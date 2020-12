Coronavirus Galicia Feijóo reclama «prudencia» al Gobierno al «generar expectativas» con las vacunas y más dosis para Galicia El presidente gallego asegura que la Comunidad, por ahora, está «resistiendo bien las fiestas» navideñas

Alberto Núñez Feijóo prefirió este lunes no hacer sangre con el uso publicitario que hizo el Gobierno central el pasado fin de semana al distribuir las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. En público, esta vez, optó por dejarlo para la esfera personal. Al menos, sobre el papel. Porque de sus palabras se deduce perfectamente su opinión al respecto. Como muestra, cuando indicó que le «interesa mucho más la periodicidad y la entrega rigurosa de las vacunas que la envolvente publicitaria de la cajas».

A Feijóo, como es lógico, no le ha gustado el retraso provocado por los problemas logísticos del laboratorio al entregar nuevas dosis, que en Galicia obligarán a posponer al miércoles su dispensación: «No debería volver a producirse. Si no, vamos a producir una desconfianza en nuestros ciudadanos». Si bien libera de «responsabilidad» al Gobierno, no dejó de recordar que las administraciones han de «ser prudentes antes de concretar y publicitar las entregas de las vacunas». Ahí fue un primer dardo.

Posteriormente, incidió al señalar: «Lo que espero es prudencia por parte del Gobierno central a la hora de notificar y generar expectativas por parte de los ciudadanos» con las vacunas. Y es que en Galicia no ha gustado nada tener que aguardar al miércoles para seguir vacunando porque trastoca el plan trazado desde el comité clínico de expertos sanitarios. «Espero que en el consejo interterritorial de esta tarde nos concreten con mayor rigor que no va a haber ruptura de stocks y días como hoy, que teníamos pensado seguir vacunando y lamentablemente ayer por la noche se nos comunicó que no íbamos a tener vacunas en la jornada del lunes», explicó Feijóo.

Espera algo más el presidente gallego de esa reunión, y es que se asuma que el criterio para repartir las dosis entre autonomías ha de ser estrictamente el sanitario, porque es «incuestionable» bajo criterios clínicos, y «ética y moralmente no sería justificable que se manden dosis a comunidades autónomas en función de determinados colores o necesidades parlamentarias. No se vacuna con criterios políticos». Galicia espera recibir más dosis de las prometidas porque entiende que es lo pertinente, dado su volumen de mayores de 65 años, por encima de la media española. «Aún no conseguimos que ese criterio sea el criterio del Gobierno central. Esperemos poder persuadirlo y que no caigamos en otro tipo de tentaciones», apuntó en declaraciones a los medios de comunicación.

«Lo que podemos acreditar es que estamos preparados. Lo que necesitamos son vacunas», subrayó el mandatario autonómico a preguntas de la prensa. «Necesitamos vacunas, ese es el problema», hizo hincapié.

«Razonablemente satisfechos»

En clave gallega, apuntó que, con la información disponible en la mañana del lunes, «de momento estamos resistiendo bien las fiestas». Hay leves alzas y descensos en la incidencia según las ciudades, pero se están «cumpliendo de forma satisfactoria los riesgos que suponen estas fiestas», aunque todavía no se pueden computar los días festivos en torno a Nochebuena y Navidad.

La Xunta informará este martes a primera hora, tras reunirse en la tarde de este lunes el comité clínico, de cómo queda su plan navideño de restricciones de cara al 31 de diciembre, 1 de enero y días sucesivos, pero va por delante que «no va a ser un fin de año normal (...), será un fin de año en una pandemia». En cualquier caso, insistió Feijóo, «de momento estamos razonablemente satisfechos de cómo fueron yendo los últimos días». Toca aguardar a ver los resultados del global de las navidades a partir del 7 de enero.