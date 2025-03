La «unidad popular» podría concurrir hasta en tres candidaturas el 5-A

Hace algo menos de cuatro años, y con un tuit in extremis de Pablo Iglesias mediante, la pata más nacionalista de lo que se había bautizado como la unidad popular ganaba la partida. Podemos aceptaba concurrir bajo la fórmula de En Marea a las autonómicas de 2016 con el magistrado Luís Villares como candidato. Pero lejos de consolidarse tras haberse colocado como primera fuerza de la oposición, el rupturismo gallego camina hacia el 5 de abril más desintegrado que nunca. Tras la ruptura parlamentaria, Villares, que se quedó con la denominación de En Marea, ya ha anunciado que concurrirá a las elecciones. Anova , que se bajó del proyecto de En Común (la marca gallega de la alianza de Podemos e Izquierda Unida) en las dos últimas generales negocia con sus socios en la Cámara gallega. Pero esta mañana su portavoz nacional, Antón Sánchez, dejó claro que no les gusta verse relegados a un mero papel de comparsa. Por el momento, dijo Sánchez, el partido fundado por el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras descarta concurrir junto a Podemos. Trabaja ya con las mareas municipales en la tercera candidatura de lo que un día aspiró a ser la unidad popular.

Apenas 24 horas después de que el líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino confirmase su intención de ser candidato a la Xunta , Anova reunió a su coordinadora en un hotel de Teo (La Coruña). En declaraciones a los medios, Sánchez explicó que Anova podría confrontarse en las urnas con sus antiguos socios . Podemos, dijo, «no está en el camino de dar continuidad a la unidad popular, sino de presentar su proyecto político», según recoge Ep. La fórmula de Galicia En Común, explicó Sánchez, «es Unidas Podemos», la misma que utilizan en el resto del Estado. Tras remarcar que esta postura es «legítima y respetable», los nacionalistas rechazan la propuesta de Podemos que, dicen, se limita a que Anova se integre en Unidas Podemos . «Eso no es una confluencia, una alianza. Es sumarnos al proyecto de Unidas Podemos, no es dar continuidad a la unidad popular que siempre se dio como un encuentro entre iguales», apostilló Sánchez. Pero no cerró del todo la puerta a un posible entendimiento en los próximos días. «Esperemos que los compañeros y compañeras de estas organizaciones reconduzcan la situación hacia la unidad popular», aseguró. Las puertas están «abiertas» hasta el último momento para confluir con Podemos y Esquerda Unida , aunque el acuerdo está todavía lejos. Desde Podemos, Gómez-Reino aseguró ayer a la CRTVG que las conversaciones siguen abiertas e insistió en que la formación morada no trata de imponer nada y que en la carrera hacia la Xunta «no sobra nadie».

Pero Anova avanza hacia la presentación de una tercera lista con las mareas municipalistas —al menos, con la de Santiago (Compostela Aberta) y La Coruña (Marea Atlántica)— que, según Sánchez sería la heredera de la idea de «unidad popular». «Tenemos que presentar una alternativa que dé continuidad al trabajo iniciado en AGE, que se fue mejorando con las mareas municipalistas y con la En Marea original », aseveró el portavoz de Anova.

En Marea

La formación fundada por Xosé Manuel Beiras, reconoció Sánchez, no negocia con En Marea, pese a los intentos de Villares de volver a contar con su apoyo . El exjuez, sin embargo, no tira la toalla. Tras reunir al Consello de las Mareas, anunció que de momento no activarán el proceso de primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Xunta. Esperarán a que el próximo 21 de febrero se cierre el plazo para registrar las coaliciones que se presenten a las autonómicas.

Si nada cambia en el último minuto, el rupturismo podría concurrir con tres papeletas distintas en la próxima cita con las urnas del 5 de abril. En 2016, cuando Podemos, Esquerda Unida y Anova caminaron conjuntamente lograron sobrepasar al PSdeG en votos y colocarse como la segunda fuerza en la Cámara gallega. Ahora las primeras encuestas de precampaña coinciden en señalar el «sorpasso» del BNG y relegan al rupturismo a la cuarta fuerza.