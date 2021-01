Cierre de la central térmica As Pontes, al borde del abismo: ¿Y ahora qué? La próxima semana se analizarán el informe presentado por Endesa y los próximos pasos a dar, en medio de la incredulidad y la desconfianza de los trabajadores o la alcaldía

Las promesas de Endesa quedan en agua de borrajas y As Pontes parece estar un paso más cerca de decir adiós a la térmica que la convirtió en el segundo municipio más rico de Galicia. Atrás quedan esos buenos tiempos. Este martes, la empresa certificó el cierre de la central térmica por una supuesta inviabilidad económica, técnica y ambiental. Los expertos de las distintas administraciones públicas, al menos de momento, no dicen lo mismo.

Cierre o no la térmica, los distintos organismos públicos no renunciarán «así como así» a las posibilidades de la misma. El primer paso será demostrar la viabilidad técnica y ambiental de la central. Si esto se consigue, avanza el alcalde del concello de As Pontes