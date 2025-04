Muse tocará en Balaídos después del rifirrafe entre Xunta y Caballero

Aún no había presentado su dimisión cuando Alberto Núñez Feijóo, hace dos semanas, había anunciado un gran concierto sorpresa con motivo del Xacobeo: pocos días después, se conocieron las intenciones de la Administración autonómica, que era llevar a la banda británica Muse al estadio vigués de Balaídos. Sin embargo, han pasado más de quince días desde entonces hasta que el regidor de la ciudad olívica, Abel Caballero, cediera el espacio de propiedad municipal.

Finalmente, según confirmaron este jueves tanto Xunta como la alcaldía viguesa, s í tocará Muse en el campo del Celta , aunque las versiones de la disputa de ambas partes son diferentes. Caballero está convencido de que la intención primaria de Alfonso Rueda, sucesor a la cabeza del Gobierno gallego, era llevar el espectáculo a La Coruña: asegura que ha tenido que ceder Balaídos porque la Xunta quería el concierto en la ciudad herculina «desde marzo». Para ello, se paralizarán las obras que en un principio iban a impedir que se pudiera celebrar la actuación. Precisamente, la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, hizo referencia a esto señalando que Caballero «pudo evitar la polémica, y ahora está acorralado».

Entre el alboroto de la semana pasada por la negativa de Caballero a ceder tanto Balaídos como auditorio de Castrelos —pedía a la Xunta que le cediera el dinero al concello para organizar el evento ellos mismos—, el Celta se sumó a la polémica abriendo un nuevo frente en el particular litigio entre el club vigués y concello. Con el ‘no’ de Caballero, la Xunta intermedió con el Celta y una productora para conocer las posibilidades de finalmente conseguir el estadio: se publicó una carta del equipo de fútbol en la que era este el que pedía al concello la cesión de Balaídos para celebrar diversos eventos con motivos del centenario.

Una de las peticiones de Abel Caballero para reflexionar la negativa inicial era recibir una petición formal de la Xunta para el concierto. Este jueves anunció que finalmente sí tocaría Muse en Balaídos, sin embargo, suavizó su postura inicial: todavía la Administración autonómica no envió ninguna solicitud. « Ya no hay debate, que nos digan la fecha, y lo pongo a disposición . Ya no hay excusas para quitárselo a Vigo», se empeñó. Tapias, por su parte, está convencida de que «esta vez hemos conseguido que doblegase el pulso, acorralado en sus propias mentiras».