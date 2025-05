Rueda advierte de que Galicia «reaccionará» si no hay fondos europeos para su industria ante su cita con Calviño

Alfonso Rueda aprovechará un almuerzo de trabajo, este viernes —Hostal de los Reyes Católicos, 14.00—, con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, para 'apretar' a la responsable de Asuntos Económicos por la concesión de fondos Next Generation para la industria gallega. Este jueves, en rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta ha advertido de que Galicia « reaccionaría si no hubiera financiación », algo que ha tildado de «injusto», para compañías como Stellantis y proyectos como la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei.

Rueda ha dicho que espera que la gallega Calviño sea «sensible» y conceda que no se puede discriminar a Galicia. Su careo con la número dos del Ejecutivo central le servirá, además, como toma de contacto en su eventual audiencia con Pedro Sánchez, con quien también abordará una materia en la que no ha ocultado su preocupación. Tras recordar que el grueso de los 28.000 millones de euros del Perte industrial siguen sin gastar o asignar, y que aquí el Gobierno se reserva su control, dejando fuera a las autonomías, ha insistido en que el proyecto de Altri «tiene que tener financiación de los fondos europeos»; lo opuesto « no tendría ninguna lógica ». «Espero que no haya ningún problema», ha remarcado.

La planta de Stellantis en Vigo ha sido otro de los nombres propios que ha salido a relucir en el avance del presidente sobre los asuntos -sin agenda cerrada, ha precisado- que pondrá sobre la mesa en el almuerzo con Calviño, al que seguirá una rueda de prensa conjunta en el Salón Noble del Pazo de Raxoi. Sobre el gigante de la automoción, ha subrayado que es «fundamental» que reciba «apoyo europeo»; «igual» que está haciendo el Gobierno en «otros lugares» de España, como Cataluña. Con antecedentes, además, nada halagüeños, pues «acabamos de ver en el primer Perte cómo Stellantis quedaba fuera en gran parte», ha advertido.

«Certezas cuanto antes»

Rueda pedirá a Calviño «certezas» de que «no va a ser así» en adelante y Stellantis «tendrá apoyos» de los Next Generation. Como hará el mandatario autonómico con todos los «proyectos que son prioritarios» para Galicia y que « necesitan certezas cuanto antes ». El titular de la Xunta quiere dejar de hablar y pasar a la acción. Por ahí 'apretará' a Calviño, a la espera de posibles anuncios que la vicepresidenta primera -la tercera ministra que acude a la Comunidad esta semana- pueda traer bajo el brazo.

Ante los medios, Rueda ha abundado en que no tiene «sentido» que se vayan comprometiendo fondos Next Generation en otros puntos del país, mientras « aquí se nos sigue sin dar ninguna concreción », para inquietud de trabajadores, concellos y empresas que «quieren invertir», pero precisan de un «apoyo complementario». Véase el caso de Altri, para el que la Xunta ya garantizó -era todavía presidente Alberto Núñez Feijóo- todo el respaldo que necesite la firma portuguesa; pero sujeto a que el Gobierno canalice los fondos europeos pertinentes.

El «problema», ha puntualizado, es que «a día de hoy» siguen «transcurriendo los plazos» y lo único que llega a San Caetano son «muchas incertidumbres», acerca de esos fondos por los que aguardan las empresas. «Necesitamos ya saber cuánta cantidad se va a dedicar» desde el Gobierno a este Perte con destino Palas de Rei. En definitiva, Rueda espera que la reunión con Calviño sea «efectiva» y obtener «certezas», y ha insistido en que no cejará en su empeño y defenderá nuevamente a la industria gallega «si al final, espero que sí, soy recibido cuanto antes por el presidente del Gobierno».

Además de reunirse con el presidente de la Xunta, Calviño, en una intensa jornada que arranca a las 8.30 , entrevistada en TVG, mantendrá un encuentro con estudiantes y se reunirá con empresarios, todo en Santiago;ya por la tarde, visitará la sede de Inditex, en Arteixo, y cerrará en La Coruña, con unos premios que entrega el PSdeG.

Una reforma del Estatuto es «dar la razón al Gobierno cuando no la tiene» Se le volvió a insistir a Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello, por la reforma del Estatuto de Autonomía que viene agitando el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, tras la reunión del pasado lunes en San Caetano. Rueda sabe que no es ninguna coincidencia que se remueva este debate justo cuando el Gobierno se parapeta en esa reforma para entregar la gestión del litoral como pide la Xunta. «Abrir la mano a que es necesario reformar el Estatuto es tanto como dar la razón al Gobierno central cuando no la tiene», rechazó el presidente. Tanto esa competencia como la de la AP-9, subrayó, no precisan de cambios legislativos;«se puede hacer ya». Con los «frentes» que hay «abiertos», dijo, «sinceramente», «a día de hoy» no considera una «prioridad» abrir el melón del Estatuto, zanjó la cuestión.