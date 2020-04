Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 03/04/2020 16:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Balón de oxígeno para 23.000 familias gallegas por boca de Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado este viernes, tras el Consello semanal, que la Xunta «asumirá el 100 por 100 de las cuotas» que pagan actualmente los usuarios de escuelas infantiles -públicas, concertadas y de iniciativa social-, centros de día de mayores, de atención al Alzheimer y para personas con discapacidad. Hasta ahora pagaban una parte: mientras dure el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, la Xunta lo asume íntegro, abona toda la factura. Además, tiene carácter retroactivo: se «devolverá la parte proporcional de marzo» ha explicado Feijóo, quien ha aclarado que se incluyen servicios complementarios, como el de comedor. El impacto económico de la medida: 2,6 millones de euros.

Una decisión que se enmarca en un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la pandemia deCovid-19, aprobados por el Ejecutivo autonómico, que incluyen: gasto adicional de 5,1 millones para seguir comprando material sanitario; teléfono de atención psicológica a través del 112 a partir del lunes, las 24 horas del día; ampliar el servicio de ayuda al hogar a 12.500 hogares más por 6 millones mensuales; herramienta específica para que acceda a ayudas el sector del mar; y 18,3 millones para financiar iniciativas de inclusión social.

En rueda de prensa, Feijóo también se ha referido a la situación de las residencias sociosanitarias, uno de los principales focos de contagios y de preocupación, si bien, ha recordado, han dado positivo hasta ahora un 2% de usuarios, al seguir los contagios por debajo de los 500 casos. La Xunta, en cualquier caso, sigue trabajando activamente en este asunto: con más test y decidiendo si se amplía el número de residencias integradas y si se producen nuevos traslados de mayores.

A este respecto, Feijóo ha considerado que, cuando pase la pandemia, será necesario un «repaso pactado» del actual modelo de las residencias, para revisar «especificidades arquitectónicas, de plantilla y de cautelas sanitarias». «Probablemente», ha insistido, será necesario ese «replanteamiento». Entre las cuestiones que cree el presidente de la Xunta que trasladarán las autoridades sociales y sanitarias a los Gobiernos figura el «número de personas en plantilla con conocimientos sanitarios».

Sanidad privada y acción del Gobierno central

Por lo demás, en el turno de preguntas y respuestas Feijóo ha insistido en que no se activarán los hospitales de campaña mientras haya camas disponibles tanto en la sanidad pública como en la privada. Sobre esta última ha recibido cuestiones con insistencia, como tras Consellos anteriores, que ha resuelto recordando que todo queda bajo el paraguas común del Sergas, que ya hay 124 pacientes con coronavirus en centros privados y que estos disponen de solo 44 camas de UCI. «No pensemos que tenemos miles de camas UCI en los privados sin utilizar», ha advertido.

Finalmente, y a pesar de subrayar en todo momento el acatamiento de las decisiones del Gobierno, Feijóo no ha ocultado su malestar por las últimas decisiones. Sobre la confiscación de 100 millones de euros de las arcas gallegas para políticas de formación, que no podrán utilizarse, lo ha tildado de decisión «grave y muy peligrosa», «unilateral» y que «no podemos compartir», además de no haberse consultado a las autonomías ni haberles prevenido en la última conferencia de presidentes del domingo. En esta sentido, ha criticado que estos encuentros se hayan convertido en foros meramente informativos, donde él, personalmente, seguirá diciendo lo que piensa, «lealtad mediante». «Si no decimos lo que pensamos, esas reuiones serían absolutamente prescindibles», ha señalado.

Tampoco, por último, ha gustado la decisión de compensar a Audasa por las pérdidas que sufra durante la pandemia: «No nos parece justificado proporcionado ni razonable», ha afirmado, para anunciar que la Xunta estudiará si puede jurídicamente eludir esas compensaciones.