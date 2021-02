La resaca electoral Feijóo respalda a Casado tras el resultado de las catalanas y limita su responsabilidad: «Debe ser medida y distante» El presidente gallego pide al PSC que lidere el constitucionalismo y combata «el independentismo con firmeza»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha limitado la responsabilidad del PP nacional y de su líder, Pablo Casado, en el mal resultado popular en las elecciones catalanas celebradas este domingo, donde el partido ha pasado de cuatro a tres escaños. Así, el presidente gallego ha mandado su apoyo al líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, y ha afirmado que «la responsabilidad de un presidente nacional en unas autonómicas debe ser una responsabilidad medida y distante». De todos modos, ha destacado que en la reunión de este martes del partido se analizarán los motivos de este descenso.

Feijóo ha aprovechado para hacer un símil con el resultado del PSOE en Galicia en las elecciones de julio, en las que consiguieron una subida de un escaño sobre los resultados del 2016, aunque quedando, de nuevo, en tercera posición. «El presidente Casado es tan responsable del resultado catalán como lo fue el presidente Sánchez del descalabro del PSdeG. Son elecciones distintas, no extrapolables».

Además, ha señalado que los comicios del domingo no se deberían haber celebrado en esa fecha: «Sobre todo era muy difícil ir a votar para los mayores» y ha añadido que «era el caldo perfecto» para que el independentismo se movilizase y el constitucionalismo, que ha argumentando, le cuesta más, perdiese los comicios. «En Galicia bajó la participación 5 puntos y en Cataluña 25,6 puntos. Estamos ante unas elecciones en las que no se pudo votar con la normalidad de desplazamientos seguros, de acudir a los centros de forma segura y poder votar sin ningún riesgo«, ha subrayado.

Pero una vez que se han abierto los colegios y ha salido un resultado, ha pedido al ganador de las elecciones, el PSC de Salvador Illa, que dé la batalla al independentismo en los próximos años. «El PSC tiene la responsabilidad de liderar el constitucionalismo, y combatir el independentismo con firmeza», porque, remarca, «cuando se combate con ideas se le puede ganar (al independentismo), pero cuando se abandona y no se combate», ha argumentado, «como hizo Ciudadanos», el «nacionalismo crece» y se pasa de primera fuerza «a una no significativa». Ha pedido también que el presumible liderazgo de ERC en un nuevo gobierno independentista no condicione las acciones del Gobierno central, aunque ya ha anticipado que ese efecto de influencia estará presente.

Es por ello que el PSC debe «demostrar su constitucionalismo, garantizando equidad en España», ya que «si a consecuencia de estas decisiones se sigue coqueteando con el independentismo, y los Presupuestos siguen dependiendo del voto de ERC, la financiación de las comunidades del visto bueno de la Generalitat», Feijóo cree que España no solo estará liderada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sino también «por el señor Oriol Junqueras» indirectamente. Si es así, «haremos todo lo posible» para que no afecte a los gallegos y españoles, ha destacado, ya que cree que «el Gobierno central va a depender más que nunca del independentismo instalado en la Generalitat». Todo porque «a Galicia y en el conjunto de España preocupa» esa nueva victoria del independentismo, «una muy mala noticia».