La oposición deja la comisión al no obtener del PP un cheque un blanco

Los tres grupos de la oposición se levantaron esta tarde de la comisión habilitada en el Parlamento para investigar las consecuencias de los recortes en el sistema sanitario tras una bronca sesión que necesitó hasta dos recesos para buscar un acuerdo que finalmente resultó imposible. Con la aprobación del plan de trabajo a seguir como único punto en el orden del día, la negociación encalló en la definición del listado de comparecientes convocados, pese al intento del grupo mayoritario de transaccionar su propuesta inicial e incluir una selección de los nombres planteados desde las filas de la oposición. «Doscientos y pico comparecientes y camiones de documentos daban pie a pensar que querían que esto no fuese adelante», sostuvo el portavoz del PPdeG en el órgano, Aurelio Núñez Centeno, acusando a la oposición de intentar alargar los trabajos «hasta las autonómicas de 2024» y defendiendo el intento de «racionalización» acometido desde sus filas.

El rechazo de En Marea, PSdeG y BNG al ofrecimiento de los populares, negándose a someterse a la disciplina de lo que consideran un plan de trabajo «impuesto», deja a la oposición al margen del órgano que los mismos grupos quisieron impulsar utilizando la posibilidad que habilita a las fuerzas para aprobar en cada legislatura una comisión de investigación sin el respaldo del grupo mayoritario. La comisión, que en su título se fija como cometidos específicos evaluar la muerte en el PAC de A Estrada de un paciente mientras el único médico de servicio asistía un domicilio fuera del centro o auditar la gestión del Sergas en la autorización de tratamientos de última generación para la Hepatitis C —un caso judicializado—, seguirá ahora su curso de acuerdo al plan de trabajo inicial defendido por los populares, que se votó mientras los diputados de En Marea, PSdeG y Bloque abandonaban airados la sala.

Entre los nombres convocados en la propuesta popular figuran los del presidente de la Xunta —el propio Alberto Núñez Feijóo ya anticipó en su día su máxima disponibilidad para comparecer en el órgano—, los conselleiros de Sanidade y Facenda, altos cargos del Sergas, expertos en economía sanitaria o jefes de servicio y responsables de área. Asimismo, el intento de transacción frustrado incluía al coordinador del centro de salud de A Estrada, la portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C —marcadamente beligerante con la gestión del Sergas en la dispensación de los antivirales— o responsables sindicales. Una lista con clamorosas ausencias a ojos de la oposición, interesada en llevar a la tribuna a los familiares de José Manuel Brey, el hombre de 65 años fallecido en el PAC de A Estrada, o a los profesionales médicos que deberían haber cubierto ese servicio.

El PSdeG se descuelga de la investigación de O Marisquiño

El PSdeG abandona la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño. Los socialistas comunicaron su intención de no participar en los trabajos momentos antes de que se aprobase el plan de trabajo, que finalmente incluirá la comparecencia —entre otros cargos políticos— del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Según explicó ante los medios el diputado Abel Losada, su partido toma esta decisión por entender que tanto el PP como En Marea y BNG intentan convertir este instrumento en «una campaña electoral contra Vigo». «El PSdeG no va a contribuir a esta ceremonia de la confusión en la que partidos que no tienen o tienen escasa representación (en el consistorio vigués) tratan de trasladar a este Parlamento lo que no le dan en el Ayuntamiento», dijo Losada.