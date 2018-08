EN MAREA Y BNG LA REGISTRAN El PP estudia apoyar la comisión de investigación sobre O Marisquiño La oposición, sin el PSOE, pide también la comparecencia de Feijóo y del conselleiro de Sanidade en la Cámara

El Parlamento gallego podría analizar qué falló para que el pasado domingo 12 de agosto el suelo se quebrara bajo los pies de los asistentes al festival de O Marisquiño en Vigo. Los grupos de En Marea y del BNG han registrado la petición de una comisión de investigación sobre el accidente, que se saldó con 467 personas heridas, pese a que «tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Vigo tenían conocimiento de las deficiencias que presentaba el paseo de madera». Para que la iniciativa salga adelante necesitarán los votos del PPdeG, que no descarta apoyarla. Fuentes del partido consultadas por ABC explican que están abiertos a estudiar la propuesta y que se tomará la decisión final en las próximas semanas. El PSdeG, según afirmaron los nacionalistas, no ha querido sumarse.

En la solicitud, firmada por los portavoces de En Marea, Luís Villares, y del BNG, Ana Pontón, los dos grupos parlamentarios consideran «evidente» que «fallaron los sistemas de control del estado de una infraestructura pública y de todos los controles que un evento de estas características requiere». Además de la comisión, ambas formaciones solicitan la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para informar sobre las actuaciones «inmediatas» tras el siniestro, así como del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para dar explicaciones sobre la «falta de refuerzo» del servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. El Sergas defiende, sin embargo, que la actuación fue impecable.

En Marea solicita también la dimisión del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, por su «actitud infantil y su escapismo». Desde el accidente, el Puerto ha culpado al Ayuntamiento en manos del socialista Abel Caballero por no ocuparse del mantenimiento del muelle pese a existir un convenio firmado en el año 92 que señala que la competencia es municipal. También se ha puesto en duda la actuación del Consistorio a la hora de autorizar el concierto. En un comunicado, la formación liderada por Luís Villares considera que el presidente portuario nombrado por el gobierno del PP no asume su responsabilidad por lo que exige a la Xunta «su cese de forma inmediata». El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, va más allá y denuncia un pacto entre Caballero y López Veiga «para eludir responsabilidades». Pérez censuró las «declaraciones cambiantes» del presidente del Puerto, que empezó hablando de un fallo estructural como motivo del derrumbe del muelle, y el lunes responsabilizó a la empresa organizadora del festival de la inspección de los espacios donde se iban a celebrar eventos. Sobre Caballero denunció que una semana después sigue sin entregar la documentación requerida.

El PP vigués insiste en la misma denuncia. En rueda de prensa, el concejal Diego Gago recalcó que Caballero sigue sin facilitar a la oposición la documentación y por lo tanto sin aclarar cuestiones como «dónde está la licencia de actividad, dónde está la autorización», «dónde estuvo el control de aforo del concierto», o «por qué se cambió de ubicación ese concierto» que, han apuntado, se iba a celebrar en Praza da Estrela. «Hubo un desastre en la prevención y en el control», lamentó Gago.

Según informa Ep, el concejal popular se refirió también a la apertura de una oficina de información para los afectados, anunciada por Caballero. Criticó que la intención del gobierno local sea «asesorar a los heridos en la dirección que al alcalde le interesa». «Nos quedamos alucinados de que la administración que otorga la autorización para que se celebre este evento que acabó en tragedia, es la que ahora se dedica a dar asesoramiento jurídico», incidió Gago.

A preguntas de los medios, Caballero aseguró ayer que el Ayuntamiento no tiene constancia de que el concierto se fuera a celebrar en otro lugar distinto al muelle de As Avenidas, aunque apostilló que esa información debe ser facilitada por la organización del festival o por el Puerto. Con respecto a la petición de Marea de Vigo de que la Xunta cese al presidente de la Autoridad Portuaria, el alcalde afirmó: «Lo que digan las ‘mareas’ me da exactamente igual».