeneración marina y de las comunidades de pescadores. Desde su planta de Moaña, busca optimizar el cultivo larvario de pulpo, centolla, nécora y camarón, este último afectado por un descenso acusado en sus abundancias naturales, para asegurar el aprovisionamiento de juveniles, desarrollando métodos que respeten su biología y sean sostenibles. El proyecto cuenta con la colaboración del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM-CSIC)y está cofinanciado por el CDTI y el FEMPA.

El pasado mes de julio, Octolarvae llevó a cabo la primera suelta de 1.027 juveniles de centolla en la Reserva Marina de Interés Pesquero Os Miñarzos, en Lira. Los ejemplares, de entre 2 y 3 milímetros, fueron criados durante 49 días en el laboratorio de Octolarvae, a partir de centollas de la ría de Vigo, lo que supuso un importante reto técnico, ya que la especie atraviesa tres fases larvarias antes de alcanzar su forma juvenil. La acción se realizó en colaboración con la Cofradía de Lira, la Federación Galega de Cofradías y la Xunta de Galicia.

Más recientemente, en octubre, la firma ha alcanzado un logro sin precedentes en acuicultura regenerativa: la liberación de 1.135 juveniles de camarón en las aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en este caso en colaboración con la Cofradía de Cangas. «Los juveniles proceden de huevos recuperados de hembras adultas halladas sin vida en nasas de pescadores. Hicimos la extracción de los huevos uno a uno para luego ser incubados en nuestra planta hasta completar los nueve estados larvarios y convertirse en juveniles», señala Álvaro Roura, director técnico de Octolarvae. Hasta ese momento, nunca se habían liberado en el medio natural camarones criados en cautividad.

Imagen a microscopio de distintas fases larvarias de camarón cultivado en Octolarvae, que en octubre liberó 1.135 juveniles en las Islas Cíes, ya que su condición de espacio natural protegido ofrece un entorno ideal para maximizar la supervivencia de los juveniles

El equipo trabaja también en la recuperación de huevos de cefalópodos (pulpo, calamar y sepia) que interaccionan con artes de pesca, gracias a la colaboración con las cofradías de la ría de Vigo y con el Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia. «Los recuperamos para repoblar en áreas protegidas donde los animales pueden crecer sin presión pesquera», comenta Roura. Lo que persiguen es crear un ecosistema más rico para Galicia y conseguir que las generaciones futuras disfruten de más recursos acuáticos que los actuales. Profand, multinacional gallega con presencia en cuatro continentes, pretende ampliar sus actuaciones de acuicultura regenerativa más allá de Galicia y llevar este modelo de repoblación con diferentes especies a otros países donde está presente.

Iniciativas que sientan las bases para que la acuicultura restaurativa crezca y, con ella, mejore la salud de los ecosistemas.