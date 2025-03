El juez detecta errores en el veredicto del Chicle y lo devuelve al jurado

El veredicto del jurado popular sobre José Enrique Abuín , único acusado y autor confeso de la muerte de Diana Quer, tendrá que esperar algunas horas más . El presidente del tribunal, Ángel Pantín, ha encontrado deficiencias en la resolución que recibió en la mañana de este viernes por parte de los jurados, avaladas también por las partes, y les ha requerido para que las resuelvan a la mayor prontitud.

Según han informado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), estos errores serían «formales, de contradicciones y de falta de motivación» de algunos de los hechos que el jurado considera probados. A primera hora de la mañana, Pantín recibió el veredicto y tras una lectura en profundidad detectó diversas anomalías en el mismo .

Acto seguido le dio traslado a las partes para que se pronunciaran al respecto de su parecer, y todos estuvieron de acuerdo en devolver al jurado no el veredicto en su totalidad —compuesto por 27 cuestiones, algunas de ellas eliminatorias— sino aquellos aspectos que consideran que exigen una mayor aclaración. Tras tomar esta decisión, el magistrado ha elaborado de manera minuciosa un escrito en el que indica qué planteamientos concretos deben ser matizados .

Las mismas fuentes del Tribunal, que inicialmente abrían la posibilidad a que a lo largo de la tarde se resolvieran las deficiencias, han informado que las partes ya se han citado para este sábado a las 10 horas . Han matizado que esto no significará que el veredicto esté concluido para esa hora, sino que se adopta como medida de previsión, ya que el jurado podría necesitar más tiempo para alumbrar el nuevo fallo. En cualquier caso, recuerdan, «el jurado no descansa el fin de semana» , por lo que podría haber fumata blanca el sábado o incluso el domingo. Es decir, no tienen un horizonte temporal determinado que les exiga la entrega del fallo en un plazo concreto. Una vez evacuado el nuevo veredicto, este tendrá que ser revisado nuevamente por el presidente del tribunal.

Ya durante la sesión del martes, antes de abrirse la fase de deliberación, el magistrado Pantín se dirigió a los jurados para facilitarles algunas claves de cara a su tarea. « Ustedes tienen un poder en sus manos muy intenso. De lo que ustedes decidan depende lo que le pase a una persona . (...) Deben designar los elementos de prueba que han visto aquí que les llevan a tomar su decisión. Y deben dar una sucinta explicación por la que han declarado o no unos hechos como probados. Tienen que dar razones suficientes, motivos que hagan entender a alguien ajeno cómo han tomado una decisión». A mayores les recomendó: «Deben hacer uso de su razón. No se fíen de corazonadas, intuiciones. Han oído contenidos contradictorios, seguramente difíciles de entender, pero deben esforzarse con la razón y el sentido común para llegar hasta la conclusión que puedan».

Por último, Pantín un aviso: la ley establece que tres devoluciones del veredicto obligarán a la disolución del jurado y la repetición del juicio.