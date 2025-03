Formoso eleva el tono contra Feijóo: «Galicia, ahora mismo, no tiene gobierno» El secretario general del PSdeG aprovecha el cónclave en Sevilla, donde se elige al presidente de la Xunta nuevo líder del PP, para asegurar que no hay nadie «de guardia» en la Comunidad Pontón insta a Feijóo a dejar de «seguir cobrando de Galicia» y afirma que el PP teme convocar elecciones, porque ganaría el BNG

Al compás del adiós cada vez más próximo de Alberto Núñez Feijóo, quien ya no preside el PPdeG y en semanas dejará de hacer lo propio en la Xunta, el PSOE gallego eleva gradualmente el tono de sus ataques. Este sábado su secretario general, Valentín González Formoso, ha afirmado que « Galicia, ahora mismo, no tiene gobierno ».

En declaraciones a los medios en Santiago, donde reúne de forma extraordinaria a su ejecutiva nacional, Formoso ha comenzado tildando de nuevo de «ausente» al ejecutivo autonómico, pero de inmediato ha ido más allá y ha afirmado que este fin de semana, «al igual que los últimos días», «no hay gobierno de la Xunta», porque « no hay ningún conselleiro de guardia en nuestro país».

A Formoso se le ha preguntado si la situación demanda la celebración de elecciones y ha esquivado la cuestión, afirmando que en todo caso Galicia carece de gobierno en estos momentos, con Feijóo, y por extensión su gabinete, « más preocupado de cuál es la reconstrucción del PP » desde hace semanas. Una «ausencia», ha repetido el mensaje del último mes, que coincide con el «peor momento de los últimos 30 años», con una inflación disparada y agravada por la guerra en Ucrania. Punto en el que, también como es costumbre, no ha habido mención a la responsabilidad del Gobierno socialista.

Formoso ha repetido la coletilla de que venían respetando los «tiempos» del PP, pero el discurso, de forma evidente, se ha endurecido. La víspera, su número dos, José Manuel Lage, secretario de organización, hablaba de « fraude electoral » ante la marcha de Feijóo, quien «se presentaba para cuatro años», en las elecciones de 2020, y «ahora, a través de un dedazo, quiere dejar al señor Rueda de Valenzuela», en alusión al vicepresidente primero, Alfonso Rueda, al frente de la Xunta, atacó, cuando «nadie le presentó (...) como candidato».

Lage Tuñas habló de «engaño masivo» y afirmó que una sucesión «en los despachos» podrá ser «legal», pero « carecerá de legitimidad totalmente». De paso, aprovechó para rebajar la valía de Rueda, de quien afirmó que «lo conoce menos de la mitad de la población» (si bien del resto de conselleiros dijo que «no se sabe ni quiénes son»).

«Madrid, Madrid, Madrid»

Este sábado Formoso no ha desacreditado estas declaraciones, sino que ha afeado que Feijóo «se presentó hace muy poco tiempo» a las elecciones autonómicas, con el lema de «Galicia, Galicia, Galicia» como «único objetivo», y «ahora la respuesta de verdad es Madrid, Madrid, Madrid »; un «escenario donde los gallegos no lo contemplaron cuando votaron al PP».

De este partido ha apuntado que si «no está dispuesto a gobernar Galicia», hay otro, el PSdeG, que «lo sabe hacer». En un perfil claramente electoral, ha postulado que su formación « quiere liderar Galicia » y «se ofrece con humildad para trabajar por el país». Están activando, ha abundado, un «proyecto que con contundencia pretenda liderar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad gallega a corto plazo».

Ellos, ha dicho, no vienen a «romper nada ni hacer prácticas», pues gobiernan al 62% de la población gallega. «Cualquier vecino que recorra Vigo, La Coruña, Santiago, Ferrol o Lugo, perfectamente puede saber quién es el PSdeG», ha sacado pecho con el poder municipal socialista. En una pulla al PP, ha añadido que su formación « no necesita inventarse el lema de 'lo haremos bien' ».

En línea similar, el viernes Lage denunciaba que las consellerías están «cerradas» y los conselleiros en un «vía crucis particular, porque no saben si van a continuar o no , mientras otros están pendientes del dedazo y de un despacho en el que se van a juntar cuatro o cinco personas para decidir por todos los gallegos».

Pontón: «¿Cuánto tiempo va a seguir cobrando?»

Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, también ha incidido en la vía de que, por parte de Feijóo, «se engañó» a los gallegos con «promesas» que «no tenían nada de realidad». Si bien asume que, ante la dimisión del presidente de la Xunta, «el PP no va a darle la voz a los gallegos», y no convocará elecciones, «porque sabe que las perdería», Pontón considera palmario que se profundiza en un «nuevo ciclo político» en Galicia.

La líder frentista tiene claro que de convocarse comicios «se abriría paso una alternativa liderada por el BNG», porque el PP, ha dicho, « representa el pasado », y el Bloque, «la esperanza y el futuro». Feijóo deja «una Galicia menos pequeña, menos empleo, menos gente joven, menos servicios públicos, menos industria y menos sectores productivos», ha enumerado.

En una valoración remitida por su partido ante la elección como presidente del PP a nivel nacional, Pontón ha preguntado a Feijóo «cuánto tiempo más va a seguir cobrando de Galicia pero trabajando para el PP ». La portavoz nacional ha insistido en describir a un gobierno gallego «en pausa, condicionado por los líos internos del PP», el «gran ausente» en medio de la crisis por el alza de precios, en lo que tacha de «situación insostenible». Frente a la docena de acciones anunciadas por la Xunta, Pontón tercia que Feijóo «no tomó ni una sola medida», y que «lo único que hizo el gobierno del PP fue propaganda, propaganda y humo».