Armonización fiscal Feijóo rechaza que PSOE y ERC obliguen a Galicia y Madrid a subir impuestos El presidente gallego no rechaza una «horquilla de mínimos y máximos» pero siempre que sea para bajar tributos

Pablo Pazos SEGUIR Santiago Actualizado: 26/11/2020 15:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves que «si se pretende que ERC y PSOE», a través de la denominada «armonización fiscal», «digan a las comunidades cumplidoras como Madrid, Canarias o Galicia que tenemos que subir impuestos, porque no le llega a la Generalitat de Cataluña, eso no lo vamos a aceptar».

Feijóo, en rueda de prensa tras el Consello semanal, y preguntado sobre este asunto, ha referido que encuentra «sorprendente un acuerdo entre el PSOE y ERC para manipular las políticas fiscales de las comunidades autónomas». «Nos parece cuando menos llamativo que, defendiendo el sistema federal que defiende el PSOE o el sistema independentista que defiende ERC, pacten tocar la autonomía fiscal y tributaria de terceros. Desconozco en todo caso cómo puede un Gobierno central pactar con un partido independentista las políticas fiscales del resto de comunidades autónomas. Es justamente el mundo al revés», ha incidido.

En esta línea, ha expresado que «si hay un partido político que no puede plantear armonizar nada, cuando lo que quiere es fracturar, ese es ERC. Está diciendo que hay que ir contra la política fiscal de Madrid. Eso no es armonizar nada. Es impedirle a una comunidad autónoma que tenga una política fiscal propia. Detrás de ERC lo que hay es crear una tensión artificial, otra vez, entre Cataluña y Madrid (...) y una propuesta clara y diáfana: incremento de impuestos».

Para Feijóo, «armonizar no tiene por qué ser subir, puede ser perfectamente bajar. Armonizar con unas horquillas los impuestos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas, para bajar impuestos, a nosotros nos interesa. Si la armonización consiste en no poder mantener las rebajas fiscales, incrementar impuestos y hacer como dice ERC, mi posicionamiento es claramente contrario». Así, ha insistido en que «establecer horquillas no me parece incorrecto» siempre que sean para bajar impuestos y «no venga ningún partido político a obligar» a subirlos. «Que haya una horquilla de mínimos y máximos me parece bien». La obligación de aumentar tributos «no es armonizar nada, es imponer una subida».

Feijóo también ha aprovechado las sucesivas preguntas al calor de este asunto para indicar que «no hay autonomía política sin autonomía financiera», la cual requiere «determinados grados de autonomía fiscal en la comunidad autónoma». Es decir, «las comunidades autónomas que cumplen el déficit público que pactamos en el CPFF, las que no incrementan la deuda pública y cumplen la regla de gasto, tienen que tener una autonomía fiscal superior a aquellas comunidades que tienen el déficit disparado, la deuda pública disparada y no cumplen las reglas».

Más aún, para el presidente gallego, «no tiene mucho sentido que las comunidades adeudadas que incumplen el déficit puedan rebajar impuestos y otras, más austeras, no puedan rebajar esos impuestos». «Los grados de autonomías fiscal los vamos a seguir defendiendo. Una mayor autonomía fiscal para comunidades como Madrid, Galicia, Canarias, que tienen un cumplimiento razonable de todas las reglas fiscales», ha abundado.

«Si se quiere hablar de armonización de algunos impuestos, hagamos una armonización a la baja. Pongámonos de acuerdo en con qué intensidad podemos bajar impuestos. Eso me parece razonable. Si se pretende una armonización al alza, no es armonización, es subida de impuestos. Que tengamos impuestos en horquillas similares las comunidades autónomas me parece razonable. Que el objetivo de las horquillas sea bajar impuestos, me parece razonable», ha reflexionado el mandatario gallego ante los medios de comunicación.

En el caso de Galicia, Feijóo ha asegurado que «vamos a proseguir con la política de rebaja de impuestos», que incluyen los tributos de sucesiones, donaciones, en el rural, tasas universitarias y, como novedad, para establecimientos empresariales. «Nuestra política fiscal va a seguir siendo una política de impuestos para rebajarlos, no para aumentarlos». «Y no rebajamos más impuestos porque no podemos», ha remachado.