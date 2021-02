El PSC gana las elecciones, pero el independentismo amplía su mayoría Con una altísima abstención, la victoria de Illa resultará estéril en un nuevo Parlament que seguirá controlado por el secesionismo

Cataluña se debatía entre más 'procés' o comenzar a pasar página del mismo, y eligió lo primero. Pese a que el PSC ganó las elecciones con claridad (23% de los sufragios y 33 diputados), la suma de ERC, Junts y la CUP (74 actas) amplía la mayoría independentista en el Parlament, y los partidos de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont podrán retener el gobierno de la Generalitat si llegan a un acuerdo.

No hay remedio aún para una comunidad que sigue instalada en la fractura, condenada a seguir transitando por el camino de la confrontación y del enfrentamiento, y con un nuevo Parlament incluso más polarizado que el presente con la irrupción de Vox, que irrumpe con estrépito con once diputados.

El desembarco del exministro Salvador Illa como candidato del PSC -el sorpresivo recambio de Miquel Iceta se producía hace apenas un mes y medio- se ha traducido en un innegable tirón hacia arriba del voto socialista. Como anticipaban parte de los sondeos, el PSC ganó, pero al igual que sucedió con Ciudadanos en 2017, su victoria será probablemente estéril.

A no ser que en los próximos días se produzca un giro de guión inesperado, como que Junts por ejemplo renuncie a integrarse como segundo en un gobierno presidido por ERC, Salvador Illa, como hizo Inés Arrimadas tras su victoria en los comicios convocados al amparo del artículo 155, se convertirá en flamante jefe de la oposición.

Con una campaña dirigida de manera clara a recuperar el voto que en 2017 se fugó a Ciudadanos, el PSC pasó de 16 a 33 diputados. Únicamente la infrarrepresentación del votante de la provincia de Barcelona frente a unas Gerona y Lérida primadas hicieron que la cosecha de escaños del PSC no fuese mayor. La fractura política en Cataluña sigue teniendo también una traslación territorial evidente, una división entre voto urbano y rural que en estos comicios se ha acentuado.

Control del Parlament

Pese a la victoria socialista, el independentismo seguirá controlando el Parlament, incluso de manera holgada frente a las estrecheces de su actual mayoría de 70 diputados. De manera muy ajustada, ERC le ganó la partida a Junts, o lo que es lo mismo, Junqueras rebasó finalmente a Puigdemont, logrando por fin, y aunque por los pelos, poco más de un punto de diferencia, el ansiado 'sorpasso' de ERC sobre su histórico rival.

Los candidatos vicarios Pere Aragonès y Laura Borràs deberán entenderse para formar gobierno, pero ahora con los republicanos ostentando la presidencia, una situación inédita, y nada cómoda, para los herederos de la antigua Convergència, siempre acostumbrados a tutelar a los republicanos.

El PDECat que reivindicaba sin tapujos el legado del partido de Pujol y Mas se queda finalmente fuera de la cámara, en una oportunidad perdida para que el secesionismo no unilateralista añadiese un matiz algo más moderado a la alianza de ERC y Junts. Los 75.000 votos que obtuvo la exconsejera Àngels Chacón y que no se tradujeron en representación impidieron muy probablemente que Junts ganase una vez más la partida a los republicanos. Sumado todo el voto independentista, también el del PDECat, superan la barrera del 50%.

Mesa de diálogo e indultos

Es aún pronto para saber si la victoria de ERC, teniendo que soportar a Junts en el gobierno, conduce a una fase más atenuada del 'procés'. Frente a las estridencias y el independentismo exaltado de Borràs, o las pinceladas hispanófobas de miembros de su lista como Joan Canadell, ERC defiende ahora un secesionismo de marcha lenta, con voluntad de influir en el Congreso de los Diputados y que ha brindado al Gobierno de PSOE y Podemos un apoyo imprescindible.

Esquerra, reforzada, ostentando probablemente la Presidencia de la Generalitat, podrá exigir a Pedro Sánchez que ponga ya en marcha su agenda de la atenuación, con la mesa de diálogo y los indultos como etapas inmediatas.

Los resultados de anoche no se entienden sin la altísima abstención, fruto de semanas en las que se instaló en Cataluña un discurso del miedo sobre la seguridad de votar en plena pandemia, incluso con un intento frustrado por el TSJC, de posponer los comicios. Así, como se esperaba, se produjo una muy baja participación, 25 puntos más de abstención que en 2017, regresando Cataluña a los niveles de participación de la etapa anterior al 'procés'.

El mapa de la abstención que se fue configurando ya desde que se conocieron los primeros datos indicaba que, de nuevo, el independentismo se había movilizado de manera más activa, siguiendo el patrón habitual de las elecciones autonómicas, en las que el voto no nacionalista ha sido siempre más abstencionista.

La región metropolitana de Barcelona y las zonas más urbanas de Tarragona votaron menos por ejemplo que Gerona y Lérida, lo que empujó a fuerzas como ERC y, de manera relevante, la CUP a una mejora notable.

Los antisistema doblaron escaños con respecto a 2017 -de cuatro a nueve-, aprovechándose de que la menor participación premió a los partidos con un electorado más fiel. La CUP, que había insinuado en campaña, y con no pocas tensiones internas, su predisposición a entrar en un futuro Govern, vuelve a tener el control del campo secesionista dado que la suma de Junts y Esquerra no alcanza la mayoría absoluta de 68 diputados.

Las claves: – El PSC gana, pero sin un giro de guión inesperado, ERC y Junts podrán seguir gobernando. – Aunque de manera muy ajustada, Esquerra consigue superar finalmente a Junts en el duelo secesionista. – Pere Aragonès puede convertirse en el próximo presidente de la Generalitat con Borràs de segunda. – Vox irrumpe con fuerza en el Parlament con once diputados, superando al PP y a Ciudadanos. – El desplome del partido naranja es catastrófico y pasa de los 36 escaños de 2017 a seis. – El PP obtiene el mínimo histórico de la formación en Cataluña y empeora hasta los tres escaños. – La victoria de ERC sobre Junts obligará al Gobierno a mover ya ficha con los indultos y la mesa de diálogo. – La participación se desploma y dispara la representación de la CUP, que será decisiva.

Otra foto clave de la noche de ayer fue la espectacular irrupción de Vox, con Ignacio Garriga al frente, superando al PP en votos y escaños y recomponiendo de arriba a abajo el perfil de la oposición de derechas al independentismo. El desplome de Ciudadanos fue más duro de lo esperado, y la importante pero inútil victoria de 2017 -primera fuerza en votos y 36 diputados-, se ha hecho añicos. Carlos Carrizosa, que en verano reemplazó a Lorena Roldán como candidata, ve como Vox incluso les pasa por delante.

Empate político

El partido de Garriga irrumpe como un vendaval y desbarata también el intento del PP de afianzar su posición en la cámara tras haber alcanzado en 2017 su mínimo histórico de cuatro diputados. Ni el fichaje de la exdiputada naranja Lorena Roldán, ni el de Eva Parera para reforzar el perfil catalanista moderado, en aras de la construcción de lo que llamaron la «casa común del constitucionalismo» han convencido al electorado.

El partido que preside Pablo Casado seguirá en Cataluña ostentando una posición casi residual, cayendo por debajo incluso de su mínimo histórico de 2017. Entonces lograron cuatro diputados, ahora se quedan en tres.

En este escenario, y pese al bienintencionado optimismo de algunos -fruto del agotamiento y las ganas de abrir una nueva etapa tras una década de 'procesismo'-, el equilibrio de bloques en Cataluña se mantiene. Frustrante empate político. Cataluña no pasa página.