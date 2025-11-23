Suscribete a
CUARTO SINGUANTE

Insultos

«El fútbol es así», dicen. ¿Así cómo? ¿Insultar como energúmenos es justificable?

Fernando Méndez

El fútbol es un buen termómetro para medir los valores de nuestra sociedad. Ya sé, me dirán que en estos eventos aflora el instinto y la gente se deja llevar por la emoción.

Vaya por delante que me encanta el fútbol, aunque muchas de sus ... cosas sean mejorables, sobre todo en lo que concierne al comportamiento humano. Por ejemplo, no me gusta lo que ocurre en las gradas y a veces en los banquillos o en el césped. Me refiero a los insultos. Lo triste es que los hemos normalizado y nos ha dado por dividirlos en tres grupos representados por: «mono», «maricón» e «hijo de p...» (con perdón).

