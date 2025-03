Sexta sesión del juicio: «El daño de la familia es irrecuperable e irá a peor»

José Luis Jiménez y Patricia Abet 19/11/2019

13.03

Concluye la declaración de las forenses del Imelga, y con ellas la sexta jornada del juicio. Mañana se retomará con nuevos testimonios periciales.

13.01

Pantín recupera la temática anterior. «¿Qué validez tiene la grafopsicología dentro de la comunidad científica a la que ustedes pertenecen?» , pregunta. «No se suele utilizar, es la primera vez que nos encontramos con algo así. No forma parte de grado de Medicina, creo que la USC sí tiene título propio, otras universidades tienen másters o títulos propios dentro del grado de medicina o psicología. En el colegio de psicólogos no se contempla la grafopsicología . Es una titulación diferente, una formación a mayores». Las cuatro forenses del Imelga acaban de lastrar la declaración del perito anterior.

12.59

«¿Puede ser que Abuín se autocontrole para no mostrar arrepentimiento?», pregunta la defensa, «¿si no suelen incluir arrepentimiento o no en los informes de imputabilidad, por qué lo hicieron en este caso?». Las forenses insisten de nuevo en que se limitan a mostrar pautas de conducta.

12.56

«Aquí no hay estrés post traumático», concluyen, «no manifiesta arrepentimiento». Reconocen que «todas las conclusiones son fruto de las entrevistas, los tests y la documentación consultada».

12.53

«La dominancia es compatible con que en sus relaciones sociales habituales tiende a controlar a no necesitar afecto, a estar por encima de esas necesidades que tendría el común de las personas; no es afectivo, pero no sobre las personas que son más débiles. Dice que en prisión no estaba tan mal, que tenía un amigo en prisión con el que se reía de un gitano que tenía una disminución mental ». Las forenses recuerdan alguna de las respuestas que Abuín les dio durante las entrevistas.

12.50

La abogada se pregunta: ¿puede generar alguien resentimiento por un crimen que no ha cometido? Las forenses señalan que ese tipo de actitudes se derivan de experiencias vividas durante la adolescencia del individuo. «Letrada, está yendo mucho más allá de lo que las forenses han estudiado», apercibe el magistrado Pantín .

12.47

La defensa abre fuego cuestionando la oportunidad y la idoneidad de incluir elementos de perfil psicológico en un informe «que solo pretendía establecer si era imputable o no». Las forenses explican que esas valoraciones las realizan en todos los informes que se le solicitan porque son las que justifican sus conclusiones. La abogada pretende encontrar una contradicción en el informe: su autocontrol y su ira, algo que al parecer se le antoja poco combinable.

12.46

«No apreciamos sufrimiento emocional en el acusado, salvo un momento puntual en que habló de su hija» . Es la última pregunta de la acusación.

12.45

Llegó a reconocerle a las forenses su capacidad para «controlar la ira» hasta el punto de «esperar un año para romperle los dedos a alguien que se había metido con su pareja».

12.43

«No tiene ninguna alteración psiquiátrica» que impida que entienda los actos que comete. «Se trata de una persona obsesiva», añaden las médicos forenses.

12.42

Conclusión final: «no hay sufrimiento psíquico en la actualidad» , se ratifican las forense. «Él mismo lo dijo, que estaba bien». Es decir, el crimen no le produjo un estrés psicológico.

12.39

«Resentimiento, responde con rencor, es capaz de guardar y diferir de cara al futuro , de no actuar compulsivamente sino tener una conducta tardía». Es uno de los rasgos detectados por las forenses. También destacaron un trastorno obsesivo-compulsivo, su «intolerancia y falta de empatía», pero sin embargo la «irritabilidad» da valores bajos.

12.35

Señalan que el propio Abuín les reconoció durante las entrevistas mantenidas con las forenses el incidente con su cuñada.

12.34

Las médicos forenses aclaran que no hicieron un perfil psicológico del acusado sino un informe sobre su imputabilidad, es decir, si se dan las condiciones para que pueda responder por sus acciones. La aclaración es pedida por el presidente del tribunal.

12.29

Las médicos forenses realizaron al acusado distintos tests psicométricos. Están explicando que realizaron una comparativa entre el informe que se le hizo al acusado en 2005, tras la denuncia de su cuñada por presunta violación, con el que se le realizó tras el crimen de Diana Quer.

12.26

Concluye el experto Rafael Cruz . Ha sido, sin duda, uno de los momentos más tensos de esta sexta jornada de juicio. «Muchas gracias», da el juez; «muchas de nada», contesta en su adiós el perito. Se sientan ahora para prestar testimonio cuatro psicólogas del Imelga que hicieron informes a petición del juzgado de Ribeira.

12.23

«Yo no soy psicólogo», responde a preguntas del presidente del tribunal. «En España no hay un grado de grafopsicología, pero en otros países de Europa sí». Parece que el presidente sí ha comprado la vía abierta por la defensa de cuestionar la validez académica o científica de esta disciplina. El perito defiende que él imparte cursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Si de cuatro cartas es posible extraer cinco folios de conclusiones irrebatibles, ¿su saber es superior o inferior al de la psicología convencional , que se basa en test y entrevistas, que se suele mostrar con bastante más prudencia en sus resultados?». Ángel Pantín inquiere también con incisividad.

12.20

«¿En su informe no hay nada bueno?», pregunta la abogada . «Sí, claro, ¿no se lo ha leído?», contesta el perito. «Son cinco folios de contenido peyorativo», acota el presidente del tribunal, «diga algo que podamos entender como positivo porque lo negativo lo tenemos claro». «Señoría, yo no tengo la responsabilidad de que una persona sea así», zanja el experto. Considera que «tiene una gran habilidad para guardar secretos».

12.18

El experto insiste en que su informe grafosicológico no se basa en un único indicador , sino en una serie de ellos que, sumados, le permite colegir los patrones de conducta reflejados.

12.16

«¿El palote recto que significa?», la abogada sigue la estrategia de la desacreditación, «¿un depredador sexual cómo tiene los palotes?» . El interrogatorio toma un cariz por momentos cómico. «Como los tiene su defendido», contesta el experto.

12.12

«Si quiere, esta tarde le traigo una bibliografía de cien libros», reta el experto a la abogada de Abuín.

12.11

«Su defendido manifiesta una presión [en la escritura] muy intensa, todas las personas con esa pulsión preentan impulsos sádicos», el perito no recula.

12.09

«Le aseguro que si usted no tuviera tendencia al hurto yo no lo pondría en un informe», le insiste a la abogada.

12.07

La siguiente línea de la defensa es insinuar que el perito estaba condicionado por el retrato que del Chicle hicieron los medios de comunicación. «Vivo en este país». La abogada golpea duro: «¿Usted puede determinar si el Chicle es un depredador sexual pero no si es diestro o zurdo?» . El careo se está convirtiendo en un perito que está defendiendo su profesión y una abogada que intenta desacreditarla o, al menos, restarle validez científica».

12.04

«Soy especialista en psicología de la escritura», le replica el perito a la defensa. La abogada del Chicle busca cuestionar la formación del especialista, dudando de la validez de sus estudios sobre el tema. Él alega que está titulado por el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense. La abogada insiste en que su curso fue semipresencial y de ocho meses. La intención es clara: cuestionar la validez técnica de su testimonio . «Está completamente avalado por la comunidad científica», replica el perito, y se apoya en una sentencia de Italia, «que es la Comunidad Europea». «La grafología tiene detractores como otras ciencias», añade.

12.03

El perito afirma que vio los originales de las cartas en el propio juzgado.

12.01

«Para distintas universidades he dado clases sobre el tema de depredadores sexuales. Recuerdo que trabajo día a día con las fuerzas de seguridad del Estado haciendo análisis grafológicos de este tipo de personas. Un análisis grafológico en profundidad suelo realizarlo en una semana»

11.59

«La escritura es la mejor imagen del ser humano a tamaño tridimensional». «Esto no sale de la nada ni es algo que sea baladí, se hizo una investigación en profundidad que determinó que las personas que tienen un rasgo caracterial tienen una equivalencia en un rasgo grafomotor». «El acusado tiene presión constante, la escritura presionada de distintas maneras, palote grueso por encima de la media, gruesos y convexos por debajo del renglón, tiene el palote de la ge muy pronunciado...». El técnico está detallando pormenorizadamente su análisis de la escritura de Abuín.

11.58

«El test proyectivo de la escritura nos permite obtener los rasgos psicológicos del individuo»

11.56

«Nadie puede realizar de ninguna manera la escritura de otro ser humano».

11.54

Abuín no ha movido una ceja desde que empezó a testificar este perito. Está con los hombros hundidos, con los brazos apoyados sobre la mesa y mirando a su izquierda.

11.52

«Dada sus taras psicológicas, hay gusto por el sometimiento ajeno. Se excita con el sadomasoquismo . Toma una actitud de violencia y de control del otro individuo». «Cuando se ve rechazado, saca la parte más instintiva y violenta, de control, de falta de respeto y de contenido ético sobre los demás». «Tiene una escritura organizada, bastante clara, demuestra una capacidad de controlar sobre el medio qué quiere y cómo lo quiere hacer. Puede saber dónde y cuándo poder ejercer el daño que necesita realizar». El retrato del especialista grafólogo es demoledor. « Es un depredador sexual y con bastante probabilidad, con absoluta probabilidad va a seguir ejerciendo esa excitación sexual sobre las mujeres»

11.51

«Intenta ganarse la aprobación de los demás. Pero eso lo hace con la gente que considera más poderosa que él. Pero a la gente que puede someter pasa al modo de imposición de su voluntad». «Con rotundidad y absoluta seguridad», en estados de cólera puede volverse violento.

11.49

«La personaldiad del acusado es significativamente marcada hacia todo lo relacionado con la violencia sexual. Es un individuo que no tiene control sobre sus instintos sexuales , no tiene ningún tipo de ética ni de conciencia del daño hecho, no tiene empatía, y por eso puede ejercer la violencia sexual, y con seguridad ya la ha ejercido y la va a seguir ejerciendo. Tiene gran habilidad. porque puede mentir. De cara a la vida normal puede dar un patrón de conducta y se dirige por sus instintos sexuales, sádicos y violentos». Es la primera declaración de experto. «Ante la ofensa o el rechazo a sus deseos y necesidades, realiza una respuesta aún más violenta».

11.47

Se retoma la sesión con el testimonio de un grafólogo especializado en la psicología de la escritura , una disciplina con un «carácter científico muy marcado»

11.23

El presidente del tribunal ordena un receso de quince minutos.

11.22

La defensa pretende generar dudas acerca de la «muestra indubitada» que la Guardia Civil atribuye al Chicle, y sobre la que estos expertos cotejan el resto de cartas.

11.16

«Cada persona tiene una forma de escritura única , es como una marca de nacimiento»

11.10

Son dos agentes del departamento de grafística de la Guardia Civil. Su función es «hacer informes periciales sobre escritura, firmas» y la validación de dinero. En este caso evaluaron cartas que Abuín remitió desde la cárcel a su familia, entre las que está una en la que aseguraba que saldría pronto de prisión y recomendaba a sus parientes vender entrevistas a los medios a 10.000 euros.

11.08

Concluye la perito forense. Toman la palabra dos agentes grafólogos que evaluaron las cartas del Chicle a su familia.

11.07

«Muchísima medicación antidepresiva, antisicótica, angustia profunda diaria, ataques de pánico continuos. Cualquier situación la descompensa». La forense diagnostica a Diana López-Pinel . Insiste en que «a quien más le está costando digerir la situación» es a Valeria, «algo que está preocupando diariamente a sus padres» y que está provocando «una descompensación alimenticia». «Uno puede tener una fragilidad emocional previa, pero un golpe así, además de secuelas dolorosas, puede provocar una descompensación todavía mayor. Valeria está profundamente descompensada. Se autolesiona para que el dolor físico compense el emocional, pero por mucho que lo haga no lo logra . Está terriblemente descompensada y el diagnóstico no es bueno».

11.04

«Cuando encuentran a Diana su familia puede descansar para darle un entierro digno, pero eso retrasa el duelo y las secuelas pueden ser terribles. En este caso es imposible de digerir»

11.02

La experta está justificando las peticiones de indemnizaciones que la acusación particular reclama al Chicle para los familiares de Diana: 130.000 euros para cada uno de los padres y 40.000 euros para Valeria.

11.01

«Estas tres personas hacían una vida normal, y desde que sucedió esto no la han vuelto a hacer. El daño vivido es irrecuperable . La lucha por la justicia mantiene a estas tres personas en pie. Cuando esto termine les quedará la soledad y vivir con todo esto, eso es imposible de recuperar»

11.00

«Los daños apreciados en los tres son un trastorno depresivo importante, y en el caso de Valeria, un trastorno por estrés postraumático severo y grave, que revive una y otra vez lo que pasó. Estos daños, que eran unos cuando hice el informe ahora son otros, relacionados con el hecho violento sucedido y los 496 días de espera agónica. El daño emergente tenemos que tenerlo en cuenta: el daño actual se va a agravar. Cuando se baje el telón y se apaguen las luces, a los tres les quedará la soledad, y el trastorno depresivo será más grave y con mucha complicación para superarlo alguna vez en su vida . Los 496 días de espera fueron terriblemente dañinos, hacen un daño interno tan grave que el desenlace es horroroso. Todo junto hace que el daño sea imposible de recuperar y de verse aliviado».

10.56

Esta primera forense, la doctora Patricia Alcalá, hizo un informe en diciembre de 2016 a petición de la acusación particular. Es «médico especialista en valoración de daño corporal con 20 años de experiencia», afirma. Su informe no es sobre Diana sino sobre las secuelas psíquicas en los padres de la joven madrileña, así como de su hermana Valeria.

10.53

Concluye la declaración de los policías locales. Los siguientes serán los forenses. Su testimonio será decisivo en el devenir del juicio.

10.51

El grueso de la testifical ha girado alrededor de la identificación de los puntos de luz en el lugar donde sucedieron los hechos. La defensa ha preguntado si las farolas identificadas en 2018 por estos agentes existían dos años antes, cuando se produjo el crimen, algo que confirman los tres policías.

10.43

Igualmente, esta testifical también pretende testimoniar que el lugar en el que supuestamente acechaba Abuín, en un callejón, estaba sumido en la oscuridad y Diana no pudo verlo cuando regresaba a su casa en la madrugada del 22 de agosto de 2016.

10.39

El Chicle permanece ausente durante estas testificales. Tiene la mirada perdida, y apenas rompe esta conducta para dirigirse muy brevemente a la procuradora de su defensa, a la que le hace comentarios.

10.33

Están siendo preguntados por un informe que elaboraron sobre la iluminación de la rúa Venecia, el paseo en el que presuntamente el Chicle abordó a Diana. La acusación quiere agrietar la versión del acusado de que, debido a la escasa iluminación, confundió a Diana con una de las feriantes mientras robaba gasolina y que ello derivó en su sofocación involuntaria para evitar ser delatado.

10.30

Concluye la entomóloga. Toman asiento tres policías locales de A Pobra do Caramiñal .

10.29

«Hay otras especies de insectos que pueden colonizar cuerpos vivos», admite la entomóloga, pero la encontrada en el cadáver de Diana «no, solo aparece en cadáveres».

10.28

La entomóloga avala dos opciones para la aparición de los insectos en el cadáver . O bien estuvo flotando durante veinte días hasta la aparición de las larvas, completando así su ciclo vital; o bien emergió durante dos periodos distintos y en el intervalo se produjo una «diapausa», que paraliza el crecimiento de estas larvas —probablemente porque el cuerpo volviera a hundirse— hasta que se vuelven a dar las condiciones climáticas que permiten su desarrollo.

10.25

«Las pupas de insecto pueden durar hasta 500 años», afirma la técnica.

10.19

«Fase cromática: el cadáver cambia de color debido a las reacciones químicas que se están produciendo, toma un color verdoso; fase enfisematosa, ya las bacterias que están actuando producen una serie de compuestos que fabrican gases, los que hinchan el cuerpo; una vez que estos gases están producidos, el cuerpo empieza a perderlos por orificios naturales o los que se generen por la presión; por ultimo, fase colicuativa, todas la materia orgánica se empieza a descomponer hasta quedar una especie de putrílago o puré. Si hay insectos, todo este proceso es más rápido» . La entomóloga está explicando el proceso que se produce tras la muerte. «La fase cromática puede tardar seis o siete días; la enfisematosa, hasta quince días. Pero todo depende de la situación del cuerpo, en un ambiente de temperatura media». «La saponificación es muy lenta. Comenzaría después de la fase enfisematosa o a la vez, poco a poco la grasa del cuerpo se convierte en adipocila. Una saponificación parcial puede empezar a los veinte días».

10.15

En esencia, la presencia de la entomóloga y su testimonio pretende reforzar la versión de que el cadáver estuvo inicialmente mal lastrado y que emergió a la superficie de pozo para flotar en su superficie. Dado que las larvas de insecto detectadas «en el pelo» del cuerpo no son acuáticas sino que necesitan aire para completar su ciclo vital , esto reafirmaría el relato de los hechos que formulan fiscalía y acusación. «Esta especie suele llegar muy al principio, cuando el cadáver está en sus primeros momentos», está detallando la experta.

10.08

Concluye la declaración de los ingenieros. La siguiente será una entomóloga que realizó en noviembre de 2017 un estudio a petición de los forenses. La conexión es por videoconferencia.

10.02

Los ingenieros de la empresa contratada por los investigadores para identificar las luces del coche captado en la gasolinera de A Pobra están siendo especialmente minuciosos con las respuestas a la defensa. La abogada del Chicle está buscando sembrar la duda sobre qué coche identificaron los expertos . Estos, por el contrario, le están dando a entender que las luces captadas la noche del crimen pudo ser otro Alfa Romeo del mismo modelo que el del Chicle, pero que descartan completamente que fuera otro tipo de coche .

9.44

Arranca la sexta sesión del juicio de Diana Quer con la declaración de los profesionales que ayudaron a descubrir el coche del Chicle en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad la noche en la que Diana desapareció. «La correspondencia es total», aseguran ante el tribunal.