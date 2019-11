Actualizar

15.12Pues contra todo pronóstico no habrá sesión de tarde. El presidente del tribunal relega todas las testificales pendientes al viernes por la mañana, y habilitará el lunes para las conclusiones de las partes.

15.07El presidente del tribunal ha preguntado exhaustivamente sobre la reconstrucción, principalmente por la última posición indubitada de Diana. Los expertos explican que lo único objetivamente irrefutable es que llegó hasta la confluencia de Marlés con rúa Venecia, pero no consideran probado «de ninguna manera» que la joven entrara en el callejón. Abren la duda respecto a un radio de 20 metros, que es el margen que da el posicionamiento.

14.46La defensa pregunta si el apagón del móvil de Abuín no pudo deberse al agotamiento de la batería. «Sí, claro, lo hemos explicado». Una más.

14.32Los expertos señalan que el último informe, sobre el terreno, se hizo en las mismas fechas de agosto al día siguiente para reproducir las mismas condiciones de asistencia masiva a A Pobra que durante la noche de autos. La abogada pregunta «si no es cierto que hubo menos afluencia en 2017 que en 2016». «No lo sé, nosotros no estábamos para fiestas». Las respuestas cortantes de los expertos empiezan a ser una constante en este careo con la letrada de la defensa.

14.29La pedagogía de los expertos ha alcanzado su culmen con una de las frases de la mañana: «Los móviles son muy promiscuos, se van con la red que mejor cobertura les da»

14.28«Haga preguntas susceptibles de ser contestadas», insiste Pantín a la abogada de la defensa.

14.21En sus respuestas, el experto no mira a la abogada sino que se dirige en todo momento al jurado. El presidente del tribunal reprende a la defensa por no hacer preguntas claras sino en base a interpretaciones propias y no a declaraciones de los declarantes.

14.17Fernanda Álvarez pregunta si son capaces de determinar si Diana iba por la acera o por el otro margen de la carretera. «No tenemos tantos datos», le contesta el que ejerce como portavoz principal de los expertos. Hay gestos de una cierta exhasperación en el estrado de la acusación...

14.12La abogada quiere atribuir a los expertos una interpretación subjetiva de los hechos a la hora de reconstruir el recorrido del móvil de Diana, y estos le están replicando que ellos no elucubran, sino que hacen una lectura objetiva de los datos que aportan los repetidores y el telefono. «Explíquele, otra vez, a la letrada, qué les ha llevado a esa deducción», les pide Pantín; «me preocupa más que no se entere el jurado», responde el experto. El presidente del tribunal capta el tono que se endurece y pide al experto «que no se enfrente con la abogada».

14.10Pregunta la defensa. «Las 8.000 antenas que inspeccionamos es de toda la zona que cubrimos para ver que cobertura había en la península del Barbanza. Le dije 8.000 y se lo repito, igual hasta son pocas». El experto parece dispuesto a fajarse con la abogada de Abuín, que está dudando de las antenas existentes en la zona.

14.07«Estamos hablando de que hemos manejado varios millones de datos» para la reconstrucción del itinerario del teléfono móvil de Diana. «En la zona había más de 8.000 antenas que hemos estado monitorizando, 2.000 kilómetros solo batiendo la zona para que nos entrase todo tipo de coberturas».

14.06Los expertos no pueden determinar, a preguntas de la acusación particular, cuánto tiempo pudo estar Abuín con Diana en la nave de Asados.

14.04«Pudimos comprobar que no hubo desplazamiento alguno a la zona de Esclavitud» el día 23, donde Abuín dijo que arrojó a un contenedor la ropa de Diana.

14.03A las 10.21 del día 23 el teléfono de Abuín vuelve a aparecer para la red. El grueso de la madrugada estuvo fuera de la misma, esquivando incluso la conexión automática que los terminales hacen con la red. ¿Causas? «Modo avión, conexión a una red wifi conocida, que se apague, se quite la batería o se destruya»

14.00«Sin ningún género de dudas» a las 03.09 de aquella madrugada, el móvil de Abuín estaba en la zona de la nave de Asados.

13.51A las 2.58:53, los investigadores consideran que la desconexión del móvil de Diana de la red se produjo por un apagado abrupto o por la destrucción del terminal. Para llegar a esa conclusión hicieron pruebas en la zona de distintos apagados del dispositivo para ver qué respuesta daba. Es la última vez que la red de Movistar tuvo localizado el iPhone de la joven madrileña.

13.49«El terminal telefónico de Abuín tenía menos conexiones de datos que el de Diana», señala un técnico. «A las 0.58 de la madrugada no tiene conexión con celdas compatibles con A Pobra sino Rianxo-Boiro, a partir de las 1.58 ya sí lo ubica en A Pobra, pero no en la zona de las fiestas del Carmen». No vuelve a conectarse el móvil del Chicle hasta las 2.58 y sí se le localiza saliendo de A Pobra, y a las 3.02 estaría saliendo por el punto kilométrico 17 de la AG-11.

13.46«Entre 6 y 9 minutos» habría tardado Abuín de desplazarse desde A Pobra hasta la nave de Asados, según los geoposicionamientos. «Depende de la velocidad», reconocen los investigadores. El trabajo de reconstrucción es de una meticulosidad sobresaliente.

13.42El vídeo muestra cómo se solapan la señal del móvil de Diana con el del acusado.

13.34La investigación, basándose en el punto de partida y en las distintas señales GPS que fueron recogiéndose, elaboró hasta tres posibles itinerarios que el Chicle pudo haber tomado hasta salir a la autovía AG-11. Cualquiera de los tres sería válido, aseguran. Alguno de estos recorridos «es errático» y conducen a Abuín por zonas rurales «que deberían conocerse previamente». «No podemos saber en qué momento se pone el teléfono en movimiento», precisan, «pero hacemos la reconstrucción más favorable».

13.30Los investigadores constataron que el desplazamiento se hacía en un vehículo porque las celdas de los repetidores móviles tenían una distancia que no podían explicarse si hubiera ido a pie. «Los dos terminales salieron por la salida 34.300 de la AG-11».

13.24El registro recoge una llamada a una amiga a los pocos segundos. Es «una llamada infructuosa». ¿Estaba Diana intentando contactar con alguien después de que la asaltara Abuín? «Podría ser una manipulación errática del terminal», intenta justificar uno de los especialistas. «Lo cierto es que algo dificulta la señal del GPS, algo está afectando al términal y por eso da posiciones erráticas. Ese terminal se está manejando pero de manera errática, se están pulsando teclas». «Eso que obstaculiza la señal puede ser un vehículo». Es decir, podria estar dentro del coche, aunque está por determinar si fue en el maletero, como sostiene la acusación, o en el asiento de detrás, como mantiene la defensa.

13.22A las 2.42:40 el terminal recibe una notificación de un interlocutor, y a las 02.42:45 Diana escribe el «Morena, ven aquí» ya conocido. La joven madrileña no volverá a interactuar con su teléfono. A las 02.43:32 la ubicación GPS la ubica en la vía Venecia. En menos de un minuto la velocidad de movimiento se incrementa, lo que permite interpretar que se está desplazando en un vehículo, el Alfa Romeo del Chicle.

13.06A las 2.40:56 se marca una situación GPS aparentemente distanciada de la carretera por la que, en principio, debería ir Diana. «Se sitúa un metro arriba o abajo, pero de manera indubitada». Su posición estaba en un radio de acción con epicentro en el punto rojo marcado.

M. MUÑIZ

13.02La localización de cobertura, a través de determinados indicadores técnicos, descarta que Diana realizara otro trayectoria que no fuera continuar por el paseo Marlés. Es decir, no se desvió de él, a juicio de los investigadores.

12.59«Lo que estamos diciendo no es un acto de fe, es un hecho objetivo». Es un mensaje para navegantes. O para la defensa, que en el anterior interrogatorio se mostró muy puntillosa con la localización del acusado en el callejón de la rúa Venecia.

12.56Entre las 2.39:32 y las 02.40:20 «hay casi un minuto en el que no tiene conversación, no interactúa con el teléfono», señalan los expertos. «Y la siguiente conversación es "me estoy acojinando, un gitano me estaba llamando"», y los declarantes sitúan ese momento en el callejón donde, según la versión de las acusaciones, estaría acechando el Chicle.

12.54A las 2.37 el wifi de la pizzería «Me manda Piccone» detecta el paso de Diana.

12.50«Para hacer este informe se han recorrido todas las calles de este recorrido varias veces», y así detectar las distintas redes wifi y localizar en ellas el hipotético paso del movil de Diana.

12.43Se está dando lectura, con precisión de segundos, cada mensaje de WhatsApp de Diana en el trayecto desde los jardines de Valle Inclán hasta su casa.

Captura del vídeo del recorrido que están mostrando al jurado - ABC

12.32El presidente del tribunal se interesa por la precisión de los geoposicionamientos. Los expertos explican que los wifis tienen una precisión elevada, porque su cobertura es de apenas unos metros en el interior de locales o negocios. La del GPS «en ocasiones no es un punto sino un círculo», y ponen como ejemplo aplicaciones de navegación como Google Maps.

12.26Se reproduce un vídeo con la reconstrucción del recorrido que hizo el teléfono de Diana aquel 22 de agosto de 2016. Se remonta a las 2.28 de la madrugada, situada en los jardines de Valle Inclán de A Pobra. Los datos de la ubicación «son irrefutables» y se extrajeron del propio terminal. En el vídeo van apareciendo ítems que localizan al móvil, tales como rede wifi o posiciones GPS generadas por el propio iPhone de Diana fruto de interacciones con el terminal.

12.24Los compañeros periodistas que están en la sala de vistas han comentado que el Chicle no permanece estático durante las sesiones, sino que garabatea ideas en un folio, se las pasa a la procuradora que tiene a su izquierda y esta se comunica con la abogada de la defensa a través del teléfono móvil.

12.19«Hacemos cuatro informes. El primero es un informe pericial de localización y rastreo, de 11 de noviembre de 2016. Es un informe básico solo con los listados que nos proporcionan las compañías. Tiene unas conclusiones que son las que nos ordena el juzgado de Ribeira. Tenemos un segundo informe que, además del anterior, incluimos los datos que nos proporciona la empresa que hace el análisis forense del teléfono de la niña, incluimos las cámaras de la AG-11, también los datos de los wifis y la gasolinera de la autovía. El tercer informe es una pericial complementaria, a posteriori, del teléfono de José Enrique el 22 de agosto de 2016. El cuarto informe es una respuesta a un requerimiento de la Audiencia que nos conmina a explicar los metros que anduvo Diana desde que deja la fiesta en los jardines de Valle Inclán hasta que creen que deja de tener actividad»

12.17«Nos contactan cuando nos dicen que tenemos que encontrar el teléfono móvil de una desaparecida, y trabajar dónde puede estar. Empezamos a trabajar con el equipo de investigación y les vamos guiando con pequeños informes técnicos policiales. Un informe policial se diferencia del pericial en que el primero se hace rápido, puede estar en riesgo la vida de una persona, y dejamos fuera algunos formalismos»

12.14«Hay tres teléfonos en uno: puede conectarse para datos a 4G, una llamada en 3G o un mensaje corto en 2G. Se conecta a la antena que mejor cobertura le dé. El teléfono busca siempre la que mejor le favorece. Una antena da una cobertura específica en un lugar. Podemos dilucidar la cobertura que va a dar una antena en un punto». Intentan hacer muy digerible aspectos muy técnicos.

12.11Este grupo fue el que realizó el seguimiento y el itinerario de los dos teléfonos del caso, el de Abuín y el de Diana. Uno de los ingenieros se está dirigiendo al jurado para explicar de manera muy didáctica cómo se conecta un móvil a la red y qué rastros deja.

12.09Se retoma la sesión. Declararán cuatro especialistas en el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, adscritos al grupo GATO de la Guardia Civil, un departamento de ingeniería.

11.42El magistrado Pantín decreta el primer receso de la jornada, que se prevé larga porque solo ha declarado uno de los 16 testigos convocados para hoy. Esto apunta a que caerá la tarde en los juzgados de Fontiñas y en el salón de bodas habrá todavía testificales.

11.38«Teníamos previsto detener a Abuín en enero porque no había otra posibilidad. Una vez que tenemos configurados todos los indicios contra José Enrique, no vemos posibilidad de que ninguna otra persona haya podido ser responsable de Diana en A Pobra». ¿Y por qué esperaban a enero?, pregunta Pantín. «Porque faltaba un informe», explica el agente. «Estaba hablado con juez de instrucción y fiscalía para reabrir diligencias y proceder a la detención. No hay constancia escrita» de este último proceder, reconoce.

11.36Faltaba por aparecer la brida, el supuesto arma del crimen. «Yo no soy el responsable de la diligencia» de extracción de objetos del pozo, pero «sí la vi físicamente». «Todas las personas que estaban en esa nave la vieron», interrumpe Pantín ¿Se avisó al juez y a la secretaria judicial?, pregunta la abogada. «Allí estaba el juez de instrucción que vio lo que había», le responde el declarante.

11.35La defensa «intenta demostrar la intención de la investigación» por un error en una declaración judicial del agente imputándole a Abuín la condena por la violación de su cuñada, cuando ese caso estaba archivado. «No es de interés», corta el presidente del tribunal.

11.34«La investigación siguió abierta un tiempo porque cabía la posibilidad de que hubiera interactuado con otras personas, incluso su mujer. Siempre hay diligencias que se pueden hacer a posteriori»

11.31¿Es habitual que a un asesino depredador de mujeres se le quede marcada la imagen de su víctima?, inquiere la defensa. «No lo sé», espeta el agente, «pregúntele a expertos».

11.30«Él me dice que fue unos días después, levantó la tapa, la vio y creo recordar que nos dijo que por eso la fondea». «No es una imaginación mía, creo que nos dijo eso, este dato no aflora ahora sino que hay una declaración judicial y se hace constar ahí»

11.29«Nos dijo que tenía grabada la cara de la niña, y por eso no quería ir a la nave»

11.28«La actitud de Abuín fue la normal» cuando fue detenido. En su declaración «confiesa y pide perdón», abunda el agente.

11.27La defensa ahora pone el acento en la «colaboración» del Chicle una vez que fue detenido.

11.26«En principio, en su segunda declaración solo nos dice dónde está el cuerpo. Marca la nave en un mapa y nos lleva. No dice cómo la mató»

11.25La abogada saca a colación el caso del niño Gabriel, que también habría aparecido desnudo. Intenta desvincular la desnudez del cadáver de Diana con el móvil sexual. «Es que un caso no tiene nada que ver con el otro», replica el declarante.

11.22¿Cree que Abuín se encontraba robando gasoil en la rúa Venecia?, pregunta la abogada. «No», responde tajante el investigador. La defensa alega que en diligencias judiciales habría dicho lo contrario. «Después de la reconstrucción de los hechos» cambió de opinión, reconoce.

11.17«Las circunstancias hacían que Abuín fuese un sospechoso potencial». La abogada del Chicle busca imputar un prejuicio a los investigadores por el hecho de que el autor confeso del crimen de Diana tuviera como antecedentes la denuncia de su cuñada, en aquel momento archivada. El capitán de la UCO le replica que a ese hecho se le añadieron otras circunstancias como «sus mentiras», «el posicionamiento del móvil» y el hecho de que lo formateara antes de entregarlo a los agentes.

11.15«Cuando el móvil de Diana cae a la ría está encendido»

11.05La defensa pregunta por qué en la reconstrucción sólo se tuvo en cuenta el famoso mensaje del «me estoy acojinando, un gitano me ha dicho "morena ven aquí"» y no otra conversación que, en paralelo, Diana mantenía con otro amigo «de contenido banal». La pretensión es insinuar que la joven madrileña no estaba asustada cuando recorría el paseo Marlés y cuestionar que viera a Abuín y se sintiera amenazada por él.

El Chicle, detrás de su abogada - M. MUÑIZ

11.02Dado que los detalles que la defensa quiere cuestionar son aparentemente irrelevantes, la intención que se revela parece otra: dudar de la fiabilidad de la investigación, y elevar esa duda a los hechos que determinan el asesinato y no el homicidio involuntario.

10.59La defensa está intentando encontrar resquicios en la versión policial de los hechos, dudando ahora de que Diana pudiera recorrer cien metros en dos minutos del paseo Marlés hasta completar el itinerario que la condujo hasta donde pudo ser abducida por Abuín.

10.57«Los geoposicionamientos son los que guarda el teléfono, no los que marcan los postes», advierte. «Es imposible que Abuín abordara a Diana Quer donde dijo que lo hizo en la reconstrucción»

10.56El declarante explica que el dato objetivo que avala su teoría de que Abuín asaltó a Diana Quer en rúa Venecia con paseo Marlés es el geoposicionamiento del móvil de la joven madrileña. «Y tienen un margen de eror de cinco o seis metros, y no puede haber sido abordada en otra zona que no sea esa».

10.54«Yo no digo que ese magrebí se llevara a Diana, sino si esa persona pudo decir "morena, ven aquí"», pregunta la defensa. «Esa persona se investiga, se comprueba y se descarta», aclara el investigador, «se investigaron todos los incidentes contra mujeres en las fiestas de A Pobra». «En la zona de las naves donde creemos que Abuín asalta a Diana Quer, esa persona no estaba».

10.48La defensa está insistiendo en que en los listados de posicionamiento no ubican a Abuín entre la 1.54 y las 2.54 en ningún lugar concreto, es decir, pretende arrojar dudas acerca de su posición en la rúa Venecia, donde fiscalía y acusación sitúan al Chicle en el momento en que acechó y asaltó a Diana. «Pero sí se le ubica en la localidad de A Pobra», matiza el capitán de la UCO, y es «compatible» con que hubiera estado en la rúa Venecia. La abogada introduce aquí «una denuncia de varias mujeres sobre un marroquí» que se habría producido en esos días. «Pero si no tiene móvil, ni coche, ni se le ubica en la zona, se le descarta», replica.

10.44La abogada del Chicle se lía con la diferencia entre los listados de llamadas de voz y las interacciones automáticas de datos que los teléfonos móviles hacen con los repetidores. «Se lo he explicado ya dos o tres veces», murmura el declarante.

10.43«De los feriantes si algo tenemos que decir es que colaboraron al cien por cien en la investigación». «Se investigó todo el entorno de los feriantes, pero también a José Enrique, nunca dejó de ser objetivo policial»

10.42«En ningún momento se descartó como sospechoso a José Enrique Abuín, en ningún momento», asevera el investigador.

10.40«¿Ese coche fue rastreado por perros expertos capaces de encontrar sangre años después?», pregunta la defensa. «Ese vehículo tuvo una alteración importante», advierte el declarante. «No recuerdo si se metió perro en la inspección ocular, yo no participo de esas diligencias». La defensa quiere cuestionar el hecho de que el cadáver pasó por ese maletero. Extraña estrategia, ya que si Abuín reconoció que transportó a Diana hasta Asados, en algún lugar del coche tuvo que llevarla.

10.38¿Si en el maletero van cuatro garrafas, cómo puede ir un cadáver?, inquiere la defensa. «Eso es lo que dice José Enrique», se zafa el agente, que refuta esa teoría. «Con cuatro garrafas de las características que dice José Enrique, no cabe un cuerpo». Pregunta ahora si no deberían haber quedado restos biológicos de un cadáver en el maletero si se hubiera transportado a Diana. «Como se limpia, no hay vestigios», replica.

10.35«La zona de Asados estaba marcada por las señales de telefonía como una de las zonas más probables donde estuvo José Enrique durante una hora y media» la noche del crimen. «Policialmente en aquel momento no podíamos entrar en la nave porque las diligencias estaban cerradas. No sabíamos que había un pozo en el interior de la nave, como sí se habían registrado otros pozos de la zona». «Si hubiéramos tenido indicios razonables para hacerlo, se hubieran reabierto las diligencias judiciales y habríamos intentado acceder a la nave. En el momento en que detenemos a Abuín no tenemos constancia de que Diana está en esa nave»

10.33«Nosotros como individuos nos movemos con mapas mentales. También los delincuentes. Si hemos cometido un hecho delictivo, lo más probable es que vayamos a una zona que conocemos. En el caso de José Enrique se cumplió. Fue a una zona que conoce, va a tener una cierta seguridad de que no le va a pasar nada. Él había trabajado en la nave. Por esos mapas mentales, la zona lógica de huida era esa»

10.32El investigador elabora la hipótesis de que Abuín detectó a Diana, la siguió y la asaltó en una zona en la que se sentía seguro.

10.31«Vemos que esta persona tenía patrones de conducta tendente a cometer delitos de índole sexual, que siempre que actúa intenta quitar el móvil, amenaza a la víctima con armas blancas, intenta introducir a la fuerza en vehículos... Pensamos que es una hipótesis de lo que le pudo pasar a Diana Quer». «En el caso de Tania [la chica de Boiro] vemos que el móvil no era el robo sino llevarse a la mujer, meterla en el maletero. Si no llega a tener un problema físico en un hombro», en este caso «estaríamos hablando de otras consecuencias»

10.30«La nave carecía de electricidad, de hecho tuvimos que llevar equipos electrógenos para iluminarla cuando llegamos», asevera el capitán de la UCO.

10.29Comienza a preguntar la acusación particular, que dirige el abogado Ricardo Pérez Lama.

10.28«El proceso [de la diligencias policiales] desde agosto de 2017 hasta la detención de Abuín lo dirigí yo»

10.24El agente de la UCO indica que en octubre de 2017 se hizo una limpieza del interior de la nave de Asados, tal y como aseveró la empresa propietaria.

10.21«Cuando accedemos a la planta sótano, él no quiere acercarse. Yo no veía el pozo que él refería. Yo pensaba que sería un pozo con brocal. Él no quería seguir avanzando. Tiene un cierto reparo en ir hasta allí, y dice que tiene la imagen de Diana cuando la mete en la arqueta, pero que un tiempo después vuelve a la nave. Eso lo dice él espontáneamente» ¿Y su abogado estaba allí?, pregunta el presidente del tribunal. «Sí, su abogado venía detrás», contesta el capitán de la UCO. «Nos decía que tenía el recuerdo de la víctima, y que fuésemos nosotros»

10.20«A la nave [de Asados] no es fácil acceder si no sabes cómo hacerlo. Había una puerta lateral de aluminio que forzando se puede acceder, él sabía cómo. No hay iluminación. Es fácil moverse por la nave si la conoces. Estaba diáfana. Él incluso nos decía que tuviésemos cuidado, sabía dónde había huecos y decía dónde pisar.

10.19«Se le toma declaración voluntariamente a la 1. Un compañero me dice que íbamos a poner en libertad a la mujer, el posicionamiento de su móvil la sitúa en otro sitio la noche de los hechos. Sí se le pone en conocimiento a él que han dejado en libertad a su mujer y pide declarar voluntariamente para decir dónde está el cadáver. No sé si serían las 3, 4 o 5 de la mañana».

10.17«En su primera toma de declaración reconoce que es el responsable de la muerte» y da como versión «un atropello involuntario, se asusta y la lleva» al polígono de A Tomada, en A Pobra, «donde nosotros sabíamos que el teléfono de Diana nunca había estado, y sabíamos que ese recorrido era imposible». «Vamos allí, hacemos una batida en la zona y se ve que no había habido ni cadáver ni se correspondía con la realidad. Luego da otra zona, el puerto de Taragoña, cerca de donde tiró el teléfono, y era también imposible porque cuando apareció el móvil se hicieron batidas y tampoco había estado». «Y en una segunda declaración sí marca ya el sitio donde apareció» el cadáver.

10.15Se pretendía detener a Abuín «a mediados del mes de enero». Tras el incidente con la chica de Boiro a finales de diciembre, en el que se graba la voz de su agresor y se identifica ahí al Chicle, se decide su detención. «Creíamos que podían correr peligro terceras personas» y se le detiene.

10.12Con el posicionamiento del móvil de Abuín aquella noche, la Guardia Civil detecta zonas marcadas como Rianxo, Asados y alrededores. «Se hacen batidas, se miran las fincas, se contacta con los guías caninos por si cabía la posibilidad de que [Diana] estuviera enterrada en la zona, se criba por encima de la casa de José Enrique y de sus padres», en Asados. «Al menos una hora y media está en esa zona». Los investigadores cercan «cuatro o cinco zonas» muy concretas, con el obstáculo añadido de que el caso estaba judicialmente sobreseído, aunque reconoce que había «plena colaboración» con el juez instructor de Ribeira.

10.10La defensa ha querido protestar al recordar que la denuncia de la cuñada «está archivada y no ha sido condenado por eso». El juez puntualiza que el testigo ha dicho claramente eso, que había sido sobreseída. El declarante ha querido opinar acerca de la investigación archivada de la supuesta violación a su cuñada, pero aquí Ángel Pantín lo ha frenado en seco: su opinión al respecto aquí no toca.

10.08Años antes «en un registro en la casa de sus padres le encontraron 15-20 kilos de cocaína en una habitación de uso privativo de José Enrique». En el momento en que él se dirige a la Guardia Civil para preguntar por el coche que lo seguía «no había nada concreto contra él». «Sí se tenía constancia de la denuncia previa de su cuñada por violación, que fue archivada, y que previamente había habido también unos tocamientos y abusos sexuales previos. Ese patrón de conducta para nosotros era muy importante. Alguien que actúa contra una persona de su entorno...»

10.07«El dijo que estaba con un amigo [Manuel Somoza] en las fiestas. Evita todas las preguntas que van relacionadas con Diana Quer. La entrevista no va dirigida al caso sino a detectar qué información quería saber».

10.04«A José Enrique se le monta un dispositivo de seguimiento y control. Lo detectó. Es una persona muy avispada. Detectar a un equipo especializado es bastante complicado. Pero no sabe el motivo. Contacta con la Guardia Civil, con quienes creen que le pueden dar información. Tiene una entrevista con un capitán y dice que ha detectado un coche. Asegura que en ese momento no se está dedicando a nada, señala a otros que sí se pueden estar dedicando a vender droga, y niega saber nada del caso de Diana, dice que hay que ser muy tonto para ser de la zona y tirar el móvil en la ría, va diluyendo la información. Pero reconoce que esa noche [la de autos] ha estado en las fiestas de A Pobra».

10.01Abuín «hizo un formateo a conciencia del teléfono. Nos entregó inicialmente un teléfono que llevaba varios años inactivo. Luego nos facilitó el teléfono que usó la noche de los hechos, pero estaba formateado».

10.00El agente está explicando cómo la investigación se vio ralentizada por el retraso de 14 minutos que las cámaras de la autovía del Barbanza registran. Una vez salvado ese contratiempo, vieron cómo la geolocalización del Chicle coincidía con las horas de la desaparición de Diana, y a su vez con las cámaras de la gasolinera Repsol que captó las luces de los faros de su Alfa Romeo.

9.54ABC publicó en exclusiva el estado en que se encontró el teléfono móvil de Diana Quer tras su recuperación en la ría de Arousa.

ABC

9.52«Cuando se encuentra el teléfono está muy dañado, muy deteriorado». Dado el estado de deterioro «no se pueden» extraer datos «en un laboratorio normal. De los 9 intentos de desbloqueo se habían gastado 6 intentos, y si se agotan, se formatea el teléfono». De ahí que «el 4 de julio de 2017 una empresa alemana desbloquea el teléfono y accede al geoposicionamiento.

9.50Cuando se incorporó al caso, relata, el teléfono de Diana Quer se encontraba en el laboratorio de la Guardia Civil para intentar obtener datos del geoposicionamiento, contenidos de WhatsApp y similares. Lo único que tenían los investigadores era el listado de datos y llamadas que había facilitado la operadora.

9.48Comienza la declaración de un capitán de la UCO, adscrito a la unidad homicidios secuestros y extorsiones, con 30 años de experiencia en esta función.

9.47Arranca la sesión. Se prevén hasta 19 comparecencias de distintos agentes vinculados a la investigación.