Demoledora denuncia de la Policía Local de Vigo ante las medidas adoptadas desde el consistorio para proteger a los agentes que cada día hacen frente a la pandemia de coronavirus en la ciudad olívica. Afirman que el alcalde, Abel Caballero, incurre en afirmaciones «falsas» al respecto, que desde la Jefatura policial se les indica que no existe ningún protocolo para prevenir contagios y que llegan a dormir en sus coches para no exponer a sus familias. El cuadro que dibujan es descorazonador.

Por una parte, el Sindicato Profesional de Policía Local de Vigo (SSPME), a través de su presidente, Antonio Juste, asegura que Caballero, con sus manifestaciones, viene a «demostrar el poco respeto o información que tiene a la Policía Local como institución y a la ciudad por mentirle descaradamente», al asegurar que se adoptan las medidas de prevención necesarias.

En un comunicado recogido por Efe, afirman que a diferencia de otras ciudades gallegas, o de la Policía Nacional en Vigo, en el caso de la Policía Local, a pesar de lo afirmado por el alcalde, no se han adaptado los turnos. «Seguimos mezclándonos todos los turnos de trabajo y cambiándonos en un vestuario situado en un sótano sin ventilación y hacinados», denuncian. La desinfección de los coches patrulla, afirman, solo se realiza una vez al día y nunca los fines de semana. «Debe ser que por orden del alcalde el virus solo nos puede atacar por las mañanas de lunes a viernes», ironizan.

Hay más: no tienen desinfectantes que no sea lejía pura, solo disponen de una mascarilla y un par de guantes para cada turno de ocho horas y no hay un protocolo de actuación en caso de entrar en contacto con personas infectadas de las que no tenían conocimiento previo, siempre según la denuncia que refleja el comunicado. Ante esto, añaden que el Gobierno local de Caballero hace «caso omiso».

«En estos momentos ya tenemos un buen numero de compañeros en cuarentena, pendientes de hacer test, tras estar en contacto con personas infectadas», afirma Juste. «Nos cuesta entender que quien es capaz de que Vigo tenga 12 millones de luces led en sus Navidades no sea capaz de dotar a sus trabajadores de las medidas de seguridad adecuadas, y lo invitamos a que pase por nuestras instalaciones», incide.

No se queda ahí el duro comunicado, que censura que «quienes tienen que poner los medios para que ese trabajo sea lo más eficaz y seguro», el de los agentes de la Policía Local, «se dediquen a insultarnos con sus mentiras y acusaciones».

Desde el Consistorio se replica: «No vamos a perder el tiempo en contestar a alguien que dice falsedades y mentiras», recoge también Efe.

Duermen en sus propios coches

Un segundo sindicato policial, el SICO, denuncia que se ha dado el caso de que agentes que han entrado en contacto con personas infectadas han descubierto en la Jefatura de la Policía Local que no existe ningún protocolo para evitar contagios. «No hay ninguno», se les ha dicho, recoge un comunicado, firmado por el secretario general Dámaso Pena y del que se hace eco Ep. «De hecho, hasta han dormido en su propio vehículo para con ello no contagiar a su familia, en espera de que la Jefatura o el Ayuntamiento les faciliten medidas alternativas de prevención de contagios a sus familias», incide el texto.

A la luz de las condiciones en las que trabajan, reclaman la «aplicación urgente» de medidas de prevención y protección, después de que varios agentes hayan tenido que quedar «aislados» por contactar con personas infectadas, corroborando la denuncia del SSPME.